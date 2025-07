Hamilton: Tényleg úgy érzem, hogy álmodozhatunk egy erős hétvégéről

A történelmi jelentőségű silversone-i versenyhétvége nyitó napja a Ferrari és a konstruktőri címvédő McLaren küzdelmét hozta a Formula–1-es Brit Nagydíjon. Az első szabadedzésen a maranellóiak kettőse fogta közre a wokingiakat, míg a másodikon pont fordított sorrend alakult ki a két csapat között, és a briteket választották szét az olaszok.

Az élen ráadásul mindkét alkalommal hazai versenyző végzett: először a pályán abszolút rekordtartónak számító Lewis Hamilton, majd a helyszínen az elmúlt két évben egyaránt dobogóra álló Lando Norris bizonyult a leggyorsabbnak. A hétvége előtt fő esélyesnek tartott McLaren fel is figyelt a Ferrarira, s úgy érzi, a Scuderia komoly fenyegetést jelenthet Silverstone-ban.

„Összességében a Ferrarik nagyon-nagyon gyorsak voltak, és szombaton is azok lesznek.. Szóval úgy tűnik, azért lesz némi munkánk. Talán kicsit túl jól is alakult ez a nap, ez mindig így szokott lenni. A Ferrari mindig felzárkózik a harmadik gyakorlásra, mint ahogyan azt múlt héten is tette. Azt mondanám, elégedett vagyok a mai nappal, de most még nincs miért különösebben büszkének lenni. Vannak még nehézségek, nem volt olyan sima, mint amilyennek szerettem volna. Elég erős második edzésen futott kör volt ez, de egyelőre még nem elég” – értékelt a nap leggyorsabb idejét jegyző Norris, akihez hasonlóan a márkatárs is kiemelte a Scuderia sebességét.

„Az egykörös tempójuk és a hosszú etapjaik is jónak tűntek – jelentette ki Piastri, akit meglepett a Ferrari erős formája. – Szóval úgy fest, ezen a hétvégén harcban lesznek, amit érdekes látni. A lágy gumin futott köröm kissé zűrösen alakult, de úgy gondolom, a potenciál mindenképp megvan, és a hosszú etapok is egészen rendben voltak. Érdekes nyitó nap volt ez, és szerintem eléggé nagy lesz a versengés” – tette hozzá az egyéni összetettet 15 ponttal vezető ausztrál.

Hamilton egyik kedvenc vadászterületének számít a hazai pályája, amit most is bebizonyított: a hétszeres világbajnok egész nap rendkívül jó tempót diktált, s azt követően, hogy a nyitányon az élen zárt, a folytatásban a harmadik helyen zárt. „Sokat fejlődtem az autóval, és már magabiztosabban meg tudom ítélni, hol kell lennie. Úgy gondolom, a második edzésen még mindig nem voltunk ott, ahol tartanunk kellett volna, és valamivel jobban is szenvedtem akkor. De tudjuk, miken kell változtatnunk a harmadik gyakorlásra.”

A Ferrari az eredeti tervek szerint a múlt hétvégi Osztrák Nagydíjon bevetett fejlesztési csomagjának második részét hozta volna el Silverstone-ba, ám végül elhalasztotta az új hátsó felfüggesztés bevetését, és azt a hírek szerint előbb egy filmforgatási nap keretein belül fogja tesztelni Mugellóban. Két riválisa, a McLaren és a Red Bull azonban hozott újdonságokat az év 12. versenyhétvégéjére is, pontosan ezért volt különösen biztató a maranellóiak számára, hogy ilyen remek formában kezdtek.

„Figyelembe véve, hogy a McLaren és a Red Bull is hozott újdonságokat, nagyon pozitív, hogy versenyben vagyunk, hiszen ők előreléptek. Tényleg úgy érzem, hogy álmodozhatunk egy erős hétvégéről. Az, hogy véghez vigyük, és összeálljon minden, valamint az, hogy kihozzuk a potenciált, más dolog. De a lehető legjobban fel fogok készülni annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érhessük el – fűzte hozzá a Brit Nagydíjon kilenc alkalommal győzedelmeskedő brit, aki tisztában van vele, hogy szombaton akár az időjárás is bezavarhat, hiszen az előrejelzések szerint amellett, hogy a mainál hűvösebb idő várja a mezőnyt, csapadékra is van kilátás. – Szombaton van esély az eső megérkezésére, mint ahogyan vasárnap is, szóval mindent megteszünk, hogy felkészüljünk erre is.”

A brit mellett az első tréningen negyedikként, míg a másodikon másodikként záró Charles Leclerc is elégedetten nyilatkozott a nap végén. „Remek napunk van, egészen erősek voltunk, ami pozitív. Úgy vélem, még mindig kell találnunk némi tempót az időmérőre. Most is a McLaren jelenti az etalont, de a versenytempónkkal elégedett voltam. Kezdem megtalálni az utamat, mostanában elég sokat változtatok az autón a hétvégéken annak érdekében, hogy megpróbáljunk tempót találni a kvalifikációkra.”

„Egyelőre még nem találtam meg a módot rá, de a futamot tekintve nagyon elégedett vagyok azzal, ahol tartunk. Úgy gondolom, rendkívül erősek vagyunk versenytávon, de az egykörös tempó tekintetében előre kell lépnünk.”

A frissítésekkel készülő Red Bull szemlátomást küszködött a silverstone-i pénteken, a címvédő Max Verstappen nemegyszer panaszkodott az autója vezethetőségére, valamint arra, hogy alulkormányzottság hátráltatja. A holland az első tréningen a tizedik, míg a másodikon az ötödik helyen végzett, lemaradása mindkét alkalommal fél másodperc környékén mozgott.

„Személy szerint elég rossz napot tudhatok magam mögött. Egyáltalán nem volt egyensúlya a kocsinak. Kanyarról kanyarra nagyon nehéz volt, így általánosságban elég rosszul kezdtünk. Minden egyes hétvége más, eltér a forgatókönyv. Úgy tűnik, a gép elég érzékenyen reagál a szeles időre. Nem volt könnyű napunk. Úgy gondolom, összességében hiányzik némi teljesítmény” – jelentette ki a spielbergi kiesése után a bajnoki küzdelemből gyakorlatilag kiszálló négyszeres világbajnok.

SAINZ FIGYELMEZTETÉST KAPOTT Carlos Sainz Jr. a második szabadedzés elején pördült meg a hetes kanyarnál, amit követően veszélyesen állította vissza menetirányba a Williamsét, és egy ponton Nico Hülkenbergnek kikerülő manővert kellett bemutatnia, hogy ne történjen ütközés. Az eset miatt a két félnek a sportfelügyelőknél volt jelenése, akik végül úgy határoztak, hogy figyelmeztetést adnak a spanyolnak.

A csapatfőnök, Christian Horner is beszélt a Red Bull nyitó napon tapasztalt nehézségeiről. „A köridőnk kilencven százalékát a hatos-hetes kanyarban veszítjük el, de kör többi részében jónak tűnünk, és valójában, ha megnézzük a hosszú etapon futott köreinket, akkor azok elég rendben vannak. Szóval tudunk miből dolgozni. Egyszerűen meg kell bizonyosodnunk róla, hogy az éjszaka jól sikerül a finomhangolás. Könnyű megoldani. Új padlólemezt hoztunk, és megadta azt a leszorítóerőt, amit reméltünk, megfelel az elvárásainknak.”

„A lassú kanyarokban, kell időt találnunk, ezek a Brooklands, a Luffield, a középső etap kanyarjai. Tisztában vagyunk vele, hogy Max mennyire nem szereti, ha alulkormányzott az autó, ha sikerül még tapadást találnunk elől, akkor szerintem nagyon versenyképesek lehetünk” – tette hozzá magabiztosan.

BRIT NAGYDÍJ, AZ ELSŐ SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:26.892 átlag: 244.068 km/ó 26 kör 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:26.915 0.023 mp h. 26 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:27.042 0.150 28 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:27.095 0.203 26 5. George Russell brit Mercedes 1:27.163 0.271 25 6. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:27.217 0.325 28 7. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:27.304 0.412 30 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:27.351 0.459 27 9. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:27.367 0.475 25 10. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:27.432 0.540 26 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:27.678 0.786 24 12. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:27.844 0.952 22 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:27.909 1.017 26 14. Arvid Lindblad brit Red Bull-Honda 1:27.958 1.066 22 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:28.057 1.165 23 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:28.086 1.194 27 17. Paul Aron észt Sauber-Ferrari 1:28.142 1.250 25 18. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:28.147 1.255 24 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:28.332 1.440 23 20. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:28.397 1.505 23

BRIT NAGYDÍJ, A MÁSODIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:25.816 átlag: 247.128 km/ó 26 kör 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:26.038 0.222 mp h. 29 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:26.117 0.301 29 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:26.286 0.470 27 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:26.314 0.498 23 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:26.383 0.567 28 7. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:26.430 0.614 24 8. George Russell brit Mercedes 1:26.523 0.707 27 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:26.524 0.708 27 10. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:26.624 0.808 28 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:26.840 1.024 30 12. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:26.876 1.060 24 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:26.904 1.088 27 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:26.941 1.125 26 15. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:26.980 1.164 25 16. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:27.159 1.343 27 17. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:27.165 1.349 29 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:27.174 1.358 24 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:27.226 1.410 27 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:27.289 1.473 29