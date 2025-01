Sákovicsné Dömölky Lídiát jelölték a Nemzet Sportolójának

A 104. születésnapja előtt egy héttel elhunyt olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes helyére új tagot jelöltek maguk közé a Nemzet Sportolói. A tizenegy tag szerdán döntött arról, ki legyen a grémium legújabb kiválasztottja. A tagok ezúttal is egyesével tehettek javaslatot arra, kit tartanak érdemesnek és méltónak, hogy a Nemzet Sportolója legyen (a választás ezen szakaszában egy ember több javaslattal is élhetett). Az összesítés után jött a következő kör, ekkor már a listán szereplőkre lehetett szavazni (összesen kilenc jelölés érkezett), s itt már mindenki csak egy személyre szavazhatott. Abszolút többség, tehát hat szavazat esetén eldől a „verseny”, s mint az Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár Facebook-bejegyzéséből kiderült, ez ezúttal is így történt. Az olimpiai és világbajnok tőrvívó, Sákovicsné Dömölky Lídia hat szavazatot kapott, míg a Magyarország 100. olimpiai bajnoki címét megszerző birkózó, Hegedüs Csaba négyet, így előbbit javasolják a Nemzet Sportolójának. A folytatásban Schmidt Ádám ellenőrzi, hogy a vívólegenda megfelel-e a jogszabályi kritériumoknak, majd a Kormány elé terjeszti a meghozott döntést – amikor a Kormány elfogadja a javaslatot, hivatalossá válik, hogy Sákovicsné Dömölky Lídia lesz a Nemzet Sportolóinak új tagja. A Nemzet Sportolói új tagot jelöltek maguk közé (Fotó: Facebook/Schmidt Ádám) A Nemzet Sportolói: Balczó András (öttusa), Faragó Tamás (vízilabda), Ivánkay Mária (para-asztalitenisz), Jónyer István (asztalitenisz), Kamuti Jenő (vívás), Magyar Zoltán (torna), Portisch Lajos (sakk), Rejtő Ildikó (vívás), Schmitt Pál (vívás), Vaskuti István (kajak-kenu), Wladár Sándor (úszás)