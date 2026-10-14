Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond a spanyol álomcsapatban

2026.10.14. 23:51
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európai kézilabdaligák Rebi BM Cuenca Tóth Rajmond
A Rebi BM Cuenca irányítója, Tóth Rajmond bekerült a spanyol férfiliga legutóbbi fordulójának álomcsapatába, mivel 11 lövésből tíz gólt szerzett a CB Ciudad de Logronóval szemben 36–32-re elveszített mérkőzésen.

Pődör Rebeka három találata ellenére az SCM Universitatea Craiova 32–26-ra kikapott a CS Gloria Bistrita vendégeként a román női bajnokságban. Afentáler Sára kétszer volt eredményes, Janurik Kinga pedig tíz lövést védett a Corona Brasov-ban, amely meglepetésre 22–20-ra kikapott otthon a CSM Targu Jiutól.

Vámos Petra két gólt lőtt a Bajnokok Ligája-címvédő Metz HB együttesében, amely 41–22-es győzelemmel távozott az ES Besancon otthonából a francia női bajnokságban, így továbbra is vezeti a tabellát. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB hazai pályán 27–21-re nyert a Paris 92 ellen.

Zsembery Viktória három gólja ellenére a BM Porrino 33–26-ra kikapott a Super Amara Bera Bera otthonában a spanyol női élvonalban. Török Lilly négy találatával a CBM Morvedre házigazdaként 22–21-re nyert az újonc és sereghajtó Soliss BM Pozuelo de Calatrava ellen.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a címvédő Dunaszerdahely 24–22-es sikerrel távozott a HK Slovan Duslo Sala otthonából a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a Doprastav Ligában. Farkas Júlia és Élő Beatrix négy-négy, Molnár Korinna három, Komlós Eszter és Woth Viktória egy-egy góllal járult hozzá a sikerhez. A hazaiaknál Piller Kármen három, Demeter Virág két, Csernyánszky Dóra egy alkalommal volt eredményes.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat 28–28-as döntetlent játszott a Förthof UHK Krems otthonában az osztrák férfiligában.

 

európai kézilabdaligák Rebi BM Cuenca Tóth Rajmond
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