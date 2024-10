Darts: döbbenetes teljesítménnyel WDF-világbajnoki résztvevő Beau Greaves

Felvetődhet a kérdés: aki konstans képes 100 feletti átlagokra, és úgy söpri el az ellenfeleit, mintha nem is állnának a tábla előtt, vajon miért nem szerepel állandó jelleggel a PDC majortornáin. A kétszeres WDF-világbajnok angol Beau Greaves két éve egyébként már szerepelt az Alexandra Palace-ban, akkor az első körben kikapott 3–0-ra az ír William O’Connortól, de két legben is pariban volt ellenfelével – utána tavaly novemberben a Grand Slam of Dartson esett ki a csoportkörben, de Ricardo Pietreczkót legyőzte. Miután idén is megnyerte a Women’s World Matchplayt júliusban, újból játszhatna az Ally Pallyben, ám a már tavaly is a WDF-vb-címvédést választó Beau Greaves úgy nyilatkozott, illúzió lenne azt gondolni, hogy felvehetné a versenyt a férfiakkal, és fontos neki, hogy a két mezőnyt kettéválasszák, ahogy a WDF versenyein is teszik.

Akárhogy is, a számok alapján megállná a helyét a PDC-ben, ha újból kipróbálná magát a szervezet majorversenyein (nem „csupán” a Women’s Seriesen, melyen belül egyébként már 27 tornát nyert): a pénteki WDF World Open aranykategóriás viadalon mindössze egy leget veszített el hét (!) meccsén, háromszor is 100 feletti átlagot produkált, az elődöntőben egyenesen 113.43-as átlaggal mosta le a japán Kosuzu Ivaót, négykörösökkel kirukkolva, a fináléban pedig a walesi Rhian O’Sullivannek sem hagyott esélyt, sima 5–0-val győzte le, ahogy hat korábbi ellenfélből ötöt is lenullázott a négy nyert legig tartó megelőző fordulókban.

Beau Greaves ezzel sorozatban harmadszor szerepelhet WDF-vb-n – az előző két lakeside-i tornát megnyerte, és ilyen teljesítménnyel valószínűleg hatalmas esélyese lesz a világbajnoki címnek.

A férfiaknál az angol Reece Colley szintén magabiztos teljesítménnyel ment végig mérkőzésein, rendre 85–95 közötti átlagokat hozva, az elődöntőben 5–0-val búcsúztatva a PDC-világbajnokságra mér kétszer kijutó lengyel Krzysztof Kciukot, majd a fináléban 1–4-ről még visszaengedte 4–4-re a holland Jimmy van Schie-t, a végső siker végül nem csúszott ki a kezéből. Colley tavaly után ismét kijutott a Lakeside-ra.

A magyar férfiak közül Bezjian Alberto és Prés Nándor jutottak el a legtovább, mindketten a 32 között búcsúztak, míg a magyar hölgyeknél ismét Tekauer Gréta vitte, három magabiztos siker után viszont a negyedik kiemelt ausztrál Wendy Harper 4–0-val kiejtette a 16 között.

Az Érd-EL SE 21 éves dartsosa csütörtökön, a World Masters platina besorolású versenyen elért ötödik helye után – mely messze felnőtt karrierje eddigi legjobbja – ezzel a szerepléssel is fontos ranglistapontokkal gazdagodott. „Nyolcvan-kilencven százalékos esélyt látok arra, hogy ott legyek a Lakeside-on. A vasárnapi vébé-kvalifikáción el szeretném érni a közvetlen kijutást, ha nem sikerül, a következő négy versenyemen további pontokat gyűjthetek. A Mastersen nyilam volt a legjobb négyhez, az rosszul érintett, nagyon akartam játszani színpadon hazai pályán, ez sajnos nem sikerült, de így is eléggé leraktam a névjegyem a WDF világában. Észrevettem, hogy néhány játékos félt tőlem, de volt, aki, komolyan vett, mint például Wendy Harper – nyolcvanas összátlaggal, százegyes első kilencnyilas átlaggal egyelőre még nem tudok mit kezdeni. Én jelenleg örülök a csütörtöki stabil hatvanöt feletti átlagomnak – két és fél éve dartsozom, szerintem nem sokan mondhatnák el magukról, hogy hasonló helyzetben majdnem elődöntősök World Mastersen. Csak előre nézek” – fogalmazott lapunknak a pénteki World Opent követően Tekauer Gréta.