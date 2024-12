Bőhm Csaba: Nem azért csinálom, hogy olimpiai bajnok legyek, hanem azért, mert szeretem

A 24 éves versenyző, aki május végén győzött az ankarai világkupadöntőn, majd június közepén a kínai Csengcsouban megnyerte a világbajnokságot, többek között arról beszélt az M1-nek nyilatkozva, hogy nagy újdonságokkal szembesült, valamint hatalmas fejlődésen ment keresztül az év folyamán.

Az interjúban a gondolatait, érzéseit igyekezett megosztani, többek között azt, hogy miként élte meg az előzmények után gyengébben sikerült, számára 13. hellyel véget ért olimpia utáni időszakot, és hogyan tekint a következő időszak feladataira. A világbajnokságra visszautalva úgy fogalmazott, arra lehetne számítani, hogy „ha küzd valamiért az ember és eléri, akkor azt a hatalmas beteljesülést, hatalmas boldogságot várja, ami örök életére elkíséri”, de ez nem feltétlenül van így.

„Én gondoltam, hogy ez nem így működik, de meg is tapasztaltam, hogy nem lesz valaki attól tartósan boldog az élete hátra lévő részében, mert világbajnok vagy olimpiai bajnok” – tette hozzá.

Kitért rá, hogy egy olimpiai ciklus végén mindig nehéz a folytatásra gondolni, akár sikeresen zárult, akár nem, ráadásul az öttusa az akadályverseny behozatalával nagy változáson megy át, és éppen a lovaglás került ki belőle, amelyet ő nagyon szeretett. Az olimpiai időszak zárultával és a nagy változás előtt, az ősszel egy kicsit hátrébb lépett.

„Elkezdtem fókuszálni azokra a dolgokra, amiket hanyagoltam az elmúlt négy évben. A barátaimra, a családomra, a hobbijaimra, a pihenésre, de azért csak lementem mindig edzeni, és arra jöttem rá, hogy igazából szeretem, és nem azért csinálom, hogy olimpiai bajnok legyek. Furcsa ezt kimondani, de azért csinálom, mert szeretem és kedvemet lelem ebben” – árulta el.

Az akadálypálya jelentette kihívással kapcsolatban azt mondta, lassan húsz éve sportol versenyszerűen, de eddig nem voltak olyan edzései, melyekkel a felsőtestet arra készítették volna, hogy elbírja azokat a mozdulatokat, amelyeket az új szám igényel.

„Kemény erősítésbe kezdtünk, remélem, hogy január környékére már fel tudok menni a pályára sérülésmentesen. Most preventív jelleggel edzünk – számolt be a tréningjeiről, hozzátéve, bízik benne, hogy így is fel tud készülni a világversenyekre, de ha esetleg jövőre nem jutna ezekre ki, azt el tudja fogadni. – Szeretném felépíteni magamat, hogy készen legyek a következő olimpiai kvalifikációra.”

Elképzelése szerint márciusra kerülhet olyan állapotba, hogy versenyezni tud.

Szóba került, hogy a sportági évzárón díjat adhatott át, és példaként állították az utánpótlás korosztály elé.

„Nagy dolog ez, de nagy felelősség is. Hogy ne csak azokat az értékeket mutassam meg, amik kívülről látszódnak – mondta, majd úgy folytatta: inkább emberként szeretne példakép lenni és csak utána sportolóként. – Sokkal fontosabbnak tartom, hogy először legyünk jó emberek, tisztességesek, gerincesek, és utána legyünk bármik.”