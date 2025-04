Lévai Levente 19 évesen Európa-bajnok!

Legutóbb 2006-ban, Moszkvában fordult elő az a szenzáció, hogy magyar birkózó 19 évesen Európa-bajnoki döntőbe jutott. Akkor, a később olimpiai, világ-, és négyszeres Európa-bajnok Lőrincz Tamás ért el idáig, sőt, a következő lépcsőfokot is megugrotta, hiszen a fináléban 6:3-ra megverte az orosz Szergej Kovalenkót.

A 19 éves Lévai Levente épp 19 évvel később, most szombaton, a somorjai X-Bionic Sportközpontban varázsolt hasonlót: az első körben legyőzte a súlycsoport világ- és Európa-bajnokát, az azeri Ulvi Ganizadét, majd az oroszok U23-as vb-ezüstérmesén, a kétszeres U23-as Európa-bajnok Ruszlan Mirzojanon is túljutott, s az elődöntőben simán megverte a fehéroroszok U23-as vb-ezüstérmesét, az Eb-ötödik fehérorosz Alikszandr Liavoncsikot.

Vajon ő is megugorja-e az utolsó lépcsőfokot? Ezt vasárnap este az egyiptomi származású, francia színekben világbajnok és Eb-ezüstérmes Ibrahim Ghanem jelentette. A két sportoló találkozott már egymással, két évvel ezelőtt a dániai Thor Mastersen, Lévai első komolyabb nemzetközi felnőttmegméretésén megverte Ghanemet. Utólag amondó, riválisa feltehetően akkor alábecsülte. Nem is kérdés, Ghanem ezt most már nem tehette meg!

Lévai nagyon aktívan kezdett, jól mozgott, passzivitási ponttal honorálták a bírók (1:0), lenti helyzetből próbálkozhatott. Megemelte a franciát, eldobta, de nem uralta a helyzetet, a hátára esett a magyar (1:2). Challenge-et kértek a magyarok, a kérdés az volt, kilépett-e a földet érés előtt Ghanem, mert ha igen, minket illet a pont – nem nekünk kedvezett a videobíró, ezért újabb egy pont járt Ghanemnek (1:3).

A második felvonásban ígéretés válldobással próbálkozott Lévai, de nem született pont belőle. A zóna közelében mozgott a magyar, jogosan ítéltek passzivitást vele szemben (1:4), a francia lentről nem tudott akciózni. Egy perc volt hátra, még egy esélyt adtak lentről a bírók Lévainak (2:4), aki élt is ezzel, két pontért kihajította ellenfelét a szőnyegről, az állás 4:4, nekünk kedvez. Kiléptetés miatt újabb pontot ítéltek a javunkra, ez challenge-elték a franciák, sikeresen. Maradt a 4:4. A reklamáció azonban elkezdődött! Ghanem az egyik vele szemben megítélt pont ellen tiltakozott. A bírók összedguták a fejüket, nem módosították az állást. Tizenöt másodperc maradt, újabb akció nem született, az óra lepörgött, Lévai Levente győzött!

A kezét nem emelhették egyből a magasba, mert hatalmas reklamálásba kezdett az ellentábor – Ghanem még sárga lapot is kapott. A bírói vezetés úgy határozott, még egyszer átszámolják a pontokat, hosszú percek teltek, mire döntésre jutottak: mindent helyben hagytak! Ekkor már a magasba emelhették Lévai Levente kezét, s kihirdethették: ő az Európa-bajnok!

„Nagyon örülök, bár én sem tudtam mindig követni az eredmény alakulását, és szerintem többször is adhattak volna nekem pontot, a válldobást vagy az elvezetést követően, mindegy, a lényeg, hogy nyertem. Most a családban én lettem az első, aki a felnőttek között világversenyes aranyat szerzett, szoktuk egymást ezzel húzni, de a lényeg, hogy látom, a testvéreim is milyen boldogok” – nyilatkozta Lévai Levente a megnyert Eb-döntőjét követően.

Ne feledjük, vasárnap este a 82 kilogrammosok döntőjében is nagyon szurkolnunk kell, ott ugyanis a vb-ezüstérmes Szilvássy Erik (82 kg) lép szőnyegre, mégpedig az U23-as világ- és Európa-bajnok azeri Gurban Gurbanov ellen.

BIRKÓZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SOMORJA

Vasárnap

Kötöttfogás

72 kg. Döntő: Lévai Levente–Ghanem (francia) 4:4 – később szerzett ponttal

KORÁBBAN

97 kg. Vigaszág: Szőke Alex–Omarov (cseh) 5:1. A 3. helyért: Szőke–Alekszanjan (örmény) – Alekszanjan sérülés miatt visszalépett