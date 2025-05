Halász Bence: Még ennél is jobb lehetett volna, de nem panaszkodom

– Ilyen egy tökéletes hétvége?

– Még ennél is jobb lehetett volna, de nem panaszkodom – mondta az olimpiai ezüstérmes Halász Bence a Nemzeti Sportnak.

– Hogyan nézett ki pontosan a péntektől vasárnapig tartó három napja?

– Pénteken reggel még megcsináltuk a verseny előtti átmozgató edzést Szombathelyen, majd délután kocsival leutaztunk Zágrábba. Ott töltöttük a Gold-verseny előtti éjszakát. Már az ottani eredményem is bizakodásra adott okot, annál a 79.45 méternél korábban amúgy sem sokszor dobtam nagyobbat, pláne nem a nyári szezonrajtjaimon. Örültem neki, de éreztem, hogy maradt még benne. Aztán vasárnap reggel kicsekkoltunk a szállásról és jöttünk is Budapestre. Nagyjából huszonnégy órával a szombati után már ismét a dobókörben álltam.

– Mi az, ami ennyire összeállt előbb Zágrábban, majd a csapatbajnokságon, amelyen 80.97 méter dobott?

– Már a két márciusi versenyem után látszott, hogy bejöttek azok az apró változtatások az edzésmunkámban, amiket végrehajtottunk. Kicsit más módszerekkel készülünk, de ugyanúgy sokat dolgozunk a sikerért. Csiszolódott a technikám, találtunk néhány apróságot, amiben fejlődni lehetett. Például a lengetésben, néhány olyan gyakorlatot is beiktattunk, amiben a mozdulat végén jobban felfelé húzom a karom.

– Bent maradt az I. divízióban a Szombathelyi Dobó SE, mit jelent ez önnek és az egyesületének?

– Ez volt az elsődleges célunk, én is ezért vállaltam be a duplázást a hétvégén. Nem volt egyszerű a bennmaradás, mert mi főként a dobásra specializálódtunk. Azért van néhány futónk is, ők jól teljesítettek és szépen hozták a pontjaikat, de nehéz a nálunk több versenyzővel, több különböző versenyszámban felálló egyesületekkel küzdeni, igaz, az elmúlt években mindig megoldottuk a bennmaradást az I. divízióban.

– Hol láthatjuk önt legközelebb versenyezni?

– Nincs megállás, pénteken már jön az újabb verseny, Lengyelországba utazom, ahol egy újabb Gold-verseny következik, ezúttal Bydgoszczban.

Az atlétikai magyar csapatbajnokságon az I. divízióban 16 egyesület összesen 42 versenyszámban versengett egymással a pontokért. Minden egyesületnek a 40 legmagasabb pontszámot érő eredménye számított bele a végelszámolásba. Minden versenyszámban 16–16 pont volt gyűjthető a helyezések alapján, és mellé lehetett még az elért eredmény erősségével pluszpontokat szerezni. Halász Bence 80.97 méteres dobása annyira kiemelkedően jó volt, hogy 15 bónuszpontot kapott érte, a kalapácsvetés megnyeréséért alapból járó 16 mellett, vagyis majdnem megduplázta azt. Ha nincs az olimpiai ezüstérmes 31 pontja – kiegészítve a diszkoszvetésben gyűjtött 13-mal –, akkor a végül a 10. helyen végző Szombathelyi Dobó SE bennmaradása is kérdéses lett volna, mert így 39-cel végeztek az élvonaltól búcsúzó Tatabányai Sport Club előtt. Ráadásul ugyanúgy Zágrábból érkezett meg a csb-re Rába Dániel és Huszák János is, ők szintén rengeteg pontot (25, ill. 20) tettek a közösbe. A TSC mellett a másik két kieső a veszprémi VEDAC és a kecskeméti KARC volt. Jövőre az I. divízióban újoncként a VSD Dunakeszi, a DVTK és a TFSE szerepelhet majd. A nélkülözhetetlen 31 pontos dobás