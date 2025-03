Atlétika: ,,Még furcsa, hogy sok cikket írnak rólam” – Bátori Lilianna

A korosztályos sportot követők már tavaly felfigyelhettek Bátori Liliannára, hiszen a Vasas sokra hivatott magasugrója megnyerte a besztercebányai U18-as Európa-bajnokságot, majd az idősebbek, az U20-asok limai világbajnokságán ért el dicséretes negyedik helyezést.

A 18. életévét március közepén betöltő reménység

ebben a fedett pályás idényben eljutott a 193 centiméterig,

amellyel nemcsak az U20-as világranglista élére ugrott, hanem egyúttal beállította Győrffy Dóra 1997 óta érvényben lévő U20-as országos csúcsát is.

Bátori Lilianna a 193 centit is átugrotta az idei fedett pályás szezonban Fotó: Illyés Tibor/MTI

Kun-Szabó Balázs tanítványa a nagyszerű teljesítményének köszönhetően március elején ott lehetett a hollandiai Apeldoornban rendezett felnőtt fedett pályás Európa-bajnokságon is, amelyen az egész ország megismerte a nevét. Lilianna ugyanis nem egészen 18 esztendősen, a mezőny legfiatalabbjaként kitűnően helytállt a kontinens legjobbjai között. Az Eb-selejtezőben remek mentális felkészültségről téve tanúbizonyságot a harmadik kísérletére ugrotta meg a 189 centit, amellyel döntőbe jutott, és végül a kilencedik helyen zárt.

Lilianna a fedett pályás szezon elején kisebb lábfejsérüléssel küzdött, így maga sem gondolt arra, hogy ilyen gyorsan eljut a 193 centis magasságig.

,,Nem a legjobban indult a fedett pályás szezonom, de aztán egyre inkább belejöttem a versenyzésbe – tekintett vissza az ígéret. – Az idény elején a 190 centimétert tűztem ki célként, és már akkor is nagyon elégedett lettem volna, ha ezt sikerül teljesítenem. Az udinei bronzkategóriás versenyen februárban 191 centit ugrottam, majd a besztercebányai ezüstkategóriáson már a 193 centis egyéni csúcs is összejött. Már ezek után is kijelenthettem volna, hogy

a szezonom sokkal jobban sikerült, mint vártam, de a felnőtt fedett pályás Európa-bajnokságon még plusz élményeket és tapasztalatokat szereztem.

Nagyon örülök, hogy ott lehettem Apeldoornban. Titkon bíztam a felnőtt Eb-indulásban, de volt időszak, amikor távolinak tűnt a kvalifikációm. Hollandiában jó volt megtapasztalni a felnőttvilágversenyek légkörét, és azt is, hogy három napon belül kétszer kellett nagyot ugranom. Ebben még nincs rutinom, és előzetesen is azt gondoltam, hogy ez nagy kihívás lesz számomra. Összességében nagyon jó és emlékezetes hetek állnak mögöttem.”

Bátori Lilianna az idén az U20-as Európa-bajnokságot tekinti a fő versenyének Forrás: MASZ

Lilianna számára az is újdonságként hatott, hogy kitűnő eredményei után hirtelen megnőtt az érdeklődés iránta.

,,Nem vagyok az a típus, aki nagyon szeret szerepelni. Hálistennek, még nincs annyi megkeresésem, hogy ne győzzek eleget tenni a felkéréseknek és az utcán sem állítanak meg – nem is igénylem.

Próbálom megszokni a média közelségét és igyekszem pozitívan állni az interjúkhoz, megjelenésekhez.

De még furcsa, hogy megnőtt a kamerák száma körülöttem és sok cikket írnak rólam.”

Lilianna jelenleg montenegrói edzőtáborban készül a szabadtéri idényre. Az idei fő versenye a tamperei U20-as Európa-bajnokság lesz, de szeretne részt venni tokiói felnőtt-világbajnokságon is. Hosszú szabadtéri szezont tervez, és edzőjével úgy döntöttek, hogy most két egymást követő felnőttvilágversenyen nem vesznek részt, ezért nem láthatjuk őt a jelenleg is zajló nancsingi fedett pályás vb-n.

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Fotó: Illyés Tibor/MTI)