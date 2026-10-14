Nemzeti Sportrádió

Fazekas Gergőék izgalmas meccsen verték meg a Vardart a férfi kézi BL-ben

R. P.R. P.
2026.10.14. 22:40
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Fotó: Facebook/ORLEN Wisła Płock
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Melsungen Wisla Plock férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében a három magyart foglalkoztató Wisla Plock egy góllal legyőzte a Vardart, míg a Sipos Adrián és Palasics Kristóf együttese, a Melsungen kikapott a Nantes-tól. A Magdeburg 30–27-re megverte az Industria Kielcét, így négy forduló után is hibátlan az F-csoportban. A Kolstad továbbra is pont nélkül áll azt követően, hogy a 12 gólos Jerome Müller vezérletével a Luzern győzött ellene.

A B-csoportban az Orlen Wisla Plock izgalmas meccsen egyetlen góllal legyőzte a Vardart. Fazekas Gergő öt góllal segítette a lengyel csapatot Ilic Zoran három találatot jegyzett. Szita Zoltán nem volt eredményes. A Sipos Adriánnal felálló Melsungen nyolc góllal kikapott a francia Nantes otthonában. Siposnak volt egy lövése, de nem ment be, míg a kapuban Palasics nem kapott szerepet.

Az F-csoportban Magdeburg győzelme nem volt sima, az első félidőben a Kielce diktálta a tempót. Végig a lengyelek vezettek, és a félidőben 14–13 volt oda. A második 30 perc során a németek játéka nagyot javult, gyorsan átvették vezetést, és Gísli Kristjánnson (6 gól), Matthias Musche (5 gól), Lukas Mertens (5 gól), valamint a kapuban 39 százalékkal védő Matej Mandic vezérletével 30–27-re megnyerték a találkozót.

A C-csoportban Celjében 11 góllal nyerő PSG és az Aalborg már bebiztosította továbbjutását, míg az F-csoportban a Magdeburg is bejutott a második csoportkörbe.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
B-CSOPORT
HBC Nantes (francia)–MT Melsungen (német) 33–25 (17–10)
Ld: Briet 7, Ovnicek és Leopold 5-5, ill. Mensing 7, Enderleit 5
Orlen Wisla Plock (lengyel)–HC Vardar (északmacedón) 33–32 (16–13)
Ld: Bjerre 7, Daszek 6, ill. Malus 9, Vokapics 8

 

C-CSOPORT
Aalborg Handbold (dán)–HC Zagreb (horvát) 34–33 (19–15)
Ld: Arnoldsen, T. Nielsen és Knorr 6-6, ill. Bialiauski és Glavas 7-7
RK Celje (szlovén)–Paris Saint-Germain (francia) 30–41 (14–22)
Ld: Anzic 9, Milicevic 6, ill. Syprzak 9, Prandi 8

 

F-CSOPORT
SC Magdeburg (német)–Industria Kielce (lengyel) 30–27 (13–14)
Ld: Kristjánsson 6, Musche és Mertens 5-5, ill. Nahi 7
Kolstad (norvég)–HC Kriens-Luzern (svájci) 28–36 (13–16)
Ld: Jeppsson 9, Aalberg 4, ill. J. Müller 12, Bilyk 4

 

A-CSOPORT
One Veszprém HC–Partizan Beograd (szerb) 38–28 (18–15)

 

 

Melsungen Wisla Plock férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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