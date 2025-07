Így emlékeztek Diogo Jotára a Preston–Liverpool mérkőzés előtt – képgaléria

A prestoni Deepdale Stadion előtt gyülekező liverpooli drukkerek közül sokan Diogo Jota feliratú liverpooli vagy portugál válogatott mezt viseltek, sokaknál volt a futballistára emlékező zászló, felirat.

A stadionbeli megemlékezés kezdeteként Claudia Rose Maguire – a korábbi prestoni futballista, az ír válogatott Sean Maguire színész-énekes felesége – előbb elénekelte Elvis Presley egyik örökzöldjét, a Can’t Help Falling In Love-ot, majd következett a liverpooliak legendás dala, a You'll Never Walk Alone, együtt a közönséggel.

Közben a Preston csapatkapitánya, Ben Whiteman a „vörösök” szurkolótábora elé ment, és elhelyezte előttük a klubjai színeivel díszített, Diogo Jota tiszteletére készített koszorút.

A mérkőzés egyperces gyászszünetet követően kezdődött el.