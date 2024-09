„A jövőnk sikere akkor garantált, ha a gyerekek fizikuma és lelke is erős” – Jubileumi tanévnyitó a Testnevelési Egyetemen

„Ezer szállal kötődöm a sporthoz, férjem teniszedző, és Gödöllőn lakom, ahol az újdonsült olimpiai ezüstérmes kardvívó, Gémesi Csanád a város sportéletében is aktívan részt vesz” – fogalmazott Nagy-Vargha Zsófia az ünnepélyes eseményen, amelyen több sportszövetség képviselője is megjelent. A helyettes államtitkár Gémesi Csanádhoz kötve a személyes példák fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy „a jövőnk sikere akkor garantált, ha a gyerekek fizikuma és lelke is erős”.

Emlékeztetett arra, hogy a párizsi olimpián szerepelt magyar delegáció minden második tagja egyetemista volt. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 2026-ra másfélszeresére emelkedjen azon válogatott kerettagok száma, akik kiemelt segítséget kapnak a kettős életpálya folytatására. Beszélt arról is, hogy a siker nemcsak olimpiai érmekben mérhető, hanem abban is, hányan választják a sportot, amelynek közösségteremtő szerepe is van. Végezetül Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó gondolatát idézte a siker titkáról: Mindig én akartam jobban. „Kívánom, hogy mindig ti akarjátok jobban!” – fordult a diákokhoz.

„1925 óta teszünk meg mindent a testnevelés és a sport értékeinek megőrzéséért, továbbadásáért” – mondta Sterbenz Tamás, a TF rektora, majd bejelentette, hogy indul a TF 100 programsorozat, melynek során havonta emlékeznek meg az intézmény száz évéről. A rektor egy másik jubileumról is megemlékezett: „Pont tíz éve nyerte el egyetemünk az önállóságát, identitását”. Kiemelte, hogy több mint húsz olimpikon képviselte Párizsban az intézményt, szólt az őket felkészítő edzőkről és az olimpián részt vett versenybírókról is.

„Az aranyérmes párbajtőrcsapat tagja, Koch Máté és a többi érmes versenyző példája bizonyítja, hogy az élsport a TF-en otthonra lelt” – jelentette ki Sterbenz Tamás, majd a hallgatóhoz szólt: „Rajtatok múlik a következő évtized, hogy megszerettetitek-e a mindennapos testnevelést, betartjátok és betartatjátok-e a sportszerűség szabályait a civil életben is”.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár megköszönte az egyetemi hallgatóknak, hogy a magyar sport szolgálatát választották hivatásuknak. Úgy fogalmazott, hogy az élsportot szolgálók mellett nagyon fontos szerepük van többek között a kis közösségek sportját szervezőknek, a testnevelőknek, valamint a sportban résztvevő más szakembereknek is.

Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke megjegyezte, hogy éppen ötven éve, 1974 szeptemberében lépett át először a százéves intézmény kapuján. Felidézte az intézmény alapítójának, a magyar oktatási rendszer meghatározó személyiségének, Klebelsberg Kuno egykori vallás-és közoktatásügyi miniszternek a munkásságát.

Az ünnepi esemény résztvevői megemlékeztek az utóbbi időszakban elhunyt oktatókról, köszöntötték a párizsi olimpia TF-es sikerembereit, majd az elsőéves hallgatók a végzett hallgatóktól átvették az intézmény zászlaját.

„Sok sikert kívánok minden friss TF-esnek, kezdődjék a századik tanév” – mondta Sterbenz Tamás, aki pisztolylövéssel indította el az új tanévet.