Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond a spanyol álomcsapatban

Pődör Rebeka három találata ellenére az SCM Universitatea Craiova 32–26-ra kikapott a CS Gloria Bistrita vendégeként a román női bajnokságban. Afentáler Sára kétszer volt eredményes, Janurik Kinga pedig tíz lövést védett a Corona Brasov-ban, amely meglepetésre 22–20-ra kikapott otthon a CSM Targu Jiutól.

Vámos Petra két gólt lőtt a Bajnokok Ligája-címvédő Metz HB együttesében, amely 41–22-es győzelemmel távozott az ES Besancon otthonából a francia női bajnokságban, így továbbra is vezeti a tabellát. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB hazai pályán 27–21-re nyert a Paris 92 ellen.

Zsembery Viktória három gólja ellenére a BM Porrino 33–26-ra kikapott a Super Amara Bera Bera otthonában a spanyol női élvonalban. Török Lilly négy találatával a CBM Morvedre házigazdaként 22–21-re nyert az újonc és sereghajtó Soliss BM Pozuelo de Calatrava ellen.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a címvédő Dunaszerdahely 24–22-es sikerrel távozott a HK Slovan Duslo Sala otthonából a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a Doprastav Ligában. Farkas Júlia és Élő Beatrix négy-négy, Molnár Korinna három, Komlós Eszter és Woth Viktória egy-egy góllal járult hozzá a sikerhez. A hazaiaknál Piller Kármen három, Demeter Virág két, Csernyánszky Dóra egy alkalommal volt eredményes.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat 28–28-as döntetlent játszott a Förthof UHK Krems otthonában az osztrák férfiligában.