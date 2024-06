Atlétikai Eb: Mátó Sára egyéni csúccsal, Bánóczy Árpád jó futással búcsúzott a 400 gát elődöntőjében

Előbb a férfi gátasok három elődöntős futamát rendezték az Olimpiai Stadionban, ahol a futamok első és második helyezettjei, illetve a további két legjobb időt elérő futó jutott be a keddi döntőbe.

Bánóczy Árpád vasárnap nagyszerű, 50 másodpercen belüli futással (49.95 mp) került az elődöntőbe, melyben finálés reményei nem lehettek, de előfutama után azt ígérte, hogy megpróbál egy jó futással még jobb időt produkálni.

A 21 éves magyar atléta az első elődöntő kettes pályáján kapott helyett és szokásához híven erősen kezdett. A futamból a norvégok sztárja, a világcsúcstartó Karsten Warholm messze kiemelkedett, Bánóczy viszont 300 méter után a többiekhez nagyon közel volt, az utolsó előtti gát után aztán picit görcsössé vált és végül a hetedik helyen ért célba 50.14 másodperces eredménnyel.

„Óriási élmény volt számomra ez a futás. A kedvenc európai gátasom az ír Thomas Barr, nagyon örültem, hogy vele futhatok, az pedig, hogy Warholm is ott volt, tényleg óriási. Ennél jobb tanulófutam nem is lehet – nyilatkozta az MTI-nek Bánóczy. – A futás szerintem jól sikerült, jobb volt, mint a tegnapi és ha nem a kettesen, hanem mondjuk a hetesen futok, akkor szerintem időben is jobb lett volna. Fantasztikus élmény volt ez az Eb. A fináléra nem volt esélyem, de jó volt látni, hogy tudok közelíteni az elithez.”

Ahogy a férfiaknál Bánóczy, úgy a nőknél Mátó Sára is egy futamba került a szám toronymagas esélyesével, a holland Femke Bollal.

A magyar gátas idén 55.49 másodperces egyéni csúcsot ért el, aminél a fináléhoz mindenképpen jóval jobb eredményt kellett volna elérnie. Mátó az előfutamhoz hasonlóan a kettes pályán futott és jó ritmusban kezdett, majd végig ritmusosan, egyúttal dinamikusan teljesített és az utolsó száz méteren is szépen vette a gátakat, közel maradt riválisaihoz, s 55.35 másodperces egyéni csúccsal a hetedik helyen ért célba. A futamot Bol könnyen futva is simán nyerte 54.16-tal.

„Huszadikként jöttem, szuper, hogy a tizenhatodik helyen végeztem, nagyon örülök – mondta az MTI-nek Mátó Sára, aki a 4x400 méteres váltóban is fut kedden. – Nem tudok rosszat mondani erre a futásra. Ritmusban változtattunk egyet az edzőmmel és nagyon büszke vagyok arra, hogy meghoztuk ezt a döntést egy éles futás előtt és arra is, hogy jól sikerült. Ezért is tudtam előre lépni az időmben, még úgy is, hogy megint a kettes pályán kellett futni. Nagyon boldog vagyok az egyéni csúcs miatt, bár a célbaérés után elsőre fura volt, kellett egy kis idő, hogy ez leülepedjen, mert mégiscsak a hetedik helyen értem be.”

A női 800 méter előfutamában Kéri Bianka volt érdekelt, aki tavaly nagyszerűen versenyzett, idén viszont még nem lendült igazán jó formába. Az elődöntőbe a négy futam első három-három helyezettje, valamint a további négy legjobb időt elérő atléta jutott, amire a magyar középtávfutónak nem volt esélye.

Kéri a negyedik futamban a kettes pályán rajtolt és jól megfutotta az első kanyart, így a második-harmadik helyen ért a hosszú egyenesbe, majd az első kör végén a negyedik volt. A mezőny egészen hatszáz méterig együtt haladt, Kéri az utolsó kanyar elején a hatodik pozícióba került, a hajrára azonban nem maradt elég ereje és végül 2:03.37 perces idővel a hetedik helyen ért célba.

Női gerelyhajításban mindkét magyar messze volt a döntőbe jutástól. A hétfői selejtezőben Diósi-Moravcsik Angéla 54.53 méteres szezoncsúcsával a 19., Bogdán Annabella 52.91 méterrel a 23. helyen végzett.

Férfi tízpróbában Gálpál Zsombor a második számban, távolugrásban 6.87 métert ért el, amiért 783 pontot kapott, majd súlylökésben – 720 pontot érő – 13.86 métert produkált, és három szám után a 21. helyen áll 2384 ponttal.

A hétfő esti programban Gálpál mellett Takács Boglárka és Sulyán Alexa a 200 méter elődöntőjében, Gyurátz Réka a kalapácsvetés fináléjában, Molnár Attila pedig a 400 méter döntőjében szerepel.