BL-selejtező: a Ferencváros hat éve sikerrel vette a Ludogorec képezte akadályt

Razgradba nem vágyik vissza különösebben az ember. A Bulgária északkeleti részén fekvő város nem a szépségéről híres, központjában az Ibrahim pasa dzsámin kívül semmi látnivaló nincsen, a Ferencváros mégis rövid időn belül harmadszor élvezheti a vendégszeretetét, miután a Ludogorec vár rá a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében.

Hat éve már, hogy a magyar és a bolgár bajnok először összemérte a tudását, 2019-ben Szerhij Rebrov irányítása alatt a BL-selejtező első fordulójában találkozott a két csapat. A budapesti 2–1-es siker után a visszavágón is győzött a Fradi, és összesítésben 5–3-mal lépett a következő körbe – akkor még nem kis meglepetésre. Az Üllői úton nem fogadták kitörő örömmel, hogy néhány héttel később az Európa-liga H-csoportjában is összesorsolták a két együttest, és valóban volt ok az óvatosságra, hiszen 2019 októberében a Ludogorec 3–0-ra lesimázta a Fradit a Groupama Arénában. A decemberi fagyos bolgár télben aztán 1–1-es döntetlent hozott a „visszavágó”, az egy pont a Ferencvárosnak a csoport harmadik helyét, egyben a nemzetközi kupabúcsút jelentette.

A magyar és a bolgár bajnok ezúttal ismét a Bajnokok Ligája selejtezőjében méri össze a tudását, az első meccset augusztus 6-án, szerdán magyar idő szerint 19.30-kor Razgradban, míg a visszavágót augusztus 12-én, kedden 20.15-től a Groupama Arénában rendezik.

Lássuk, mit érdemes tudni a két klubról, miben hasonlítanak, miben különböznek leginkább.

A keretek minőségét tekintve mára eljutott a Ferencváros odáig, hogy nagyjából hasonló a futballistái értéke. Évekkel ezelőtt, amikor először csapott össze egymással a két gárda, egyértelműen a Ludogorec számított esélyesebbnek, európai szinten nagyobb nevű, értékesebb, tapasztaltabb játékosok alkották a keretét. Jelen pillanatban a Ludogorec összértéke 54.5, míg a Ferencvárosé 51.6 millió euró. Abban is hasonlít a két keret összetétele, hogy rengeteg benne a külföldi játékos a világ minden tájáról. A bolgároknál – a teljesség igénye nélkül – német, spanyol, portugál, svéd, brazil, lengyel, guineai, míg a Ferencvárosnál belga, francia, svájci, szerb, ír, norvég, és még sorolhatnánk a nációkat… Jó hír a Fradinak, hogy a középpályán már nem kell Jakub Piotrowskit feltartóztatni, a 2023-ban a bolgár liga legjobb külföldi futballistájának választott lengyel az Udinesébe igazolt. A keret állandó frissítésére nem sajnálja a pénzt a klub tulajdonosa, Kiril Domuszcsiev. A bolgár milliárdos műtrágyagyártásból, valamint gyógyszeripari vállalkozásaiból gazdagodott meg, bevételei egy részét kedvenc hobbijára, a labdarúgásra szánja. Az évek alatt a Ludogorecet nemzetközi szinten is versenyképessé tette, az első bolgár klub lett, amely két egymást követő évben is BL-csoportkörbe jutott, és 2011 óta gyakorlatilag uralja a bolgár bajnokságot.

Robbie Keane (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az edzőkről: mindkét tréner pályája elején jár, Robbie Keane és Rui Mota előtt is szép karrier áll(hat). A Ludogorecet irányító Rui Mota vezetőedzőként villámkarriert tudhat magáénak, első megbízatását 2023 őszén a horvát Sibenik U19-es csapatánál kapta, majd 2024-ben a grúz Dila Gori vezetőedzője lett, nem sokkal később pedig az – idén épp a Ferencváros által búcsúztatott – örmény Noához szerződött, ahol kiemelkedő, 70 százalékos győzelmi arányt ért el. Tapasztalata azért így is jelentős, előtte több klubban dolgozott asszisztensként, többek között Ricardo Sá Pintóval olyan együtteseknél, mint a görög Atromitosz, a belga Standard Liege, a lengyel Legia Warszawa, a portugál Braga, a brazil Vasco da Gama vagy éppen a török Gaziantep. A Ludogorecet 2025 nyarán vette át, feladata a csapat továbbfejlesztése és a támadófutball tökéletesítése. Ez utóbbi nem esik nehezére, főként a 4–4–2-es rendszert alkalmazza, de ha a helyzet úgy kívánja meg, könnyen vált a 4–3–3-ra. Modern felfogású tréner, figyelemre méltó, hogy rövid edzői pályája során máris számottevő eredményeket ért el, a Noával örmény bajnoki címet és kupagyőzelmet szerzett.

A Ferencváros esetében a védekezés lehet döntő, a nem éppen csúcsfutballt játszó örmény Noa két találkozón négy gólt lőtt Dibusz Dénesnek, ezen a téren mindenképpen előre kell lépnie a Fradinak. A két együttes 2019-es Bajnokok Ligája-selejtezőjének razgradi visszavágóján Dibusz Dénes büntetőt védett, ami nagyban hozzájárult az FTC 3–2-es sikeréhez. A Fradi kétgólos előnyénél szögletet követően szépített a Ludogorec, lőtt kapufát, oldalhálót, majd jött a tizenegyes, amelyet Dibusz Dénes bravúrral hárított: kiütötte a panenkásan meglőtt, léc alá tartó labdát. A bolgár bajnok ellen augusztus 6-án immár a magyar kapus századik nemzetközi kupamérkőzése következik, Robbie Keane vezetőedző viccesen meg is jegyezte, ennek apropóján a kapus ajándékozza meg őt azzal, hogy nem kap gólt, s ígéri, akkor a párharc után ő is meglepi a csapatkapitányt.

A Ludogorecben Bernard Tekpetey lehet kulcsszereplő, a ghánai támadót nem lesz egyszerű feltartóztatni. A klub játékrendszerének kulcsembere, 2021 óta szerepel Razgradban, igaz, e tekintetben „eltörpül” Dibusz Dénes mellett, aki 2014 óta van a Ferencvárosban. Tekpetey korábban a Schalke 04-ben és a Düsseldorfban is játszott, gyors, képes a védelem mögötti területeket befutni, játékintelligenciája is kimagasló, érzi, mikor kell lőni vagy éppen beadni a labdát. Ügyesen cselez, és góljai mellett az előkészítésben is jeleskedik, sokszor az ő egyéni akciói végén szerez gólt a bolgár együttes.

Ha túljut a bolgár alakulaton az FTC, a BL playoffköréért 4.2 millió eurót kap, míg ugyanez az Európa-ligában mindössze 230 ezer euró, hogy a további lehetséges bevételekről ne is beszéljünk.