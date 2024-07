„Az olimpián olyan rutinos versenyzőkre van szükség, mint Gulyás Michelle" – Balogh Gábor a kiválasztásról

„Ez egy nagyon nehéz döntés volt, van mit beszélni róla, mert ez egy szakmai kérdés – mondta el a Nemzeti Sportrádióban Balogh Gábor. – A válogatási elvekkel mi egyáltalán nem értettünk egyet, mert egy világbajnokság egyáltalán nem mutatja meg, hogy ki a legjobb versenyzője a sportágnak. A szövetségi kapitány megtette a javaslatát, ő Erdős Ritát és Guzi Blankát nevezte a lányoknál, de az elnökségnek azt kellett megnéznie, hogy kivel van a legnagyobb esély az öttusa sportnak a legjobb eredményt elérni az olimpián. Gulyás Michelle évek óta cipeli a hátán a sportágat, folyamatosan stabil eredményeket ér el, míg ezt a másik két lányról nem tudtuk elmondani ebben az évben. Az olimpia nem a kezdők játszótere, itt stresszhelyzet lesz, a legjobbak indulnak, és olyan rutinos versenyzőkre van szükség, mint Gulyás Michelle.”

A szövetség elnöke úgy véli, jó döntés született, és bízik abban, hogy Gulyás Michelle az olimpián is igazolja majd az elnökség döntését: „Direkt titkos szavazást kértem, hogy azt se lehessen elmondani, hogy ez egy megbeszélt szavazás eredménye. Ezt is visszautasítom, mert hallottam ilyen vádat is. Azt gondolom, hogy az elnökség nagyon jó döntést hozott. Erdős Ritának elmondtam, hogy a következő négy év az övé lehet, de ha most összevetjük őt Michelle-lel, akkor nem kérdés, hogy kivel van nagyobb esélye a magyar öttusának jó eredményt elérnie.”

„Megértem Ritát, biztosan nagyon rossz helyzetben van, de szerintem az a legfontosabb, hogy ne veszítse el a lelkesedését – folytatta az interjút Balogh Gábor. – Én magam vállalom a felelősséget az elnökség döntéseiért. Úgy vélem, jó szakmai döntés született, de nyilván az eredményességünket majd az olimpia fogja meghatározni. Az igazi kérdés itt az, hogy tudjuk Erdős Ritát és a klubot biztatni arra, hogy ne veszítsék el a lelkesedésüket. Ilyen előfordul egy sportoló életében, emiatt nem szabad csüggedni.”

A Harsányi Levente, Risztov Éva műsorvezető kettős a válogatási elvek esetleges megváltoztatásáról is kérdezte az öttusaszövetség fejét: „A következő olimpiai ciklusra már egy új válogatási elv lesz, és olyat nem szabad majd elkövetni, hogy egy élversenyző, aki már három-négy éve szállítja az eredményeket minden fronton, egy verseny alapján, egy ilyen banánhéjon el tudjon csúszni. Jobb kiválasztási elvet kell létrehoznunk, és minden felelős pozícióba olyan vezetőre van szükség, aki tudja vállalni a felelősséget a munkájáért.”

Balogh Gábor beszélt arról is, hogy anno sportolóként egyáltalán nem törődött azzal, hogy mi zajlik a szövetségben a háttérben. Szavai szerint egyedül az foglalkoztatta, hogy lemenjen az edzésre és a lehető legjobbat hozza ki magából. Mint fogalmazott: régen rossz, ha az egók harca zajlik, ez nem tesz jót a sportolóknak sem, akik szintén olvasnak újságot és tapasztalják a dolgokat. „Az eddigi tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy versenysport-szövetséget vezetni az egyik legkeményebb dolog” – emelte ki.

A korábbi kiváló öttusázót – akinek négyéves mandátuma van elnökként –, egyetlen cél motiválja igazán a közeljövőben, mégpedig az, hogy az öttusázók minél eredményesebben szerepeljenek Párizsban: „A legfontosabb cél most, hogy érmet, érmeket szerezzünk az olimpián. A lényeg, hogy a versenyzők kapjanak meg mindent, amit szeretnének. Én magam is azon vagyok, hogy mentálisan egy kicsit segítsek nekik, de úgy látom, hogy fejben nagyon rendben vannak a sportolóink. És ha fejben a négy versenyzőnk meg tudja csinálni azt, amire hivatottak, akkor nem is kérdés, hogy jó eredményeket fogunk elérni Párizsban” – bizakodott a szövetség elnöke.