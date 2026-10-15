Nemzeti Sportrádió

Újabb bravúrpontokért lép pályára a Szeged a férfi kézi BL-ben

SZ. Z.SZ. Z.
2026.10.15. 07:09
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Mario Sostaric (a labdával) (Fotó: Szabó Miklós)
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Szeged Sporting férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Az OTP Bank-Pick Szeged férficsapata csütörtök este Lisszabonban, a portugál Sporting otthonában vendégeskedik a kézilabda Bajnokok Ligájában.

SZERENCSÉRE NEM KELL visszavágásról beszélni a Szeged portugáliai vendégjátékáról szólva. Ez annak az utolsó tíz percnek köszönhető, amit a magyar csapat hazai pályán bemutatott a Sporting ellen: Michael Apelgren együttese ötgólos hátrányból jött vissza és mentett meg egy pontot a 35–35-ös döntetlennel záruló összecsapáson.

„A szurkolók mindkét csapatnak rengeteg energiát adtak, a mi rajongóink is bíztak bennünk. Az elmúlt időszakban nagyon sok sérülés sújtja a csapatot, mégis összeállunk és oroszlánként küzdünk a közös cél érdekében. Ez az a tulajdonságunk, amely a hajrában előrejuttatott minket” – mondta még szombaton a 11 gólt szerző Mario Sostaric.

A horvát jobbszélső legszebb napjait idézve dobta be a hétmétereseit (mind a hetet), a Szeged támadójátéka erőt mutatott. Rosta Miklós az első félidőben könnyen talált helyet a Sporting védőfalában, majd amikor a térfélcserét követően az ellenfél játékosai már jobban odafigyeltek rá, jöttek az átlövők, Magnus Röd, Borut Mackovsek, és az utolsó két szegedi gólt megszerző Dmitro Horiha is brillírozott.

A magyar játékosok közül Lukács Péter kulcsszereplő volt, a fiatal irányító a szerb Lazar Kukics sérülése miatt továbbra is első számúként bizonyíthat a posztján. Amikor múlt hét szombaton elfáradt, Fazekas Máté lépett a helyére, ő sem vallott szégyent. A túloldalon is látványos és fantáziadús támadások mentek egészen az 50. percig. A Costa testvérpár tagjai közül Martim nyolcszor, Francisco hétszer volt eredményes – tudnak ennél jobban is játszani, de ha a szegedi kapusoknak jobb meccsük lesz, akkor meglehet a Tisza-partiak első igazán nagy győzelme az idényben.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
D-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–Kristianstad (svéd)
20.45: Sporting CP (portugál)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

 

 

 

Szeged Sporting férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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