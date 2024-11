Kétszázmillió forint értékű sportszerelés a gyerekeknek a Mészáros Csoporttól

Változik a világ, változnak a szokások, a digitális korszak beköszönte után egyre nehezebb rávenni a gyerekeket, az embereket, hogy kimenjenek a szabadba és mozogjanak, sportoljanak. A Pro Filii alapítvány egyik küldetésének tartja, hogy ezen változtasson, és olyan szervezeteket, egyesületeket támogasson, akik ráhatással, segítséggel lehetnek a fiatalok sportolási motivációjára. Természetesen az adományok olyan objektív okok miatt is sokat jelenthetnek, mint a szegénység, a hátrányos helyzet, hiszen éppen a rászorulóknak van a legnagyobb szükségük arra, hogy megfelelő sportszereléshez, eszközökhöz jussanak hozzá. Kelemen Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára bevezetőjében elmondta, a 200 millió értékben felajánlott 2Rule mezek és sportruházati termékek ösztönzést jelentenek, hogy sportoljanak, mozogjanak a gyerekek, a hátrányos helyzetű fiataloknak pedig kiugrási lehetőséget is jelent.

A Puskás Akadémia Sport és Konferenciaközpontban megrendezett ünnepségen az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány elnöke, Nagy Anna arról beszélt, hogy Magyarországon mintegy félmillió gyerek él olyan családban, ahol hiányzik az édesapa, vagy az édesanya, negyven százalékuk pedig szerény körülmények között. Sok esetben nem jut pénz sportolásra, felszerelésre, de a támogatás nem csak arról szól, hogy sokaknak lesz most esetleg meze és abban mozoghatnak, hanem ezáltal ugyanolyan gyerekkort élhetnek meg, mint ami mindenkinek jár.

Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke felidézte saját gyerekkorát, amikor karácsonykor csak arra várt, hogy a kapott ajándékot kipróbálhassa. Mint azt elmondta, szerinte ezek a sportszerelések is ösztönzik a gyerekeket arra, hogy kimenjenek a szabadba és mozogjanak, de elképzelhető, hogy lesz olyan eset is, amikor apa és fia ugyanolyan mezt kap és máris együtt próbálhatják ki, ezzel újabb apa-fia programmal bővül a család élete.

Sterbenz Tamás, Deutsch Tamás, Mészáros Lőrinc, Nagy Anna, Herbert Gábor, Balogh Zsolt (Fotó: Kondella Misi Photography)

A hátrányos helyzetű gyermekeket támogató ÁGOTA Alapítvány önkéntes koordinátora, Balogh Zsolt elmondta: jó érzés, hogy olyan szervezetek kísérik őket az úton, mint a Pro Filii Alapítvány, amely azt biztosítja, amire szükség van. A 2Rule szereléseket a gyermekek egy alkalmi piactéren, jókedvűen, jó hangulatban vehették át, ahol ők válogathatták ki a számukra tetsző darabokat és voltak olyan csoportok, akik ugyanolyan mezt kértek, hogy később együtt versenyezhessenek, sportolhassanak.

Sterbenz Tamás, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora az egyaránt 99 éves intézmény és sportegyesülete, a TFSE nevében is megköszönte az adományt, és hangoztatta az egyetem mottóját: „A magyar sportban nincs siker TF-es háttér nélkül.” Hozzátette, aki a szervezetet támogatja, az a magyar sportot támogatja.

Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) nevében mondott beszédet.A szervezet elnöke kifejtette, hogy a latin Pro Filii annyit tesz magyarul, hogy a gyerekekért, és nem is lehet nemesebb, szívhez szólóbb, hálára okot adó elnevezése az alapítványnak. A SOSZ 1084 sportegyesületet tömörítő szervezet, ezekben az egyesületekben 220 ezren sportolnak, ennek a kétharmada gyermek. Az elköteleződés az alapítvánnyal közös: a sport a gyermekekért van és az egyik legfontosabb eleme a családtámogatásnak is. A sportolás lehetőségét mindenkinek elérhetővé kell tenni, és ebben segít ez az adományozás is.

Mészáros Lőrinc (Fotó: Koncz Márton)

Végezetül Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa mondta el ünnepi beszédét, amelyben hangsúlyozta, hogy ő is köszönettel tartozik az adományban részesülő alapítványoknak, egyesületeknek, mert segítenek a megfelelő helyre eljuttatni a sportszereléseket. A program sikeres, a Pro Filii Alapítvány tavaly is 200 millió forint értékben adományozott 2Rule mezeket és sportruházati termékeket, ösztökélve a gyerekeket a mozgásra, sportolásra és aktív szerepet vállalva ebben az egészségmegőrzésben, prevencióban. A 2021-ben életre hívott Pro Filii Alapítvány eddig összesen mintegy 4,5 milliárd forintot – ebből pályázati keretek között közel 3 milliárdot – adományozott. Mészáros Lőrinc azt is hangsúlyozta: a Pro Filii Alapítvány magyar sportmezeket, magyar egyesületeken keresztül juttatott el rászorultaknak és bízik benne, hogy a fiataloknak tetszeni fognak a felszerelések, szívesen használják majd azokat, és kimozdulnak a szobáikból a levegőre mozogni, játszani, ennek köszönhetően egészséges fiatalokat sikerül nevelni.

A rendezvény végén a gyerekek ki is próbálhatták új mezeiket, hiszen a felcsúti Puskás Akadémia növendékeinek közreműködésével jó hangulatú kapura rúgó versenyen vehettek részt.