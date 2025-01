A lipcseiek becsületpontjaiért küzd Gulácsi Péter és Willi Orbán

AZ RB LEIPZIG BÚCSÚJA a megújult Bajnokok Ligája eddigi legnagyobb meglepetése, elvégre a német együttes nem egyszerűen első kalapos volt a sorsoláskor, de az egész mezőnyt tekintve a hetedik legmagasabb koefficienssel vágott neki a megméretésnek. Hat játéknap után viszont csak azért nem sereghajtó Marco Rose alakulata, mert jobb – pontosabban, kevésbé rossz – a gólkülönbsége, mint a szintén pont nélküli Young Boysnak és Slovan Bratislavának.

Tekintve, hogy a klub a Red Bull-birodalom ékköve, nincs rászorulva a Bajnokok Ligája meccsprémiumaira (egy győzelem 1.8 millió eurót ér az alapszakaszban), ezért a hetedik fordulóban az a már-már romantikus helyzet áll elő, hogy csakis a becsületéért küzd, pláne, hogy ez a búcsúmérkőzése hazai környezetben. Könnyű dolga persze nem lesz, a portugál bajnok Sportingot látja vendégül, amely egyrészt Ruben Amorim edző viharos távozását követően megsebzett vadként érkezik Lipcsébe, másrészt, szemben a vendéglátóval, nagyon is szüksége van a rájátszást érő pontokra.

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató együttes európai mélyrepülése azért is meglepő, mert a Bundesligában nem nyújt ilyen siralmas teljesítményt. Jóllehet a német élvonalban sem most futja a legjobb idényét, a kisebb-nagyobb megingások ellenére a BL-indulást érő negyedik hely továbbra is lőtávon belül van. Igaz, épp a legutóbbi forduló után cserélt helyet a Stuttgarttal a negyedik-ötödik helyen, és a legutóbbi tíz játéknap mérlegét sem szívesen teszik ki a kirakatba – öt vereség, két döntetlen, három győzelem.

A keret erősségét figyelembe véve egyértelmű, hogy mentális problémákról van szó, ezt jól támasztja alá a múlt szombati, Bochum elleni bajnoki mérkőzés, amelyen a csapat húsz perc elteltével már három nullára vezetett, mégis pontot vesztett. Az első gólt Willi Orbán szerezte (azóta is kérdés, hogy a tizenhatos bal széléről lőtt gól tudatos volt-e, vagy lecsúszott beadásról van szó…), akire igazán nem lehet panasz Lipcsében, a magyar válogatott védője, a csapat kapitánya öt bajnoki találatnál jár, ami már most a legjobb Bundesliga-mutatója.

Gulácsi Péter valamivel hullámzóbb teljesítményt nyújt, a német élvonalban ugyanis nemegyszer került már be a forduló csapatába, ugyanakkor több elkerülhető gólt is kapott – a Bochum ellen például az ellenfél első találata előtt ő adta túl röviden a labdát az utolsó emberként védekező Nicolas Seiwaldnak. Orbán a kezdőbe várható, Gulácsi viszont a kispadon kezdhet.

Ami a csapat többi részét, pontosabban a hiányzókat illeti: Marco Rose edző nem számíthat Xaver Schlagerre (térdsérülés), Castello Lukebára (comb­izom) és André Silvára (vádli), ráadásul a portugál csatár – akinek a jelenléte kifejezetten jól jött volna a lisszaboni csapat ellen – a hírek szerint már nem is ölti többet magára az RB Leipzig mezét, mert aláír a West Hamhez. Benjamin Henrichs december végén szenvedett Achilles-ín-szakadást, a jobb oldali szárnyvédő az idényben már biztosan nem léphet pályára.

Persze a Sportingnál is vannak gondok, nem is kicsik. A Ruben Amorimmal meseszerű teljesítményt nyújtó csapat tulajdonképpen összezuhant az edző novemberi távozása után, a Manchester Unitedhez igazoló szakvezető helyére leülő Joao Pereirát azóta már Rui Borges váltotta a kispadon a siralmas eredmények miatt. A zöld-fehérek azért így is őrzik vezető pozíciójukat a portugál bajnokságban, de a Ligakupa-döntőt például elbukták a Benfica ellen, a Bajnokok Ligájában pedig az első négy fordulóban megszerzett három győzelem és egy döntetlen után – immár Joao Pereirával – két vereség következett, és a korábban a legjobb nyolcról ábrándozó alakulat ma már a rájátszásnak is örülne.

A huszonnégy közé persze jó eséllyel odaérhet a Sporting, de ehhez az utolsó két fordulóban, az RB Leipzig, majd a Bologna ellen azért kellenek a pontok. Borges edző a hétvégén már a németországi meccsre hangolta a csapatát, a Rio Ave elleni (3–0) kezdőből ugyanis kihagyta Gyökeres Viktort, akire Lipcsében természetesen ismét számít. Pedro Goncalves, Eduardo Quaresma, Matheus Reis (mindhárom izomhúzódás) feltehetően, míg Nuno Santos (térd­szalagszakadás) biztosan kihagyja az ütközetet, a kapuban viszont újoncot avathat a lisszaboni csapat: Spanyolországban töltött nyolc év után Rui Silva a Sportinghoz igazolt a Betistől.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

18.45: RB Leipzig (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Brest (francia), Gelsenkirchen (Tv: Sport2)

21.00: Real Madrid (spanyol)–FC Salzburg (osztrák) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Sparta Praha (cseh)–Internazionale (olasz)

21.00: Arsenal (angol)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Celtic (skót)–Young Boys (svájci)

21.00: Feyenoord (holland)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)

21.00: Milan (olasz)–Girona (spanyol)