Öttusa: három női kvóta, két szabad hely – döntéskényszerben a szövetség a sikeres vb után

Nagyszerű eredményekkel zárták öttusázóink a vasárnap véget ért szinte végig negyven fokos csúcshőmérsékletek közepette rendezett csengcsoui világbajnokságot. Három arannyal, két ezüsttel és egy bronzzal az éremtáblázat második helyén végeztünk a dél-koreaiak mögött – az örökranglistán pedig éppen 150 éremmel állunk a világverseny után, messze minden más nemzet előtt (59 első, 52 második, 39 harmadik hely). Marosi Ádám 2021-es alexandriai címe után ismét egyéni világbajnokot avattunk Bőhm Csaba személyében, aki a kilencedik magyar öttusa-világbajnok Szép Balázs második helyével ráadásul kettős sikert ünnepelhettünk, és a hölgyeknél is ketten állhattak dobogóra, Guzi Blanka második, Erdős Rita harmadik lett. A férfiaknál legutóbb 2007-ben, Berlinben láthattunk két honfitársunkat az első háromban, Horváth Viktor világbajnokká vált, Németh Róbert bronzérmet szerzett – a hölgyeknél hasonló 2002-ben, San Franciscóban fordult elő, amikor a vb-győztes Simóka Beát Vörös Zsuzsanna követte a második helyen. Szintén ez utóbbi világversenyen lett férfi- és női csapatunk egyszerre világbajnok, ezt Csengcsouban, 22 évvel később sikerült megismételni. A nőknél négyből négyen jutottak fináléba, a 2010-es csengtui vb után először, és majdnem teljes létszámban voltunk ott mindkét nemnél a döntőben, erre a 2008-as budapesti vébé után lett volna ismét példa, ám a nyolcból hetes arányra sem lehet egyáltalán panaszunk – itt megjegyzendő, hogy 2022-től 18 versenyzővel rendezik a finálékat, korábban 36-an juthattak be.

Mintha átszakadt volna egy gát Bőhm Csabánál. A Kőbánya SC sportolója 2022 óta szerepel a felnőttmezőnyben, rendszeresen a legjobb tízben végzett a versenyeken, a májusi világkupa-döntőt megelőzően négy érmet szerzett korábban világkupaversenyeken, harmadik lett a tavalyi krakkói Európai Játékokon – a győzelem azonban az említett ankarai vk-fináléig nem jött össze. Ám a 23 éves Bőhm, ha már eljutott a legnagyobb sikerek küszöbére, nemcsak bekopogtatott, hanem ajtóstól rontott be! 1535 ponttal új világrekordot állított fel, egy ponttal megdöntve a régit, majd Csengcsouban 1551-gyel nyert, így 16-tal fejelte meg saját csúcsát, és egymás után nyerte meg első két aranyérmét a felnőttmezőnyben. Az elődöntőben és a döntőben is óriási dominanciával futó, a vb-címet közel félperces előnnyel megszerző Bőhm a nemzetközi szövetségnek úgy nyilatkozott közvetlenül a verseny után, nem is tudja, hogyan vitte ezt véghez, talán nem is ő volt, hanem az égiek, az őt egész nap támogató isteni segítség. A budapesti vk-versenyen második, idén és a vébén is magabiztosan teljesítő Szép egyéni legjobbját érte el, 2022-ben, Alexandriában bronzérmet szerzett, ezúttal második lett. A férficsapat vb-diadalához a döntőben 12. Demeter Bence pontjai is kellettek, Bereczki Richárd nagyot harcolt, ám nem jutott fináléba.

A nőknél Guzi Blanka idei egyik legjobb vívásának, a 17–18-as elődöntős mérlegének köszönhetően nem hátrányt ledolgozni, hanem az aranyért küzdve érkezhetett meg a finálé kombinált számába – így is lett, bár mindössze 92 századmásodperccel maradt el a dobogó tetejétől a dél-koreai Szong Szung Min mögött, az első egyéni vb-érmét megszerző öttusázó a megszerzett olimpiai kvóta felől megközelítve, maximálisan pozitívan értékelt. Ahogy az egyéniben felnőtt-vb-n bemutatkozó Erdős Rita is joggal fejezhette ki reményét a verseny után, hogy folytatódik még a szezonja – tíz helyet javítva ért oda a harmadik helyre. A tizedik Bauer Blanka pontjaival a női csapat is bajnok lett, Gulyás Michelle a bathi vb után sajnos ismét lovaglásban nullázott.

A lenyűgöző sikerek egyben kimondottan nehéz döntés elé is állították a Magyar Öttusaszövetséget, mivel az olimpián nemenként csak két versenyző indulhat. A Csengcsouban elért dobogóval lehetett utoljára direkt kvótát szerezni. A férfiaknál sok kérdés nincs: Bőhm Csaba már a tavalyi EJ-bronzával teljesítette a párizsi kvótaszerzés egyik feltételét, a friss világbajnok mellett pedig Szép Balázs csengcsoui második helyével szerzett olimpiai indulási jogot. A hölgyeknél viszont három remek sportoló közül valaki nem száll repülőre. De ki maradjon itthon? A magyar női öttusa évek óta stabil képviselője, az EJ-7. helyével legkorábban kvótaszerző, többszörös vb-érmes Gulyás Michelle? A felnőttek között egyre magasabb szinten teljesítő, Szófiában vk-verseny-győztes, friss vb-2. Guzi Blanka? Vagy az a vb-3., kétszeres junior Európa-bajnok, vb-ezüstérmes Erdős Rita, aki idén robbant be a felnőttmezőnybe? Utóbbi ráadásul tavaly már átélhette annak fájdalmát, amikor nem utazhatott el a juniorok világversenyére.

Martinek János szövetségi kapitány a szerdai, szakmai bizottsági ülésen teszi le javaslatát, ekkor derül ki a két párizsi női indulónk kiléte. Nem először fordul elő választási kényszer a magyar öttusában, de a mostani sem lesz kevésbé embert próbáló, mint a korábbiak…