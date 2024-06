Öttusa: megszületett a döntés az olimpiai keret összetételéről

Hétfőn a budapesti Magyar Sport Házában tartott sajtótájékoztatót a Magyar Öttusaszövetség, melynek keretében a sportági szervezet elnöke, Balogh Gábor jelentette be a párizsi olimpiára utazó keret tagjait.

„Nehéz döntést kellett meghoznunk. Az elnökségnek azt a kérdést kellett feltennie, kikkel tud a magyar öttusasport a legeredményesebb lenni, kikkel tud teljesebb lenni, egymást támogatva jobb szereplést mutatni az olimpián – kezdte gondolatait Balogh Gábor. – Eredetileg úgy néz ki a válogatás, hogy a szövetségi kapitány javaslatot tesz a szakmai bizottságnál, azonban múlt szerdán a szakmai bizottság nem tudott egyértelműen állást foglalni, így az elnökségre hárult ez a feladat.”

A hazai sportági szervezet elnöke ezt követően elárulta, a férfiaknál Bőhm Csabát és Szép Balázst indítják Párizsban, míg a nőknél Gulyás Michelle-t és Guzi Blankát. A tartalékok Demeter Bence és Erdős Rita lesznek.

Balogh ezt követően felfedte az érveit a sajtótájékoztatón. Kitért arra, hogy decemberben új elnökség állt fel, de ha már korábban, a jelenlegi válogatási elvek elfogadásakor betöltötte volna pozícióját, mást javasolt volna a világbajnoki szereplés súlyát, valamint azt illetően, hogy egy rosszul sikerült lovaseredményt nem lehetett behelyettesíteni más versenyek lovaglásával.

„Fontos kiemelni, hogy Gulyás Michelle ahány világkupaversenyen elindult, mindegyiken döntőbe jutott, a másik két hölgy kétszer is kiesett a finálé előtt, az olimpián pedig olykor a legkeményebbek is megremegnek. Szükség van a tapasztalatra, a kiegyensúlyozottságra, Michelle pedig akkor is hozott egy alap jó szintet, amikor nem volt csúcsformában” – fejtette ki az elnök, aki kitért arra, az UTE világbajnoki ezüst- és bronzérmese az idei versenyeken mindig pluszos mérleggel zárt a körvívások során, a budapesti világkupaversenyen mutatott gyengébb kombinált szám után (melyen a második helyről rajtolva tizedikként ért célba) pedig ebben a tusában is visszaépítette magát, és egy perccel jobbat futott a világbajnokságon. „Erdős Ritával személyesen is beszéltem, csodálatos versenyző, a juniorok között igazán szépen teljesített, de még kevés rutinja van a felnőttek között. A következő négy év az ő időszaka kell legyen, és segítenünk kell neki, hogy ne veszítse kedvét” – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, az elnökség titkos szavazáson 9–2 arányban Gulyás Michelle indítása mellett döntött.

„A szakmai bizottságban az edzők, szakvezetők szakmai alapon hoznak döntést. Nem szerencsés, hogy az elnökségnek kellett határozni, viszont pozitívum, hogy semmilyen egyesületi preferencia nem szerepelt a döntésben” – mutatott rá Balogh Gábor.

Martinek János szövetségi kapitány kitért rá, az objektív válogatási elve szerint a különböző versenyeken hozott eredményeket helyettesítette be fontossági sorrendjüket tekintve, ez alapján pedig Bőhm és Szép mellett Erdős és Guzi szerepeltetését javasolta a bizottsági ülésen.

Lapunk kérdésére az elnök elmondta, a hasonló választási kényszerbe nem először kerülő magyar öttusán valóban sokat segítene, ha a váltóversenyeket is beemelnék az olimpiai programba, ám ennek megvalósulását nem látja reálisnak a közeljövőben.

Az olimpiai szabályok szerint nemenként két-két sportoló indulhat az ötkarikás játékokon öttusában. Leghamarabb Bőhm Csaba és Gulyás Michelle szerzett közvetlen kvótát a tavalyi krakkói Európai Játékokon, előbbi bronzérmével, utóbbi hetedik helyével. A júniusi csengcsoui világbajnokságon Bőhm mögött Szép Balázs futott be másodikként, míg a nőknél Guzi Blanka második, Erdős Rita harmadik lett – Gulyás Michelle-nek a nulla pontos lovaglás után nem maradtak esélyei a dobogós helyek elérésére. A férfiaknál így nem maradt sok kérdés (bár Demeter Bence különleges esetben a ranglistáról még nevezhető), a nőknél viszont három kvótás volt két szabad helyre, ez okozta a döntés nehézségét.

A világkupa-sorozatban is szépen teljesítettek öttusázóink, Szép Balázs Budapesten második lett áprilisban, míg a május végi ankarai vk-döntőn Bőhm Csaba első aranyérmét nyerte meg a felnőttek között. A nőknél Gulyás Michelle Kairóban, Guzi Blanka Szófiában győzött – ez utóbbi helyszínen Erdős Rita első vk-versenyén jutott döntőbe, és a dobogóért küzdve ötödik lett.