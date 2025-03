Atlétika: Bátori Lilianna nem csak beugrott a felnőtt Eb-re

A Vasas sokra hivatott magasugrójának, Bátori Liliannának a nevét még a pénteken esedekés 18. születésnapja előtt megismerte az ország annak köszönhetően, hogy az ígéret remek teljesítményt nyújtva

döntőbe jutott a hollandiai Apeldoornban rendezett felnőtt fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon.

Kun-Szabó Balázs tanítványának tündöklése nem volt teljesen váratlan az Eb-n, hiszen ebben a fedett pályás szezonban elképesztő formában versenyzett. Február elején az olaszországi Udinében rendezett 7. Udin Jump Development elnevezésű World Athletics Indoor Tour bronzkategóriás viadalon Lilianna a mezőny legfiatalabbjaként a 187 centis egyéni csúcsát előbb 188-ra javította, majd a 191 centit is teljesítette. Az U18-as Európa-bajnokunk ezzel a második helyen végzett a regnáló világcsúcstartó, ukrán Jaroszlava Mahucsih mögött, aki 194-nél állt meg. Aztán a besztercebányai ezüstkategóriás viadalon ezt a teljesítményt is túlszárnyalta. A második ugrására túljutott a 193 centin is, és ezzel nemcsak újabb egyéni rekordot ért el, hanem beállította Győrffy Dóra 1997 óta érvényben lévő junior országos csúcsát is.

A reménység az U20-as világranglista vezetőjeként érkezett a felnőtt fedett pályás Eb-re.

A felnőtt Eb-t elsősorban élvezni szeretném, de persze akarok egy jót is ugrani.

A selejtező pénteken, a döntő vasárnap lesz. Azt gondolom, hogy a döntőhöz 190 centi körül kell majd ugrani, így újabb egyéni csúcsot a döntőben tudnék elérni. De egy 190 körüli ugrás után két nappal számomra még nagyon nehéz hasonlóan teljesíteni vagy netán egyéni rekordot felállítani. Ezzel együtt izgatottan várom az Eb-t, amely remek tapasztalatszerzési lehetőség nekem” – mondta az Eb előtt Lilianna, akinek beigazolódtak a várakozásai.

Bátori Lilianna a teljes fedett pályás idényben remekelt Fotó: Illyés Tibor/MTI

A döntőhöz ugyanis 189 centiméterre volt szükség Apeldoornban, és kivételes mentális felkészültségről téve tanúbizonyságot ezt a magasságot harmadik kísérletére ugrotta meg a selejtezőben. A fináléban aztán elmaradt az újabb bravúr, és a tinédzser 180 centivel az előkelő kilencedik helyen zárt élete első felnőtt Európa-bajnokságán, melyen a magasugró mezőny legfiatalabbjaként versenyzett.

A korábban a REAC-ban Kasperkiewicz Gábor által edzett, Kun-Szabóval nagyjából két esztendeje együtt dolgozó Lilianna a tavalyi év elején robbant be a nemzetközi korosztályos élmezőnybe. Akkor januárban a Nyíregyházán rendezett fedett pályás versenyen remek, 185 centiméteres egyéni csúccsal nyert és alapozta meg kiváló évét.

Téli eredménye egyetlen centivel volt jobb, mint az U18-as fedett pályás magyar rekord (184), ám 2024-től kezdve a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) magasugrásban sem tesz különbséget a kinti és benti csúcsok között, így a korosztály valaha volt legjobb itthoni ugrása továbbra is Kovács Judit 1986-ban elért szabadtéri 189 centije maradt.

Februárban Csehországban már 187 centit is tudott, majd ezt a magasságot tavaly még háromszor teljesítette. A 187 centi ennek ellenére is igen figyelemre méltó teljesítmény volt: az U18-as európai ranglistán az első, a korosztály világviszonylatában pedig a második legjobb eredményt jelentette 2024-ben.

Bátori Lilianna a felnőtt fedett pályás Eb-n is bizonyított Fotó: Illyés Tibor/MTI

A múlt nyáron a fő versenye a besztercebányai U18-as Európa-bajnokság volt. A kontinensviadalra a felnőtt magyar bajnokság megnyerésével hangolt és favoritként várta a megméretést. Utóbbi tény nem volt hatással a teljesítményére, könnyedén megbirkózott az esélyesség terhével. A fináléban második kísérletre teljesítette a 184 centimétert, és mivel az Eb-mezőnyben erre más nem volt képes,

megérdemelt Európa-bajnoki cím lett a jutalma.

Nem sokkal később a társainál fiatalabbként részt vett a limai U20-as világbajnokságon is. Remek versenyzői kvalitásokról árulkodik, hogy a perui fővárosban is megugrotta 187 centit, amellyel az előkelő negyedik helyen zárt. Eredményei után nem meglepő, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség 2024-ben az év legjobb U18-as leányversenyzőjének választotta.

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Fotó: Illyés Tibor/MTI)