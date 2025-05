Kovács István: Megható, hogy ennyi év kemény munka után rám bízták a BL-döntő vezetését

Mint ismert, a nagykárolyi születésű, Kolozsváron élő Kovács István dirigálja a Paris Saint-Germain–Internazionale BL-döntőt, amelyet szombaton 21 órától rendeznek meg a müncheni Allianz Arénában. A játékvezetővel az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapján megjelent interjúban felidézték, hogy ő lesz az első bíró, aki mindhárom nemzetközi kupasorozatban döntőt vezet, mivel tavaly az Európa-ligában (Atalanta–Bayer Leverkusen 3–0), 2022-ben a Konferencialigában (Roma–Feyenoord 1–0) fújta a sípot a fináléban.

„Fantasztikus volt, amikor felhívott Roberto Rosetti (az UEFA játékvezetői bizottságának elnöke – a szerk.) – felelte Kovács István arra a kérdésre, hogyan érezte magát, amikor megkapta a hírt. – Nagyon örömteli hívás volt, és rendkívül megható, hogy ennyi év kemény munka után rám bízták a világ legrangosabb klubmérkőzésének vezetését. Az ember az idény elején arról álmodozik, hogy döntőben működhet közre, és a Bajnokok Ligája a legmagasabb szint, úgyhogy nagyon örülök, nemcsak magam miatt, a kollégáim miatt is.”

A 40 éves játékvezető köszönetet mondott az UEFA-nak, a játékvezetői bizottságnak, a Román Labdarúgó-szövetségnek, az ottani jb elnökének, Kirosz Vasszarasznak, valamint mentorának, Szilágyi Istvánnak.

Szóba került, hogy a magánélete miatt is különleges az elmúlt év Kovács számára: „Igen, megszületett a fiunk, aki már tíz hónapos, és pozitív értelemben nagy változást hozott az életünkbe. Játékvezetőként sokat utazom, de amikor hazamegyek, igyekszem minél több időt a családommal tölteni. Szerencsés vagyok, hogy ezt megtehetem.”

A kedvenc Bajnokok Ligája-emlékéről azt mondta, az 1997-es döntő élénken él benne, amikor Lars Ricken csereként pályára lépve, az első labdaérintéséből 35 méterről gólt szerzett, illetve még a két évvel későbbi BL-finálét, a Manchester United utolsó percekben történt fordítását említette.

Maga is futballozott, és elmondta, szerinte hasznát veszi annak, hogy játékosként is megfordult a pályán: „Középpályás voltam, a harmadosztályban futballoztam, és szerintem ez segít megérteni, hogy a játékosok mit érezhetnek. Kicsit át tudom érezni, hogy min mennek keresztül a pályán, és néha azt is meg lehet érezni, hogy egy fizikai kontaktus szándékos volt-e, vagy sem. Tisztában vagyok a taktikai elemekkel is, ami fontos része a felkészülésünknek. Az UEFA biztosít szakmai elemzéseket a bíróknak, én szeretek órákat tölteni ezzel. Természetesen az erőnlét is fontos, a labdarúgás mára nagyon fizikai és dinamikus lett, rengeteg a gyors átmenet, emiatt rendkívül fittnek kell lenni.”

„Általában nem reggelizek. A társaimmal elmegyek egy rövid sétára, úgy egy órára, megiszom egy teát, eszem egy falat sütit. 13 óra körül megebédelek, többnyire csirkét és tésztát eszem salátával, majd alszom egy-két órát. Három órával a mérkőzés előtt felkelek, zenét hallgatok, lezuhanyozok, megborotválkozom, ezután már teljesen koncentráltan készen állok arra, hogy elinduljak a stadionba” – árulta el az interjú végén Kovács a meccsnapi rutinjáról.

LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Internazionale (olasz), München (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

Játékvezető: Kovács István (romániai)

Partjelzők: Mihai Marica (román), Tunyogi Ferencz (romániai)

Tartalék játékvezető: Joao Pinheiro (portugál)

Tartalék partjelző: Bruno Alves (portugál)

Videóbíró: Dennis Higler (holland)

Videóbíró-asszisztens: Catalin Popa (román)

VAR-operátor: Paulus van Boekel (holland)