Ismét fergeteges buli zárta a Magyar Nagydíj hétvégéjét

Marco Rossi (balra) és Bosznai Károly

Az esemény immár hagyományosan a Formula-1-es Magyar Nagydíj utáni ünneplés csúcspontja, ahol a pilóták, hazai hírességek, valamint magyar és külföldi rajongók gyűlnek össze egy exkluzív, élményekkel teli éjszakára.

Idén ráadásul különleges vendég jelent meg: miután Axl Rose ellátogatott a Magyar Nagydíjra, a legendás zenész, a Guns N’ Roses frontembere az afterpartyra is betért, és csatlakozott a vendégekhez.

Az eseményen az autósport is képviseltette magát, ott volt Isack Hadjar, a Formula–1-es Racing Bulls pilótája, Marco Perrone, a Racing Bulls sport­igazgatója, Mario Isola, a Pirelli Motorsport vezetője, Richard Verschoor és Victor Martins Formula–2-es pilóták, Matías Zagazeta Formula–3-as pilóta, valamint Christine GZ raliversenyző.

Más sportágak prominens képviselői is megjelentek, így a 109-szeres magyar válogatott labdarúgó, Dzsudzsák Balázs, valamint Schäfer András, aki jelenleg is erősíti a nemzeti együttest. Tiszteletét tette a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi, de megjelent Alekszandar Pesics szerb válogatott labdarúgó és Hideg Ádám autóversenyző is, aki az egyik legígéretesebb feltörekvő tehetség.

Isack Hadjar (balra) és Tara Ramos

Az idei rendezvény különleges show-elemei közé tartozott Demeter Richárd látványos divatbemutatója, DJ Megan Fernandez pedig – az F1 garázs és rajtrács hivatalos DJ-je – világszínvonalú zenei élményről gondoskodott, a parti hajnalig tartott.

Érdemes megemlíteni, hogy a Gr1d Club rendezvénye nem csupán buli, hanem találkozási lehetőség is a motorsport, a divat, a zene és az üzleti világ szereplőinek. A rendezvény rangját tovább emelte a Moët & Chandon, a Pirelli, az Aston Martin, a Hungaroring, valamint a Sun & Fun támogatása.

„Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden évben felejthetetlen élményt nyújtsunk az F1 rajongóinak és partnereinek. Olyan eseményt, amely méltó a sportág presztízséhez és Budapest vibráló kulturális életéhez” – emelte ki Bosznai Károly, az esemény főszervezője.