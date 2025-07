A Győri ETO edzője a hiányzókról: Tudtam a szándékukról, ezért is „igazoltuk túl” magunkat

– Idén nyáron nem volt olimpia és az ETO keretében sem történt akkora változás, mint egy évvel korábban. Nyugalmasabban telt az elmúlt két hónap?

– Megkönnyebbülésként éltem meg a mostani időszakot – válaszolta az NB I aranyérmese, a Bajnokok Ligája-győztes győri női kézilabdacsapat vezetőedzője, Per Johansson. – Előtte két éven keresztül megállás nélkül dolgoztam. Általában véve sohasem éreztem, hogy vakációra lenne szükségem, most azonban rám fért, és nagyon hasznosan töltöttem el a hét hetet.

– Miben fáradt el?

– Menet közben nem érezni a fáradtságot, csak ha vége a folyamatnak. A határainkig feszítettük a munkát, főleg, hogy tavaly az olimpia után szinte egyből kezdődött az idény. De talán a korral is jár már ez… Az öröm és a büszkeség érzése is szerepet játszhatott, ilyen állapotban megengedhetem magamnak, hogy pihenjek.

– Nem történt akkora átalakulás a keretben, mint egy évvel ezelőtt, a dél-koreai Rju Un Hi és Győri Alexa távozott, míg négyen érkeztek. Mit vár a csapattól a következő idényben?

– A klubvezetőség céljai egyértelműek és világosak, a bajnokságot, a Magyar Kupát és a Bajnokok Ligáját is meg kell nyernünk! Azt gondolom, megfelelő az alapunk, sok játékosunk van, az előző idényből szinte mindenki maradt. Minél hamarabb integrálni kell az új igazolásainkat, nagyszerű személyiségű kézilabdázóink vannak, így arra számítok, könnyen beilleszkednek a csapatba. És persze én is címeket akarok nyerni.

– Két hiányzója viszont lesz, az előző idény két kulcsembere, a dán kapus Sandra Toft és a jobbszélső Győri-Lukács Viktória is várandós. Felkészültek a megfelelő helyettesítésükre?

– Először is, nagyon örülök, hogy anyukák lesznek. Tudtam a szándékukról, ezért is „igazoltuk túl” magunkat, Nathalie Hagman éppen emiatt érkezett a jobb szélre, az ő feladata lesz Győri-Lukács pótlása, míg a kapuban Szemerey Zsófira vár a feladat, szóval, megvagyunk.