Thomas Müller Kanadába szerződik; Neymar európai klubbal tárgyal – keddi transzferhíradó

Javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szép sorban indulnak az őszi-tavaszi rendszerű bajnokságok, elindult az NB I is, azonban a nyári futballhírek jelentős részét továbbra is az átigazolási információk, transzferpletykák teszik ki. Kedden Joao Félix engedett a csábításnak, aláírt a szaúdi Al-Naszrhoz; Thomas Müller minden bizonnyal Kanadába szerződik, Luis Díaz érkezését pedig még nem jelentette be a Bayern München. Hazánkban történt: Szappanos Péter a Puskás Akadémia játékosa lehet, Baráth Péter végleg Lengyelországba kerülhet, Debrecenben pedig középcsatárt várnak.

A LEGFONTOSABB DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI TÖRTÉNÉSEK Neymar távozhat a brazil Santostól, és meglepő fordulatként az Olympique Marseille játékosa lehet – számolt be róla a TyC Sports. A korábban a Paris Saint-Germainben is megfordult sztár állítólag már tárgyalásokat folytat az OM-mel. A Paris Saint-Germain az utolsó fázisban jár Lucas Chevalier megszerzésében. A párizsi klub hivatalos, 40 millió eurós ajánlatot tett a Lille kapusáért, de az északiak további bónuszokat szeretnének beépíteni az üzletbe. A két klub elnöke ezt leszámítva szinte minden lényeges pontban megállapodott egymással. Már ma áteshet a kötelező orvosi vizsgálatokon Luis Díaz, így a Bayern München hivatalosan is bejelentheti a Liverpool FC kolumbiai válogatott támadójának átigazolását – ez végül nem történt meg kedden. Nicolo Schira információi szerint a Chelsea megállapodott az Ajaxszal Jorrel Hato szerződtetéséről. A londoni klub 50 millió eurót fizet a 19 éves védőért, aki várhatóan 2033 nyaráig kötelezi el magát új csapatához. A svájci Blickhez hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy az élvonalbeli FC Sion középcsatára, Dejan Djokic kölcsönben Debrecenbe szerződik – a tervek szerint. EZ TÖRTÉNT KÉSŐ DÉLUTÁN ÉS ESTE AZ ÁTIGAZOLÁSI PIACON A legutóbb a Chelsea-ben szereplő Joao Félix kétéves szerződést kötött a szaúdi Al-Naszr csapatával, amely ez idő alatt 70 millió eurós fizetést biztosít majd számára. A másik nagy hír volt, hogy Thomas Müller szinte biztosan a kanadai Vancouver Whitecapsnél köt ki, elvileg mindenben megegyeztek a felek. Az Everton elhozta a Bayern Münchenből a 19 éves, háromszoros marokkói válogatott balhátvédet, Adam Aznut, míg a Manchester City két év után visszavásárolta a Burnley-től a 22 éves kapust, James Traffordot, így pedig állítólag Stefan Ortega távozik a nyáron. A Bayer Leverkusen kapusa, Lukás Hrádecky is távozóban van, a hírek szerint hamarosan aláír a Monacóhoz. Hazai sajtóhír volt kedden – nem is akármilyen –, hogy Szappanos Péter állítólag a Puskás Akadémiához szerződik. A KTE közös megegyezéssel szerződést bontott argentin légiósával, Michael Lópezzel, míg az ETO-tól minden bizonnyal Matija Krivokapics távozik, és az üzbég Bunyodkor PFK-ban folytatja pályafutását. A ferencvárosi Baráth Péter hamarosan aláírhat a lengyel Raków Czestochowához, a DVTK pedig hivatalosan is kölcsönvette a Viditől Babos Bencét. A LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK, BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK, PERCRŐL PERCRE