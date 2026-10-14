Fazekas Gergőék izgalmas meccsen verték meg a Vardart a férfi kézi BL-ben

A B-csoportban az Orlen Wisla Plock izgalmas meccsen egyetlen góllal legyőzte a Vardart. Fazekas Gergő öt góllal segítette a lengyel csapatot Ilic Zoran három találatot jegyzett. Szita Zoltán nem volt eredményes. A Sipos Adriánnal felálló Melsungen nyolc góllal kikapott a francia Nantes otthonában. Siposnak volt egy lövése, de nem ment be, míg a kapuban Palasics nem kapott szerepet.

Az F-csoportban Magdeburg győzelme nem volt sima, az első félidőben a Kielce diktálta a tempót. Végig a lengyelek vezettek, és a félidőben 14–13 volt oda. A második 30 perc során a németek játéka nagyot javult, gyorsan átvették vezetést, és Gísli Kristjánnson (6 gól), Matthias Musche (5 gól), Lukas Mertens (5 gól), valamint a kapuban 39 százalékkal védő Matej Mandic vezérletével 30–27-re megnyerték a találkozót.

A C-csoportban Celjében 11 góllal nyerő PSG és az Aalborg már bebiztosította továbbjutását, míg az F-csoportban a Magdeburg is bejutott a második csoportkörbe.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

HBC Nantes (francia)–MT Melsungen (német) 33–25 (17–10)

Ld: Briet 7, Ovnicek és Leopold 5-5, ill. Mensing 7, Enderleit 5

Orlen Wisla Plock (lengyel)–HC Vardar (északmacedón) 33–32 (16–13)

Ld: Bjerre 7, Daszek 6, ill. Malus 9, Vokapics 8

C-CSOPORT

Aalborg Handbold (dán)–HC Zagreb (horvát) 34–33 (19–15)

Ld: Arnoldsen, T. Nielsen és Knorr 6-6, ill. Bialiauski és Glavas 7-7

RK Celje (szlovén)–Paris Saint-Germain (francia) 30–41 (14–22)

Ld: Anzic 9, Milicevic 6, ill. Syprzak 9, Prandi 8

F-CSOPORT

SC Magdeburg (német)–Industria Kielce (lengyel) 30–27 (13–14)

Ld: Kristjánsson 6, Musche és Mertens 5-5, ill. Nahi 7

Kolstad (norvég)–HC Kriens-Luzern (svájci) 28–36 (13–16)

Ld: Jeppsson 9, Aalberg 4, ill. J. Müller 12, Bilyk 4

A-CSOPORT

One Veszprém HC–Partizan Beograd (szerb) 38–28 (18–15)