Luis Enrique: Frusztrált voltam az első félidőben

„Úgy gondolom, jó beszámolót adtunk magunkról. Szerény klub vagyunk, és ez az első szereplésünk a Bajnokok Ligájában, és szépen teljesítettük a feladatot. Ez a sorozat remek tanulási lehetőség nekünk és sokat segíthet a fejlődésben” – nyilatkozta a találkozót követően a Girona vezetőedzője, Míchel.

A szakember azonban bevallotta, hogy a Párizs sokkal jobban játszott náluk, végképp a második játékrészben.

„Nem volt igazán nagy esélyünk nyerni, de az utóbbi három évben folyamatosan küzdöttünk, szóval igenis megérdemeljük, hogy itt legyünk. Természetesen kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, de túl fogunk rajta lendülni.”

A PSG mestere, Luis Enrique szintén vegyes érzelmekkel értékelte a mérkőzést.

„Nagyon lassan kezdtünk. Folyamatosan hibákat követtünk el, még csak könnyű passzokat sem sikerült megoldanunk, ahogy kellett volna. Az ellenfelünk pedig ekkor meg tudta mutatni, hogy miért is jutott be a BL-be. Frusztrált voltam az első félidőben, de a másodikban már sokkal magabiztosabb volt a csapat is és én is”

„Győzelemmel kezdeni mindig rendkívül fontos, nem számít melyik megmérettetésről beszélünk. Nem tudjuk megtippelni a folytatásban, hogy fogunk teljesíteni de van bennünk potenciál. A lényeg, hogy megvan a három pont és az, hogy a szurkolóink az első perctől fogva az utolsóig kitartottak mellettünk” – emelte ki a meccs pozitívumait a spanyol tréner.