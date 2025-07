Nikitscher klubja is képben van a Liverpool tulajdonosainál – sajtóhír

Többek között a Nikitscher Tamást is foglalkoztató Real Valladolid is esélyes arra, hogy a Liverpool FC spanyolországi fiókcsapata legyen – írja az AS.

A regnáló angol bajnok kapcsán már régóta tudni, hogy a klubot birtokló Fenway Sports Group szeretne egy fiókcsapatot a „vörösöknek” (a Chelsea, Strasbourg kapcsolat mintájára), de a brit forrásokra hivatkozó madridi sportlap szerint az amerikai cégcsoport kifejezetten egy spanyol klubot szerezne megszerezni. A FSG első számú opciója a Málaga lett volna, de az amerikaiak adminisztratív okok miatt nem tudtak megegyezni az andalúz klubot birtokló Abdullah bin Hamad Al-Tani katari sejkkel. Az FSG jelenleg a Getafe megvételéről tárgyal a jelenlegi tulajdonos Ángel Torresszel, s a már említett forrás szerint a tranzakció mindent figyelembe véve 200 millió fontba is kerülhet, de ez még függhet attól, hogy a Liverpool mennyit költ el az átigazolási piacon. Az AS megjegyzi, hogy az FSG-nek már van egy listája a további jelöltekről arra az esetre, ha a Getafe megvétele meghiúsul: ezek szerint többek között az élvonalbeli Elche, Levante és Espanyol, illetve a jelenleg másodosztályú Real Valladolid is képben van az amerikai befektetőknél.