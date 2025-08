„A Fradira váró Ludogorec hihetetlen eladásokat produkál, ám játékban visszafejlődött”

A magyar és a bolgár klub játékospolitikájában hasonlóság, hogy jelzett időszakban elsősorban külföldi edzőkkel és légiósokra alapozva érte el a sikereit. A Ludogorecet a sikerkorszak alatt irányította három portugál edző (a mostani vezetőedző, Rui Mota a harmadik portugál szakvezető a csapat élén), volt brazil, horvát, szlovén, cseh és az NB I-ben, Diósgyőrből is ismert Valdas Dambrauskas révén litván trénere is, de volt több bolgár edzője is. Mint ismert, a Ferencvárost ugyanebben az időszakban irányította német, ukrán, osztrák, orosz, szerb és holland vezetőedző az egyetlen magyar, Máté Csaba mellett, most pedig Robbie Keane személyében ír vezetőedzője van a csapatnak.

A bolgár bajnok kulcsjátékosai korábban főleg brazil és román légiósok voltak. Emlékezhetünk a Cicinho, Wanderson, Marcelinho brazil trióra, ők valamennyien bolgár állampolgárok és bolgár válogatottak is lettek. Marcelinho góljával 2014-ben az akkor címvédő Real ellen még vezetett is a Ludogorec, de Cristiano Ronaldo és Karim Benzema révén fordítani tudott a királyi gárda. Abban az évben a Ludogorec úgy jutott be a csoportkörbe, hogy a Steaua elleni utolsó selejtező hosszabbításában kiállították a kapusát, ezért a párharcot eldöntő tizenegyesrúgásokra a román válogatott védőnek, a ma már a klub sportigazgatójaként dolgozó Cosmin Motinak kellett beállnia a kapuba, és kétszer védett is. Később a 46-szoros román válogatott csatár, Claudiu Keșerü és a 38-szoros román válogatott védő, Dragos Grigore is megfordult Razgradban.

2014, LUDOGOREC–REAL MADRID 1–2



2014, LUDOGOREC–STEAUA – MOTI KÉT VÉDÉSE A 11-ES PÁRBAJBAN

A jelenlegi keretben 22 külföldi szerepel, köztük négy brazil, két spanyol, de van többek között cseh, guineai, izraeli, kolumbiai, német, portugál és szerb játékos is, a légiósok közül heten válogatottak. A legértékesebbnek a keretből a 4.5 millióra taksált ghánai válogatott szélsőt, Bernard Tekpeteyt tartják, de hatan is vannak, akik elérik a hárommilliót, míg a legdrágább nyári szerzemény, a német Kaisrerslauterntől 2.8 millió euróért igazolt cseh középpályás, Filip Kaloc. Szintén a nyáron a Topolyának 1.8 milliót utaltak át a támadó középpályásként bevethető Petar Sztanicsért, a brazil szélső Erick Marcus kölcsön után a Vasco da Gamától jött 1.25 millióért, a svéd jobbhátvéd, Joel Andersson a Midtjyllandot hagyta ott 720 ezerért, míg a jobb oldali támadóként jegyzett Sztaniszlav Ivanovot az Ardától happolták el 350 ezerért. A középcsatárposztra Matheus Machadót szerződtették, a brazil a szaúdi Al-Fatehtől érkezett, Idan Nahmiasz pedig a Maccabi Tel-Aviv lejáró szerződésű belső védőjeként csatlakozott. Összesen 6.92 millió eurót fizetett a klub a nyáron új játékosokért, viszont 4.75 millióért el is adott. A legmagasabb összegért a lengyel válogatott középpályás, Jakub Piotrowski kelt el, akiért 3 millió eurót fizetett az olasz Udinese. A Ludogorec egyébként az előző két idényben egyaránt tízmillió euró fölött tudott játékosokat értékesíteni, legutóbb 16.05, előtte 17.7 millióért, és mindkét idényt több mint tízmillió eurós plusszal zárta a játékospiacon.

A Ludogorec legértékesebbnek tartott játékosa, Bernard Tekpetey (Fotó: Getty Images)

A Ferencváros 2019 óta szerepel folyamatosan valamelyik európai sorozat csoportkörében. Hat éve 19, most 25 légiós alkotja a bő keretet. Akkoriban a Franck Boli (elefántcsontparti), Tokmac Nguen (kenyai-norvég), Olekszandr Zubkov, (ukrán), Ihor Haratin (ukrán), Miha Blazic (szlovén) alkotta kontingens köré épült a csapat. Jelenleg pedig éppen egy átalakulást láthatunk a Ferencvárosnál és az elmúlt években meghatározónak számító játékosok, mint Mohammed Abu Fani (izraeli), Adama Traoré (mali), Eldar Civic (bosnyák) vagy Cristian Ramírez (ecuadori) helyét új légiósok veszik át, úgymint Gavriel Kanikovszki (izraeli), Jonathan Levi (svéd), Cadu (brazil) vagy Callum O'Dwoda (ír). A Ferencváros átigazolási összegekről nem szokott beszámolni, de a Transfermarkt adatai szerint 2019-től öt idényen keresztül negatív volt az FTC pénzügyi mérlege a játékospiacon (nagyobb összegért vett játékosokat a klub, mint amennyiért eladott). A 2024–2025-ös évadra főképp Lisztes Krisztián (a piaci portál szerint hatmillió eurót kapott érte az FTC a Frankfurttól) és Marquinhos (5 millió euró, Szpartak Moszkva) eladásának köszönhetően már 2.2 milliós pluszt tart nyilván a Transfermarkt, erre a nyárra pedig, elsősorban Matheus Saldanha (5 millió euró, Al-Vaszl – Arab Emírségek) értékesítése révén 5.13 millió eurós a plusz. Eladási oldalon 2019 óta a rekordot Lisztes Krisztián jelentette a Transfermarkt szerint, a vételi oldalon pedig a tavaly a Partizan Beogradtól érkezett Saldanha jelenti a csúcsot hárommillió euróval.A Ferencváros 2019 óta szerepel folyamatosan valamelyik európai sorozat csoportkörében. Hat éve 19, most 25 légiós alkotja a bő keretet. Akkoriban a Franck Boli (elefántcsontparti), Tokmac Nguen (kenyai-norvég), Olekszandr Zubkov, (ukrán), Ihor Haratin (ukrán), Miha Blazic (szlovén) alkotta kontingens köré épült a csapat. Jelenleg pedig éppen egy átalakulást láthatunk a Ferencvárosnál és az elmúlt években meghatározónak számító játékosok, mint Mohammed Abu Fani (izraeli), Adama Traoré (mali), Eldar Civic (bosnyák) vagy Cristian Ramírez (ecuadori) helyét új légiósok veszik át, úgymint Gavriel Kanikovszki (izraeli), Jonathan Levi (svéd), Cadu (brazil) vagy Callum O'Dwoda (ír). A Ferencváros átigazolási összegekről nem szokott beszámolni, de a Transfermarkt adatai szerint 2019-től öt idényen keresztül negatív volt az FTC pénzügyi mérlege a játékospiacon (nagyobb összegért vett játékosokat a klub, mint amennyiért eladott). A 2024–2025-ös évadra főképp Lisztes Krisztián (a piaci portál szerint hatmillió eurót kapott érte az FTC a Frankfurttól) és Marquinhos (5 millió euró, Szpartak Moszkva) eladásának köszönhetően már 2.2 milliós pluszt tart nyilván a Transfermarkt, erre a nyárra pedig, elsősorban Matheus Saldanha (5 millió euró, Al-Vaszl – Arab Emírségek) értékesítése révén 5.13 millió eurós a plusz. Eladási oldalon 2019 óta a rekordot Lisztes Krisztián jelentette a Transfermarkt szerint, a vételi oldalon pedig a tavaly a Partizan Beogradtól érkezett Saldanha jelenti a csúcsot hárommillió euróval. A FERENCVÁROS JÁTÉKOSPOLITIKÁJA

Teodor Boriszov

„Ahogy például Pablo Picasso munkásságában, úgy a Ludogorec fejlődéstörténetében is elkülönülnek egymástól különböző korszakok, a kezdeti és az érett szakasz – hozott művészeti példát a bolgár bajnok játékospolitikájának alakulását illetően szófiai kollégánk, a Tema sport munkatársa, Teodor Boriszov. – A kezdeti szakaszban, amelyet meghatározott a két BL-csoportkörös szereplés, egy nagyon hatékonyan működő játékosmegfigyelő-rendszerre és tapasztalt bolgár játékosokra támaszkodott a klub. Az érett szakaszban viszont a játékospiacon virágzik a klub, és megengedheti magának, hogy jó áron adjon-vegyen játékosokat, ami más bolgár egyesületnek elérhetetlen. Csak ezen a nyáron vásároltak például egy kezdőjátékost a német másodosztályból és egy svéd válogatottat a Midtjyllandból, valamint egy szerb ígéretet Topolyáról. Miközben a bajnoki címért folyó versenyfutásban a fő riválisnak számító Levszki a portugál harmadosztályból vásárol játékosokat, ami jelentős különbség.”

Szakértőnk kifejtette: a Ludogorec a kispadra is olyan edzőket keres, akik máshol már nyertek bajnokságot, ezért kerülhetett idén nyáron a csapat élére az örmény Noával tavasszal bajnok és kupagyőztes Rui Mota, míg elődje, a horvát Igor Jovicevic az ukrán Sahtarral nyert bajnokságot korábban.

„Az edzők kiválasztása is mutatja, hogy a Ludogorec ma már együtt dolgozik különböző ügynökségekkel, amelyek révén kész játékosokat keres a piacon, nem pedig olyanokat, akik még fejlesztésre várnak. Persze ezzel megnő a hibázás kockázata, hiszen nem kimondottan olcsó játékosok érkeznek, ám a tavalyi Európa-bajnokságon is szerelő lengyel Piotrowski vagy a svájci válogatottban a magyarok ellen gólt is szerző Kwadwo Duah jó befektetésnek bizonyult, és az ő példájuk ösztönző lehet a Ludogorec jövőbeli kiszemeltjei számára is.”

A 28 éves Duah két éve 3.5 millió euróért érkezett a Ludogorechez, azóta 77 tétmeccsen 26 gól, hét gólpassz fűződött a nevéhez, a Ferencváros ellen azonban sérülés miatt nem szerepelhet. Kollégánk a bolgár klub pénzügyileg rendkívül jövedelmező eladásairól, de szakmai problémáiról is szót ejtett.

„A Ludogorec az elmúlt években figyelemre méltó eladásokat is produkált. Piotrowski idén az Udineséhez került, 2017-ben Jonathan Cafuért 7.5 millió eurót fizetett a francia Bordeaux, 2023-ban Igor Thiago 11 millió euróért ment az FC Bruges-höz, idén februárban pedig Rwan Cruz tízmillióért a Botafogóhoz. Utóbbi számomra felér egy mesterkurzussal: egy brazilt eladni egy brazil csapatnak, olyan, mint egy hűtőszekrényt értékesíteni egy eszkimónak. Ráadásul a távozása után Cafu és Cruz sem tudta megmutatni a valós képességét új csapatában, tehát a Ludogorec tökéletesen időzítette az eladásukat. Azonban ha az üzleti szempontokat félretesszük, akkor azt mondhatjuk, futballszakmai szempontból visszafejlődött a Ludogorec. Az a csapat, amelyik évekkel ezelőtt a Real Madriddal, a Liverpoollal és a PSG-vel is képes volt szoros meccset játszani, mostanában olyan csapatokkal szemben is alulmarad, mint a szlovén Olimpija Ljubljana, a svájci Servette vagy az azeri Qarabag, amelytől tavaly hazai pályán 7–2-es vereséget szenvedett. Az, hogy Bulgáriában nincs valódi verseny a bajnoki címért, kontraproduktívvá vált, és néhány játékos, mint például Tekpetey, frusztrált lesz, ha nem tud erősebb bajnokságba igazolni, tovább fejlődni. Viszont olyan képességű játékosai vannak a csapatnak, akik, ha formába lendülnek, képesek túljutni a Dinamo Minszken és a horvát Rijekán is, mint azt ebben az idényben is láthattuk. Lehet, hogy a Ferencváros valamennyivel esélyesebben várja a két fél párharcát, de a Ludogorec az előző tizenhárom európai kupaidényben csak kétszer nem jutott főtáblára, ami mutatja, jelentős nemzetközi tapasztalata van, így nem lehet lebecsülni.”

A Ferencváros és a Ludogorec az európai porondon négyszer találkozott, még 2019-ben, előbb a BL-selejtezőben, utána az Európa-liga csoportkörében. Akkor még a Ludogorec számított esélyesebbnek, kétszer mégis a Ferencváros győzött (a BL-selejtezőben itthon 2–1-re, idegenben 3–2, az El-ben viszont a Ludogorec nyert Budapesten 3–0-ra, a visszavágó pedig 1–1-gyel zárult. A két csapat mostani párharcát már az FTC várhatja kiemeltként.