Zoknit és cipőt találtak a Mount Everesten, pont kerülhet a százéves rejtély végére

Sandy Irvine 22 évet élt (Fotó: Getty Images)

George Mallory és Andrew „Sandy” Irvine 1924-ben döntött úgy, hogy oxigénpalackkal az emberiség története során először megpróbálja elérni a Mount Everest csúcsát. A mászást június 8-án kezdték, társuk, Noel Odell távcsövön figyelte őket. Utoljára 12.50-kor látott két apró pontot a hómezőn, de a haladásukat nézve Odell észrevette, hogy órákkal lassabbak a tervezett ütemnél, ezért biztos volt benne, hogy visszafordulnak. Nem tudni, tényleg így volt-e, vagy a 37 esztendős Mallory makacssága tovább hajtotta a párost az északkeleti gerincen, ám tény, sosem látták őket többé.

Azt tudjuk, hogy 1953. május 29-én – tehát 19 évvel Malloryék eltűnése után – helyi idő szerint 11.30-kor az új-zélandi Edmund Hillary és a nepáli Tendzing Norgay serpa elérte az Everest csúcsát, jelenlegi ismereteink szerint ők voltak az első emberek, akik erre képesek voltak.

De nem lehetünk benne biztosak, egészen addig, amíg elő nem kerül a Mallory és Irvine által a hegyre vitt Kodak Vest Pocket típusú fényképezőgép, amellyel rögzíthették az esetleges csúcsra érkezésüket. A kérdés megválaszolásában fontos mérföldkő volt 1999, amikor az amerikai Conrad Anker vezette expedíció megtalálta Mallory megfagyott holttestét 8157 méteres magasságban. A fényképezőgép azonban nem volt nála, jóllehet, Irvine-nál maradt.

Sandy Irvine cipőjét és zokniját találhatták meg (Fotó: National Geographic, Jimmy Chin)

A L'Équipe számolt be most arról, hogy újabb fontos információra leltek az ügyben, mivel a National Geographic által támogatott kutatócsapat a Központi Rongbuk-gleccsernél talált egy cipőt zoknival, amelyre piros betűkkel az A. C. Irvine feliratot varrták. Bár a genetikai vizsgálatokra szükség van ahhoz, hogy biztosan kijelenthessük, Irvine-é volt, ha a rendkívül erős gyanú bizonyosságot nyer, akkor hatalmas segítség lehet abban, hogy leszűkítse azt a térséget, ahol a holttestét, s vele együtt feltehetően a fényképezőgépet is keresni kell.

A cikk kitér arra is, hogy a potenciális helyszínlehetőségeket egyelőre biztosan nem hozzák nyilvánosságra, a „kincskeresők” távoltartása végett. Hogy fény derül-e a százéves titokra, nos, e kérdés megválaszolására továbbra is várnunk kell.