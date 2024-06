Sosem okozott csalódást – Vincze Szabolcs jegyzete

Berlin, München, Róma. Szép kis felsorolás, veretes sor: az elmúlt hat évben sorrendben ezekben a nagyvárosokban szerzett Európa-bajnoki érmet a kalapácsvető Halász Bence, aki nem akármilyen klubba lépett be vasárnap este, a versenyszámban rajta kívül ugyanis csak két sportági legenda, Zsivótzky Gyula és Pars Krisztián tudott három kontinensviadalon is érmet szerezni. Igaz, az ő nyakukba aranyat is akasztottak, de a 26 éves Halásznak erre még lesz alkalma – ahogy ő mondta, nem aggódik, eljön majd az ő ideje –, nem mellesleg ő lehet az első magyar kalapácsvető, akinek háromnál több Eb-érem is összejöhet.

Az olasz fővárosban pedig újra szintet lépett, mint ahogy egyébként világversenyről világversenyre teszi, és aminek két jellemző mozzanata is volt. Az egyik, amire csak a legjobbak képesek: rövid időn belül, krízishelyzetben akkor tudott teljesíteni, amikor nagyon nagy szükség volt rá. Bence a döntő után elmondta, az bizonyítja a győztes Wojciech Nowicki nagyságát, hogy az utolsó körben, szorult helyzetben is képes volt odatenni magát és hozni a győztes dobást. Közben meg ő is hasonló tettel szolgált a finálé elején, mikor két elrontott kísérlet után csak egy esélye maradt, és a kiesés rémétől fenyegetve felállt és simán bejutott a nyolcas döntőbe.