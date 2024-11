„Mo inkább marad, mint hogy távozóban van” – Arne Slot szerint Szalah csak a futballra koncentrál

Beszélt a menedzser az e heti ellenfelekről is, hiszen a Real Madrid elleni BL-mérkőzés után a Pool vasárnap a Manchester Cityt fogadja a bajnokságban.

„Különleges ez a hét, főleg úgy, hogy mindkét meccs hazai pályán lesz, de a következő hét is keménynek ígérkezik, mert megyünk majd a Newcastle-höz, illetve jön a Mersey-parti derbi. Úgy gondolom, a Real és a City uralta Európát az elmúlt években, viszont a Liverpoollal együtt, mivel a Pool is mindig ott volt, és versengett ezzel a két klubbal – vélekedett a holland tréner, aki szerint Európában minden csapatnak nagyon nehéz feladat legyőzni a királyi gárdát. – Azért nyerték meg annyiszor ezt a sorozatot, mert még ha nehéz meccset is játszanak, akkor is megtalálják a módját, hogyan nyerjenek vagy jussanak tovább a következő körbe – ettől különleges a Real Madrid. Tavaly a Liverpool elleni is fordítottak nulla kettőről. Képesek ilyenekre, de az is lehet, hogy holnap magukhoz ragadják a kezdeményezést, és már a mérkőzés elejétől kezdve dominálni fognak.”

Ez egyébként sorozatban a negyedik BL-idény, amelyben a blancók és a vörösök összecsapnak. Slot elmondta, nem volt tudatában annak, hogy ilyen sokszor találkozott a két csapat, de nyilván akkor még nem is ő volt az edző. Majd arról kérdezték, mennyiben állnak hozzá máshogy a mérkőzéshez, miután kiderült, a madridiaknál Vinícius Júnior sérülés miatt nem léphet pályára szerdán.

„Mindenképp máshogy, hiszen egy másik játékos szerepel majd a helyén, akinek mások az erősségei. Leginkább Viníciusra és Mbappéra kell a legjobban odafigyelni a támadásaiknál, a brazil nélkül ez nyilván változni fog, s nehéz megmondani, mire számíthatunk így. Azt viszont tudjuk, hogy tizenegy kiváló képességű futballista lesz az ellenfélnél a pályán, és erre igyekszünk minél jobban felkészülni – árulta el Slot, aki beszélt még a sérültekről is. – Trent (Alexander-Arnold) a meccskeretben lesz, de még nem tud kezdeni, talán kap pár percet. Federico (Chiesa) még nem léphet pályára. Már velünk edz, de még nem vesz részt a teljes tréningen. Harvey Elliott ott lesz a padon, viszont régóta nem játszott... Alisson (Becker), Diogo (Jota) és Kosztasz (Cimikasz) nem bevethető, szóval elég hosszú a sérültek listája.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!