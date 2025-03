A hónap utánpótlásedzője: Kun-Szabó Balázsé a februári díj

A díj negyedik évadának hatodik kiírásában Budai István vívó-, Kun-Szabó Balázs atléta- és Lakatos Tamás rövid pályás gyorskorcsolyaedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a februári elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – a Vasas atlétaedzője, a klub sprint- és ugrószakágának 35 éves vezetője vehette át.

Kun-Szabó Balázs sportolói pályafutását az AC Bonyhádban kezdte, később a TFSE atlétája lett, és U23-as országos bajnoki címet, valamint fedett pályán hétpróbában felnőtt országos bajnoki ezüstérmet szerzett. Mivel sportolóként a nemzetközi színtéren nem tudott kiemelkedő eredményt elérni, az edzői pálya választásában az motiválta, hogy tanítványaival eljuthat a világ- és Európa-bajnokságokra. Jelenleg a Vasasban nagyjából húsz versenyzővel foglalkozik az U16-ostól a felnőttkorosztályig. Atlétáival hosszú távon tervez. A 400 méteres gátfutásban kétszeres felnőttbajnok, számos korosztályos világeseményt megjárt, felnőtt Eb- és vb-résztvevő, 22 éves Bánóczy Árpád 12 esztendős korában került hozzá. Másik kitűnő tanítványa a magasugró Bátori Lilianna, aki 2024-ben – többek között – U18-as Európa-bajnok, U20-as világbajnoki negyedik helyezett és felnőtt országos bajnok lett, míg az idén, néhány nappal ezelőtt a „nagyok” hollandiai fedett pályás Európa-bajnokságán döntőbe jutott, és ott a kilencedik helyen végzett.

A 18. életévét éppen most, március közepén betöltő Bátori Lilianna februárban az olaszországi Udinében rendezett Udin Jump Development elnevezésű World Athletics Indoor Tour bronzkategóriás viadalon a mezőny legfiatalabbjaként a 187 centis egyéni csúcsát előbb 188-ra javította, majd a 191 centit is teljesítette. A rangos megméretésen ezzel a második helyen végzett az aktuális világcsúcstartó, az ukrán Jaroszlava Mahucsih mögött. Aztán a besztercebányai ezüstkategóriás viadalon ezt a teljesítményt is túlszárnyalta. A második ugrására túljutott a 193 centin is, és ezzel nemcsak újabb egyéni rekordot ért el, hanem beállította Győrffy Dóra 1997 óta érvényben lévő U20-as országos csúcsát is. A verseny emlékezetes pillanata marad, amikor

193 centin a világrekorder Mahucsih rontott, a 17 éves magyar reménység pedig sikeres ugrást hajtott végre. Lilianna ezzel az eredménnyel az U20-as világranglistát is magabiztosan vezeti.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Molnár Zoltán elnök és Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük dr. Tihanyi József, atlétaedző, a Testnevelési Egyetem rektor emeritusa elnöke méltatta a díjazottat.

Mellettem az utódom: Tihanyi József (jobbról) és Kun-Szabó Balázs Fotó: Vasas Attila

Molnár Zoltán azt emelte ki, hogy a MET egyik legfontosabb célja az edzői pálya vonzóvá tétele a sportolók körében, és e tekintetben Kun-Szabó Balázs példaképként állítható, hiszen rendkívül fiatalon választotta ezt a hivatást, és a legmagasabb szinten műveli.

Tihanyi József professzor úgy fogalmazott, hogy a kitüntetettet késői utódának tartja, már csak azért is, mert a díjazott jelenleg tanársegédként dolgozik a TF-en.

Felelősségtudat, elkötelezettség, alázat, pedagógiai érzék – mindezek jellemzik őt, és éppen ezek a tulajdonságok azok, amelyek a siker alapját jelentik.

Persze kell még hozzá a tehetséges versenyző is. Azt is nagyra értékelem Balázsban, hogy sosem szégyell kérdezni, folyamatosan fejleszti magát.”

A díjátadó résztvevői. Balról: Bruckner Gábor, Molnár Zoltán, Kun-Szabó Balázs, Tihanyi József, Csabai Edvin Fotó: Vasas Attila

A februári győztes arról beszélt, hogy hatalmas megtiszteltetésnek tartja az elismerést, „hiszen rengeteg kiváló edző dolgozik a magyar sportban és mindannyian kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek.” Ígéretes tanítványáról, Bátori Liliannáról azt mondta,

bízik benne, hogy pályafutása során a kétméteres magasságot is átviheti.

Úgy véli, a fiatal fokozatos fejlődése akkor lehet garantált, ha stabil marad a családi háttere, ha a sportot és a tanulást a jövőben is harmonikusan tudja összeegyeztetni és ha nem hátráltatja súlyos sérülés. „Amennyiben így történik, sok örömünk lesz még benne.”

(Kiemelt képünkön: a februári díjazott, Kun-Szabó Balázs Fotó: Vasas Attila)