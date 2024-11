Tojásfehérjével egyre eredményesebben sportolhatunk

A tojásfehérje a sportrehabilitációban már bizonyított

A sportolók először rehabilitáción találkozhattak a tojásfehérje-alapú magyar innovációval, a ToTu-val. Ugyanis nagyon előremutató kísérlet zajlott még 2020-2021-ben az akkori Opten-Vasas Jégkorong csapattal. 2020 októberében a csapat 22 játékosából 21 egyszerre kapta el a COVID-19 vírust, és szezon alatt először 2 hét karantén, majd 4 hét leállás következett, hiszen a gyors visszatérés nagyon komoly egészség károsodással járhatott volna. A csapat érdekében összefogott a több magyar vállalat és a MATE Élelmiszertudományi Intézete.

A hosszabb távú rehabilitációs időszakban, tudományos kutatásokra alapozva dolgoztak ki programot, melyben a rehabilitáció és a 100%-os biológiai értékű ToTu termékcsalád összekapcsolásával segítették a sportolók mielőbbi visszatérését és teljesítmények növekedését. Az erőnlétüket és a stabilitásukat kellett olyan szintre hozni, hogy ugyanolyan vagy jobb eredményeket érjenek el, mint korábban. A kutatás kétszer hat hete alatt a sportolók a hagyományos étkezésüket kiegészítették a tojásfehérje-alapú termékekkel, melyeket különböző módon ízesítettek.

A prehabilitációban főleg olyan gyakorlatokat kaptak, melyek azoknak az izmoknak a gyors reakcióidejét növeli, amik a test stabilitásában vesznek részt, hiszen a hoki nagyon gyors irányváltásokkal és testi kontaktusokkal jár. A reakcióidő csökkenése ugyanis sérüléseket is okozhat, viszont fejlesztésük növeli a jégkorongban szükséges erőt, állóképességet, gyorsaságot. Az eredmények igazolták a kezelés eredményességét, hiszen a csapat jelentősen lépett előre visszatérés után a tabellán.

Fotó: CAPRIOVUS KFT

Sikeres sportolók, dietetikusok, személyi edzők ajánlják a tojásfehérjét

Felvetődik a kérdés, ha a felépülést ennyire segíti a megfelelő mozgás és a megfelelő mennyiségű és minőségű fehérjék fogyasztásának kombinációja, miért ne alkalmazhatnánk ezt sérülésmentes sportolók esetében is.

„Szerencsére ma már több sikeres sportoló, életmód-váltást segítő szakember megismerte és használja is a tojásfehérje-alapú magyar innovációt. Méghozzá saját felkészülésük és mások egészségtudatos étrendjének kialakítása során egyaránt. Olyan sok-sok ember által követett sportoló receptjeiben tűnnek fel ezek a proteindús finomságok alapanyagként, mint Zoványi Ágnes, dietetikus; Halász Barnabás, testépítő, személyi edző; Dénes Glória, bikini fitness model és táplálkozási tanácsadó, valamint Bernáth Éva, online coach és bikini fitness model. Az ő általuk is bemutatott változatos felhasználási lehetőségek sikeres sportemberek ajánlásával ismertetik meg a tojásfehérje új arcait egyre több profi és amatőr sportolóval.” – mondta el Dr. Németh Csaba, élelmiszer-mérnök, c. egyetemi tanár.

Fotó: CAPRIOVUS KFT

Bernáth Éva a Superbody-n is sikereket ért el

Bernáth Éva, aki edző és a Team Phoenix bikini fitness modelje indult most októberben a Superbody-n. Ez vek óta megrendezett és az egyik legnagyobb presztízzsel rendelkező hazai amatőr fitness-testépítő verseny. Először indult rajta bikini kategóriában, így elégedett volt a 4. helyezéssel a rutinos, nagyon erős mezőnyben. Jövőre újra visszatér!

Fotó: CAPRIOVUS KFT

„Nézőként többször részt vettem már a Superbodyn és mindig is elvarázsolt a hangulata. Valóban nagyszabású, gyönyörű a színpad, jól felkészültek a versenyzők és tele a nézőtér. A Superbody valóban páratlan és egy álmom valósult meg, hogy versenyzőként is részt vehettem rajta. És persze jó inspirálni másokat, a kilátogatókat. A most életmód váltás elött álloknak azt tanácsolom, hogy a drasztikus változtatások helyett, arra törekedjetek, hogy fokozatosan formáljátok egészségesebbre az életmódotokat. A cél, hogy fenntartható legyen és ne kényszer. Ne féljetek kísérletezni az egészséges receptekkel, mert ma már nagyon finoman el lehet őket készíteni. Az edzést pedig minimum heti háromszor építsétek be a heti rutinotokba.” – mondta el élményeit Bernáth Éva, aki igazán motiváló személyiség.

A fejlesztések nem állnak meg!

A fejlesztők az is elárulták, hogy mind a rehabilitációban, mind a sportolókkal szerzett tapasztalatok rengeteg inspirációt nyújtanak nekik, amik arra motiválják őket, hogy még célzottabb, az igényeket még inkább kielégítő élelmiszereket készítsenek. Legyen az egy turmix alapanyag, vagy éppen proteinszelet. Hiszen nem mindegy, egy adott sportoló edzés után mennyi fehérjét kíván elfogyasztani, mik a legkedveltebb ízek, vagy éppen mik a legelfogadottabb és legkedveltebb természetes édesítőszerek a sportpályákon és a konditermekben.