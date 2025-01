M4 Sport – Az Év Sportolója 2024 Gála: öttusázó, kézilabdázó vagy tekvandós lesz az új királynő

Az Év női sportolója kategória természetesen az 1958-as kezdetektől jelen van az Év sportolója-választáson, tagadhatatlanul a legrangosabb díjak egyikét viszi el a győztes. A szavazás után kialakult hármas mezőnyben ezúttal egy öttusázónak, egy kézilabdázónak és egy tekvandósnak jutott hely.

Az öttusázókat Gulyás ­Michelle képviseli, aki a régi öttusa jelen állás szerinti utolsó olimpiai bajnoka lett Párizsban, a versaille-i kastélyparkban 1461 pontos világcsúccsal lett aranyérmes – nem csoda, hogy 2024-ben ő lett a világon az Év női öttusázója.

„Óriási megtiszteltetés olimpiai évben bekerülni a három jelölt közé, kiváltságosnak érzem magam emiatt – mondta lapunknak Gulyás Michelle. – Megkönnyíti persze a helyzetemet ilyen szempontból, hogy olimpiai bajnok lettem, párizsi érem nélkül esélyem sem lett volna a jelölésre sem. A sűrű program miatt nincs időm különösebb készülődésre a gálára, de a ruhám már megvan!”

Mintegy húsz országból érkeznek vendégek (díjátadók, jelöltek, sportújságírók) a gálára. Mint Mravik Gusztáv protokollfőnök, az MSÚSZ alelnöke elmondta, a jelöltek közül Kós Hubert az Egyesült Államokból, Márton Viviana Madridból, a Svájcban futballozó Csoboth Kevin pedig csapata spanyolországi edzőtáborából érkezik Budapestre. Jönnek vendégek minden környező országból, továbbá Németországból, Csehországból, Hollandiából, Ciprusról, Görögországból, Törökországból, de a távoli Ausztráliából is. A Fradi válogatott vízilabdázói romániai, a kardválogatott tagjai tunéziai versenyről sietnek haza, egyenesen az Operaházba. Tudta?

A díj másik várományosa Klujber Katrin kézilabdázó, aki a Ferencvárossal magyar bajnok és kupagyőztes lett, a nyáron Párizsban hatodik helyen zárt a nemzeti csapattal az olimpián, majd az év végén csodálatos bronzérmet nyert a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon.

A kategória harmadik jelöltje Márton Viviana. A magyar szülőktől Tenerifén született, 18 éves tekvandós az olimpián ellentmondást nem tűrően menetelt fel a dobogó tetejére 67 kilogrammban. A párizsi aranyérem után nem meglepő, hogy őt választották a világon az Év női tekvandósának.

„Amikor megtudtam, hogy jelölnek az Év sportolója címre, természetesen boldog voltam – válaszolta a Nemzeti Sport megkeresésére Márton Viviana. – Nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak erre a színvonalas gálára, amelyre minden évben óriási figyelem irányul. Még büszkébb lettem, miután bekerültem az első háromba, bár szerintem az összes jelölt megérdemelné a címet. A két másik, versenyben maradt jelölttel, Gulyás Michelle-lel és Klujber Katrinnal Párizsban találkoztam először, előbbivel utána is többször voltunk eseményeken, mindketten nagyon szimpatikusak nekem. Ez az évem fantasztikus volt, a párizsi arany után decemberben a világ legjobbjának is megválasztottak.”

Míg az Év női sportolója kategóriában biztosan új győztest avatnak, a fogyatékos női sportolóknál két korábbi díjazott is van a három jelölt között, a 2019-es és 2023-as győztes, tehát épp címvédő Ekler Luca és az elismerést 2021-ben és 2022-ben is elnyerő Pap Bianka.

Ekler Luca 2024-ben Japánban világbajnoki címet nyert 100 méteres síkfutásban, majd fő számában, a távolugrásban is aranyérmes lett. A paralimpián, a párizsi Stade de France-ban a zord időjárási körülmények ellenére is megvédte bajnoki címét távolugrásban, majd 400 méteres síkfutásban a második helyen végzett.

„Óriási megtiszteltetés, hogy ismét ott lehetek a top háromban, talán mondhatom, hogy a 2024-es pályafutásom eddigi legsikeresebb éve volt – mondta lapunknak Ekler Luca. – Mégis remélem, hogy valaki más beszédét hallgathatom majd a gálán, és a szüleimmel együtt élvezhetem az estét, hiszen annyi mindent köszönhetek nekik.”

Konkoly Zsófia (balról), Ekler Luca és Pap Bianka a paralimpiai érmekkel (FOTÓ: NS-MONTÁZS)

A díj jelöltje Konkoly Zsófia para­úszó is, aki az előző esztendő első felében három Európa-bajnoki éremmel zárta a funchali Eb-t, majd a párizsi paralimpián 400 méteres gyorsúszásban aranyat nyert, és 200 méteres vegyes úszásban is nyert, 100 méter pillangón pedig ezüstérmet szerzett, ezzel összességében a teljes párizsi magyar paralimpiai csapat legeredményesebb sportolója lett.

„Nagyon boldog vagyok, hogy most is bekerültem az első háromba. Nagyon eredményes évem volt, amiért hálás vagyok mindenkinek, aki hozzájárult a sikereimhez! Bízom benne, hogy a 2025-ös esztendő is egészségben, boldogságban, sikerekben gazdag lesz” – fogalmazott a jelölésével kapcsolatban a 22 éves pécsi úszónő.

A harmadik jelölt a szintén paraúszó Pap Bianka, aki mind a fun­chali Európa-bajnokságról, mind a párizsi paralimpiáról teljes éremkollekciót hozott haza. A francia fővárosban 100 méteres hátúszásban sikeresen védte meg paralimpiai bajnoki címét, míg 200 méteres vegyes úszásban ezüst-, 400 méteres gyorsúszásban bronzérmet szerzett. (Madeirán ugyancsak 100 m háton nyert, míg 400 m gyorson lett második és 200 m vegyesen harmadik.)

„Nagy elismerés, hogy most is sikerült bekerülnöm a gálán a legjobbak közé, ez mindig büszkeséggel tölt el – mondta lapunknak Pap Bianka. – Örülök, hogy Zsófival és Lucával vagyok ismét jelölve, hiszen nagyon jó barátok vagyunk, és jó velük ünnepelni az előző évet. Bízom benne, hogy a következő esztendők is ilyen sikeresek lesznek nekünk.”