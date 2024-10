Rabb Krisztián Isztambulban tér vissza versenyzéshez

„Az olimpiát követő pihenő után szeptemberben megkezdtem az alapozást, majd a hónap végén a vívást is. Szombaton a versenyszezont is beindítom, ugyanis pástra lépek Isztambulban. Ezen a viadalon még tét nélkül szerepelhetek, a célom az, hogy visszarázódjak a megszokott ritmusba” – mondta az MTI-nek a Vasas 22 éves vívója, aki tavaly megnyerte ezt a versenyt, így jó emlékekkel tér vissza Isztambulba. Somlai Béla tanítványa elmondta, hogy egy éve erős mezőny indult, sokakkal találkozott később a párizsi olimpián, és a hírek szerint idén is színvonalas küzdelem várható.

„A vívás, a versenyzés már nagyon hiányzott, és bár nem érzem magam csúcsformában, alakulok. Isztambul jó ráhangolás lesz a következő versenyekre, a világkupákra” – mondta Rabb Krisztián, majd hozzátette: az idénynyitó után sűrű lesz a programja, egymást követik a versenyek, a hazai válogatók mellett pástra lép még az idén az Oránban, november elején sorra kerülő világkupán és a decemberi, orléans-i Grand Prix-n.

Rabb Krisztián Szilágyi Áronnal, Gémesi Csanáddal és Decsi Tamással csapatban aranyérmet nyert a júniusi, Bázeli Európa-bajnokságon, majd július utolsó napján az olimpián Szilágyival, Gémesivel és Szatmári Andrással ezüstöt szerzett az olimpián a válogatottal. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a párizsi olimpikonok közül még Szűcs Luca szerepel a hétvégi törökországi viadalon.