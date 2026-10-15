Gian Piero Gasperini: A legváratlanabb módon akadtunk el a célvonalon

„A legváratlanabb módon, szögletek során akadtunk el a célvonalon, de valóban passzívak voltunk. Elvesztettünk egy mérkőzést, amelyet végig rendkívül jól irányítottunk. Ők veszélyesek a sarokrúgásnál, de az első félidőben nem látszott az a negatív hozzáállás, mint a végén. Mintha minden helyzet megbénított volna minket”– vélte Gian Piero Gasperini.



A Roma olasz trénere így folytatta: „Nekem úgy tűnt, hogy inkább nekik fogyott el az erejük. Még szerezhettünk volna néhány gólt. Teljesen mértékben felülmúltuk őket, de sikerült betalálniuk, aztán nyílttá tették a meccset. Természetesen ezekre az alapokra építünk, azonban egy meccs kilencven percig tart, és a végső percek döntő fontosságúak. Még akkor is, ha kétgólos előnyben vagyunk. Mindenképp ezt a teljesítményt kell kiindulási pontnak tekintenünk, hiszen a Real Madrid ellen játszottunk. Ugyanakkor nyilvánvalóan a negatívumokat is figyelembe kell vennünk.”



Matías Soulé, a Roma csatára az Amazon Prime-nak nyilatkozott: „Őszintén szólva, elakadt a szavam; a mérkőzés a kezünkben volt, aztán három szöglet és három gól… Ebből tanulnunk kell, és rá kell jönnünk, hogy a teljes mérkőzés alatt koncentráltnak kell maradnunk. Az, hogy három gólt kaptunk három ugyanolyan szögletből, az elfogadhatatlan. Mentálisan nem voltunk jelen azokban a percekben. Csalódottak vagyunk, de nem szabad, hogy elcsüggedjünk a végeredmény miatt, mert remek teljesítményt nyújtottunk.”



„Hatalmas csalódás, főleg annak fényében, hogy ilyen erősen teljesítettünk. Még tizenöt perc volt hátra a mérkőzésből, és hagytuk, hogy kicsússzon a győzelem a kezünkből. Különösen frusztráló, amikor ilyen sarokrúgásokból kapunk gólt. Egyszerűen nem védekeztünk elég jól ezekben a helyzetekben, és pont ez teszi az egészet olyan kiábrándítóvá – mondta Marten de Roon, a Roma középpályása. – Természetesen nagyon örültem a gólnak. Mindig különleges élmény az első Bajnokok Ligája-gól, különösen az első mérkőzésemen itt, az Olimpicóban. Sokkal inkább lemondtam volna a gólról, cserébe a győzelemért, mert ez most nagyon fáj. Sajnos el kell fogadnunk az eredményt, és tanulnunk kell belőle. Nem szabad túl sokáig rágódnunk ezen, de elemeznünk kell, mi ment rosszul, és gondoskodnunk kell arról, hogy javuljunk.”



José Mourinho, a Real Madrid edzője így értékelt a mérkőzés után: „Ez két mérkőzés volt egyben: az egyikben a Roma minden tekintetben fölényben volt, a másikban pedig az utolsó húsz percben a Real Madrid megállíthatatlan volt. A mérkőzés elején meglepetésként ért minket az, hogy Matías Soulé a szélen játszott, ami olyan létszámfölényt teremtett, amit nehéz volt megakadályozni.”



„A második félidőben, éppen amikor ritmusba kerültünk, kaptunk egy második gólt. Három-egynél mindenki azt hitte, nekünk már végünk, de végül ők fáradtak el. A Romának nehéz fenntartani ezt a játékstílust a teljes meccs alatt, és a mérkőzés végső szakaszában képtelenek voltak megállítani a támadásainkat” – idézi a portugál trénert az UEFA oldala.



José Mourinho végül a mérkőzés legjobb játékosáról, Endrickről is beszélt: „Tudom, milyen tehetséges. Hétfőn is mondtam, hogy nálunk marad, és hogy mi fogjuk fejleszteni. A Roma védői fáradtak voltak, és nem tudták megállítani – különösen a hetvenedik perc után, amikor Yan Diomandé helyére került.”



A korábban az olaszoknál is játszó, a negyedik madridi gólt szerző védő, Antonio Rüdiger is megszólalt: „A három pont rendkívül fontos, mert a Roma egy nagyon erős csapat és nehéz ellenfél. Jól játszottak, és kihasználták a hibáinkat. Pontosan így kell játszanunk, ahogy a végén visszavágtunk: nagyobb elszántsággal, több bátorsággal és erősebb hittel. Örülök, hogy én szereztem a győztes gólt. Természetesen ez egy kicsit keserédes érzés, de ilyen a foci. A Roma mindig is különleges helyet fog elfoglalni a szívemben.”



„Még mindig érzem a mérkőzés izgalmait, ezért kicsit nehéz mindent szavakba önteni. Nem számítottam rá, hogy ilyen korán pályára lépek, de segíteni akartam a csapatomat és támogatni az edzőt. A legfontosabb, hogy a Real Madrid nyerjen” – mondta a meccs legjobbjának választott Endrick.



Carlos Espí, a Real Madrid csatára a Movistarnak beszélt: „Teljesen őrületes! Együtt küzdöttünk a győzelemért, és nagyon örülök az eredménynek. Elszántan játszottunk a győzelemért, és soha nem adtuk fel. Ahogy teltek a percek, éreztük, hogy egyre közelebb kerülünk a célhoz, és végül sikerült is.”



Egy másik madridit, Federico Valverdét is a Movistar szólaltatta meg. „Az első félidő meglehetősen kiegyenlített volt. Egyik csapat sem alakított ki sok helyzetet, és nekünk is nehezen sikerült a gyakorlatba átültetnünk azt, amit az edzéseken begyakoroltunk. Felkészültünk bizonyos helyzetekre, de nem tudtuk azokat végrehajtani. Aztán, kétgólos hátrányból felállva elkezdtük azt csinálni, amit begyakoroltunk: beindultak az elmozgások, hátulról indultunk, és egy az egybeni helyzetekben megpróbáltuk megkerülni az ellenfeleket.”



„Játékosként büszke vagyok. De ha az elejétől kezdve rendesen végeztük volna a dolgunkat, sokkal kevésbé lett volna bonyolult mérkőzés, és jobban élvezhettük volna. Elkövettünk hibákat, de sikerült megfordítanunk a helyzetet. Dicséret illeti azokat a játékosokat, akik beálltak, és változást hoztak – fogalmazott az uruguayi. – Tetszik, hogy Mourinho néhány napja azt mondta, mindenkire szüksége van, és dicsérte az egész keretet a kemény munkájukért. Ez a mérkőzés bizonyítja, hogy még azok is, akik kevesebb játékidőt kapnak, rendkívül keményen dolgoznak a háttérben.”



BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) 3–4 (1–1)

Róma, Stadio Olimpico, 64 256 néző. Vezette: Letexier (francia)

ROMA: Gollini – Mancini (Balerdi, 63.), Ndicka, Hermoso (Kulierakisz, 81.) – Molina, De Roon, Koné (Pisilli, 17.), Wesley – Dybala (Mora, a szünetben), Soulé (Lorenzo Pellegrini, 63.) – Malen. Vezetőedző: Gian Piero Gasperini

REAL MADRID: Courtois – Dumfries (Güler, 60.), Konaté, Rüdiger, Cucurella (Carreras, 78.) – Valverde, Tchouameni (Bernardo Silva, 70.) – Y. Diomandé (Espí, 78.), Jude Bellingham, K. Mbappé – Vinícius Júnior (Endrick, 60.). Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: De Roon (20.), Malen (51., 58.), ill. K. Mbappé (25.), Espí (84.), Endrick (86.), Rüdiger (90+1.)