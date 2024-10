Mocsai Lajos: A jelenlegi magyar egyetemi hallgatók ötven százaléka harmincéves korára túlsúlyos lesz, ez óriási probléma

Évről évre egyre nagyobb érdeklődés mellett kerül sor a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) közös rendezvényére, a Sport és Innováció Konferenciára. A hétfőn kezdődő négynapos rendezvénysorozaton kerekasztal-beszélgetések, színes előadások és 43–45 kiállító várja az érdeklődőket. Már közel 1500-an regisztráltak az eseményre.

„A jelenlegi magyar egyetemi hallgatók ötven százaléka harmincéves korára túlsúlyos lesz, ez óriási probléma. A sporttudomány eszközeivel létre kell hozni egy olyan társadalmi felelősségvállalási programot, ami segít ezeket a számokat jó irányba elmozdítani” – mondta a konferencia egyik központi témájáról Mocsai Lajos, az idén novemberben fennállása századik évfordulóját ünneplő egyetem kuratóriumi elnöke.

Sterbenz Tamás, az egyetem rektora kiemelte, hogy a konferencia egyik fő eleme az öt csapatsportág (kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong, röplabda) elemzése lesz a párizsi olimpia eredményeinek a tudatában. Erre az analízisre szigorúan tudományos szempontból fog sor kerülni, méghozzá olyan sportolók és sportszakemberek körében, akik testközelből élték át a játékokat.

Az intézmény vezetője számára üdvözítő, hogy a hallgatóik közül már 400–500 között van a konferenciára regisztráltak száma. A TE előtt a tudományos tevékenység szempontjából a Kölni Sportegyetem (Deutsche Sporthochschule Köln) a példa, amelyhez már hosszú idő óta szoros kapcsolat fűzi.

Mocsai Lajos (Fotó: Szabó Miklós)

Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára kiemelte, hogy a TE nagyon sokat tett a paralimpiai mozgalom ismertségéért és elfogadottságáért. Minden hallgatója legalább fél éven át tanul a parasportról. A párizsi bajnokok közül pedig Ekler Luca és Kiss Péter Pál is kötődik az egyetemhez. Érdemes lesz a rendezvénynek a parasporttal kapcsolatos beszélgetésén részt venni, ahogyan a fenntarthatósági panel is ígéretesnek tűnik.

„Vállalatunkkal elkötelezettek vagyunk a sport mellett, célunk, hogy tudásunknak és innovációnknak köszönhetően megtaláljuk a mindenki számára legmegfelelőbb ár-értékű biztosítást – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Besnyő Márton, az esemény főszponzora, a Netrisk ügyvezető igazgatója. – Kiemelt célunk, hogy ne csak biztosítást közvetítsünk, hanem értéket is teremtsünk. A TE-n végzett hallgatóknak csak az öt százaléka élsportoló, fontos, hogy a többi kilencvenöt százalékot is megszólítsuk. Ők azok, akik a magyar társadalom egészségéért fognak tenni. Éppen ezért a konferencia kezdetére megalkottunk egy olyan egészségbiztosítási csomagot, ami a félprofi és amatőr sportolókra is gondol.”

Az esemény hétfőn Balatonbogláron, a Nemzeti Kézilabda Akadémián kezdődik, és csütörtökön a Testnevelési Egyetemen ér véget. Kedden és szerdán a 2. Biomechanika szimpózium is különleges része lesz a programnak. A rendezvény védnöke Koch Máté olimpiai bajnok párbajtőrvívó.