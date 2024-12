Asztalitenisz: a Budaörs csak megszorítani tudta a BL ezüstérmesét

Az erőviszonyok alapján már a Bajnokok Ligája rajtjánál érezhető volt, hogy a Budaörsi SC női csapata valószínűleg hasonló utat jár be, mint a legutóbbi kiírásban: a magyar bajnoki címvédő egy évvel ezelőtt is a BL-ben indult, ám a csoportkör után átkerült a második számú sorozat, az Európa-kupa mezőnyébe, ahol extra teljesítménnyel, története során először el is hódította a kupát.

A most zajló idényben a budaörsiek eddig a francia Etival ASRTT-től idegenben 3:1-re, a spanyol UCAM Cartagenától pedig itthon 3:0-ra kaptak ki, ez alapján úgy tűnik, a csoportkör után ismét az Európa-kupába kerül a magyar együttes, amely pénteken a csoportfavorit Etivalt fogadta. Mivel a Budaörs első számú játékosa, Póta Georgina ebben az idényben a nemzetközi kupameccseken nem szerepel, Bachman Péter edző variációs lehetőségei is beszűkültek, a Madarász Dóra, Dari Helga, Fazekas Mária hármasból legfeljebb sérülés miatt hiányozhat valaki.

A franciák ellen is ez a hármas állt asztalhoz, az ellenfélnél viszont az első összecsapáshoz képest annyi változás történt, hogy a kínai származású, 2019-ben Ausztráliába költöző, s 2022-től már ausztrál állampolgár Liu Yangzi helyett ezúttal a román Camelia Iacob kapott lehetőséget a svéd Christina Källberg és a portugál-kínai Jieni Shao mellett. A csere nem jött be a vendégeknek, ugyanis Madarász négy játszmában nyert Iacob ellen, ám ez egy pillanatra sem zökkentette ki a francia együttes játékosat, ugyanis a folytatásban Källberg Darit, Shao pedig Fazekast győzte le nagyon simán.

Az Etival 2:1-es vezetésénél következett a párharc rangadója, a két első számú játékos csatája. A franciaországi összecsapáson Madarász 3:2-re legyőzte a svéd légióst, akiben érezhetően munkálkodott a visszavágás reménye, ám hiába, mert az este legszínvonalasabb meccsén ismét a magyar játékos volt a jobb, miként a mindent eldöntő ötödik összecsapáson Iacob Darival szemben, ezzel az Etival ASRTT 3:2-re megnyerte a találkozót.

A Budaörs és egyben a D-csoport utolsó mérkőzésére csak hétfőig kell várni, amikor is a magyar bajnok a spanyol Cartagena otthonában lép asztalhoz.

BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK, D-CSOPORT

Budaörsi SC–Etival ASRTT (francia) 2:3

Madarász Dóra–Iacob 3:1 (7, 6, –10, 8)

Dari Helga–Källberg 0:3 (–5, –5, –8)

Fazekas Mária–Shao 0:3 (–1, –6, –6)

Madarász–Källberg 3:2 (14, –7, 10, –9, 6:4)

Dari–Iacob 0:3 (–4, –9, –8)

Az állás: 1. Etival ASRTT 8 pont, 2. UCAM Cartagena (spanyol) 4, 3. Budaörsi SC 3

A program: December 16.: UCAM Cartagena–Budaörsi SC