Újgazdag bolgár kirakatcsapat vár a Ferencvárosra a BL-selejtezőben

Szerdán folytatja szereplését a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Ferencváros, a harmadik körben a bolgár Ludogorec vár rá. A párharc első felvonását Razgradban rendezik, majd a magyar rekordbajnok augusztus 12-én, kedden vívhatja ki továbbjutását a rájátszásba. Ez persze nem lesz egyszerű feladat – a Transfermarkt szerint mindkét csapat becsült piaci értéke 51.2 millió euró.

A Ludogorec az ország északkeleti részében található, a mintegy negyven­ezer lelket számláló Razgrad klubja, amelyet 1945-ben alapítottak. Többnyire a harmadik vonalban sínylődött, felemelkedésének kezdete összeforrt a többek között az állategészségügyben, a hajózásban, az ingatlanbefektetésben érdekelt Kiril Domuszcsiev színre lépésével: a Forbes milliárdosokat felvonultató listáján 2.9 milliárd dolláros vagyonával világszinten az 1336. helyre rangsorolt üzletember nagy lehetőséget látott a klubban, amelynek 2010 szeptemberében tulajdonosa lett. A Ludogorec a 2009–2010-es évadban feljutott a másodosztályba, és 2011–2012-ben, első élvonalbeli idényében mindjárt bajnok és Bolgár Kupa-győztes lett, majd a bolgár Szuperkupát is elhódította. A trónról azóta sem lehet letaszítani, sorozatban tizennégyszer nyerte meg a Parva Ligát, négyszer lett Bolgár Kupa-győztes és nyolcszor diadalmaskodott a Szuperkupában. A csapat az európai kupák állandó résztvevőjeként kétszer (2014–2015 és 2016–2017) megjárta a Bajnokok Ligája csoportkörét, kilencszer szerepelt az Európa-ligában és kétszer a Konferencialigában – az összes sorozatot figyelembe véve legtovább az El-ben jutott, a 2013–2014-es kiírásban a Valencia ejtette ki a nyolcaddöntőben.



Az együttes a 2024–2025-ös évadban az Európa-liga főtábláján szerepelt, ám nyeretlenül, négy-négy döntetlennel és vereséggel a 33. helyen zárt. Noha odahaza triplázott, megköszönték a horvát Igor Jovicevic vezetőedző munkáját, helyét a portugál Rui Mota vette át júliusban. A 29-es játékoskeretben huszonkét légióst találni, közülük heten felnőttválogatottak. Legértékesebb labdarúgója a Transfermarkt szerint Bernard Tekpetey 4.5 millió euróval, a 27 éves ghánai szélső öt éve erősíti a csapatot – információnk szerint két éve beajánlották a Ferencvárosnak szerződése lejártakor. Az előző évadban Kwadwo Duah és Rwan Cruz volt 11-11 góllal a legeredményesebb futballistája. Duah-ról rossz emlékeik lehetnek a magyar szurkolóknak: a 2024-es Európa-bajnokságon ő szerezte a svájciak első gólját ellenünk, ám sem tőle, sem a brazil csatártól nem kell tartania a magyar rekord­bajnoknak, hiszen előbbi sérült, utóbbi pedig már a Real Salt Lake City játékosa.

A Ludogorec legértékesebbnek tartott játékosa, Bernard Tekpetey (Fotó: AFP)

Fotó: Pixsell/MB Media

A Ferencváros 2019-ben négyszer is összecsapott a Ludogoreccel: a BL-selejtezőben a Fradi ment tovább kettős győzelemmel (a Groupama Arénában 2–1, majd Razgradban 3–2), ám az Európa-liga főtábláján a bolgárok 3–0-ra nyertek az Üllői úton, aztán odahaza 1–1-es döntetlent értek el. Lapunk megkereste Dragan Ivanovot, a gong.bg sportriporterét, mondja el, mennyit fejlődött a kelet-balkáni ország egyeduralkodója a két csapat legutóbbi találkozása óta.

Dragan Ivanov

„A Ludogorec megerősítette a hegemóniáját, azóta is sorozatban szállítja a bajnoki címeket – mondta bolgár kollégánk. – A klub sokat fektetett az infrastruktúra fejlesztésébe, korszerűsítette edzőközpontját és modern menedzserstruktúrát épített ki. Ennek ellenére vegyes eredményeket ért el az európai kupaporondon: rendre főtáblás, de kilenc éve vár arra, hogy ismét bejusson a BL-be. Kiril Domusz­csiev tulajdonos többször is kijelentette, a Ludogorec célja, hogy az európai főtáblák állandó résztvevőjeként – ideális esetben a Bajnokok Ligájában vagy legalább az Európa-ligában – megállja a helyét. Nem elrugaszkodott gondolat, hogy az El-ben a nyolcad- vagy a negyeddöntőig meneteljen a csapat, vagy rendszeres résztvevője legyen az első számú európai kupasorozatnak.”

Erick Marcus (Fotó: AFP)

A bolgár címvédőnél a nyáron mindeddig 6.92 millió eurót fordítottak a játékoskeret megerősítésére: a Kaiserslauterntől érkező cseh középpályás, Filip Kaloc 2.8 millió euróba került, a Topolyának 1.8 milliót utaltak a támadó középpályásként bevethető Petar Sztanicsért, a brazil szélső, Erick Marcus kölcsön után a Vasco da Gamától jött 1.25 millióért, a svéd jobbhátvéd, Joel Andersson a Midtjyllandot hagyta ott 720 ezerért, míg a jobb oldali támadóként jegyzett Sztaniszlav Ivanovot az Ardától happolta el 350 ezerért. A középcsatárposztra Matheus Machadót szerződtették, a brazil a szaúdi Al-Fatehtől érkezett, Idan Nahmiasz pedig a Maccabi Tel-Aviv lejáró szerződésű belső védőjeként csatlakozott. Játékosértékesítésből 4.75 millió euró folyt be a klubkasszába, a mérleg tehát mintegy mínusz 2.2 millió euró.



„A klub kulcsfontosságú lépéseket tett a támadósor és a középpálya megerősítése érdekében, a védelem tengelyével kapcsolatban azonban felmerülnek aggályok – folytatta Dragan Ivanov. – Sztaniszlav Ivanov és Filip Kaloc fizikai fölényt biztosíthat és egyensúlyt teremthet a középpályán, míg Erick Marcus, Mateus Machado és a télen szerződtetett Yves Erick Bile gyorsaságára lehet alapozni, érkezésükkel bővültek a szakmai stáb variációs lehetőségei. Úgy tűnik, a csapat támadójátéka és kreativitása javult, de a védekezés stabilitását Pedro Henrique, Denny Gropper és Noah Sonko-Sundberg távozásával helyre kell állítani, továbbá találni kell valakit, aki hatékonyan tudja betölteni a csapatkapitány Jakub Piotrowski szerepét – a lengyel futballista a labdabirtoklásban és az átmeneteknél is kulcsfigura volt, nélküle a Ludogorecnek meggyűlhet a baja a középpálya kontrollálásával, nyomás alatt sebezhetőbbé válhat.”

Rui Mota (Fotó: AFP)

Kérdés, minderre milyen választ ad Rui Mota. A 46 éves portugál szakember legutóbb a Ferencváros által kiejtett azóta Noát dirigálta, amellyel bajnok és Örmény Kupa-győztes lett. Irányításával a Ludogorec rendre változtatja a felállását, a formáció négyvédős, de az ellenfél függvényében változik. Míg a nemzetközi szinten elvérző elődje a kockázatvállalásra, az első szándékból előrejátékra épített, az új tréner hazája futballiskolájának híveként labdabirtoklásra törekvő stílust szeretne megvalósítani: a középpálya uralása a fő cél, a játékosoktól taktikai fegyelmet és letámadást követel meg. Bolgár kollégánk szerint a Ludogorec kiválóan játszott a horvát bajnok Rijeka elleni második körös BL-párharcban.

„Megérdemelten jutott tovább, nagyon megpörgette a razgradi visszavágót. Rijekában a hazaiak futballoztak fölényben, de nem tudták érvényesíteni az akaratukat – ez is jelzi, mennyire értékes a nemzetközi tapasztalat. A visszavágón a házigazda »sasok« uralták a meccset, diktálták a tempót, többször feltörték a horvátok védelmét, az ellenféltől ketten is piros lapot is kaptak. Kiegyenlített párharcra számítok a Ferencváros ellen, ám a Ludogorecnek kicsivel nagyobb esélyt adok a továbbjutásra, mivel az első meccset otthon játssza – ha nyer, nagy lépést tesz a rájátszás felé.”