Mesébe illő hajrával fordított az Indiana, ki is ejtette a Milwaukee-t az NBA rájátszásából

INDIANA–MILWAUKEE 119–118

Nagyszerű első negyeddel indított a tartalékos Milwaukee (13–30), egészen a harmadik játékrész elejéig nem is engedte ki kezéből a vezetést Indianapolisban, és a folytatásban is többször volt előnyben, mint a Pacers. Amikor 40 másodperccel a hosszabbítás vége előtt 118–111-re vezetett a Bucks, hívei talán már el is könyvelték: lesz hatodik meccs Milwaukee-ban.

Hát nem lesz. Andrew Nembhard egy triplával még éppen időben adta vissza a reményt a Pacersnek! A hazaiaknak nem volt más választásuk, mint a gyors labdaszerzés, és a záró 29 másodpercben kétszer is zavarba hozták a 33 pontjával amúgy nyerőembernek ígérkező, a ráadásban egymás után négy (!) triplát behajító Gary Trent Juniort. Mindkét labdaszerzés pontokat hozott a hazaiaknak, méghozzá Tyrese Haliburton jóvoltából, akinek – a rendes játékidő hajrájával ellentétben – nem remegett meg a keze. A győztes kosarat 1.3 másodperccel a végső dudaszó előtt tette fel, éppen Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) mellől, akinek így a nagy munkával összehozott tripla duplája (30 pont, 20 lepattanó, 13 assziszt) egy pillanat alatt értéktelenné vált.

„Erre minden idők egyik legnagyobb Pacers-győzelmeként emlékezünk majd, hiszen olyanok voltak a körülmények, olyan nagy volt a tét” – értékelte a történteket Rick Carlisle, a hazaiak vezetőedzője, márpedig ő sokat látott alakja az NBA-nek, ama kevesek egyike, akik játékosként és edzőként is bajnokok lettek.

Haliburton 26 ponttal és 10 assziszttal zárta a meccset, Myles Turner 21, Aaron Nesmith 19, Nembhard 15 pontig jutott a hazai csapatban.

A Pacers a Cleveland Cavaliers ellen folytatja a következő fordulóban.

BOSTON–ORLANDO 120–89

A bostoniak az első félidőben egyetlen triplát sem dobtak be (0/6) – ilyen első 24 percre 2021 óta nem szolgáltattak példát –, részben ennek is betudható, hogy még a harmadik negyed elején is vezetett a Magic. Aztán a vendégek egyik kulcsembere, Paolo Banchero gyorsan összeszedett két személyi hibát, öttel ment is pihenni a padra, és a Celtics ezt kegyetlenül kihasználta, 31–9-es rohammal eldöntötte a mérkőzést és a továbbjutást.

Jayson Tatum 35 pontot, 10 asszisztot és nyolc lepattanót jegyzőkönyvezett a hazaiaknál, Jaylen Brown 23 ponttal zárt, a floridaiak legjobb dobója Franz Wagner (25) volt.

NEW YORK–DETROIT 103–106

A Pistons háta a falnak vetve, a következő vereség kiesést jelent – de arra a vereségre még várni kell. A két csapat a szokásos szoros csatáját vívta, amelyből ezúttal a vendég detroitiak kerültek ki győztesen: 95–95 után Jalen Duren zsákolt kettőt, betalált Chad Cunningham is, és a hatpontos előny már elég volt a győzelemhez.

Cunningham 24 ponttal, 8-8 lepattanóval és assziszttal fejezte be a meccset, Ausar Thompson 22, Tobias Harris 17 pontot szórt. A Knicksben öten jutottak legalább 15 pontig, köztük az eddig szokásos 30 körüli teljesítményétől jócskán elmaradó Jalen Brunson (16).

DENVER–LA CLIPPERS 131–115

Nem maradt el Nikola Jokics tripla duplája (13 pont, 10 lepattanó, 12 assziszt) – ez volt karrierje során a 21. a playoffban –, a kisebb lábsérüléséből felépülő Russell Westbrook hatékonyan, 21 ponttal tért vissza, de a továbbjutás küszöbére érkező denveriek győzelmének fő letéteményese Jamal Murray volt: az irányító 43 pontot szerzett (17/26 a mezőnyből, ebből 8/14 a tripla).

A Clippers ezúttal végig hátrányban játszott, felzárkóznia sem sikerült érdemben, és először vesztett el egymás után két mérkőzést március eleje óta. Erről Ivaca Zubac tehetett a legkevésbé, 27 pontos playoffbeli karriercsúccsal zárt, mögötte Kawhi Leonard (20) és Bogdan Bogdanovics (18) következett a lőlapon.

NBA, RÁJÁTSZÁS

FŐCSOPORT-NEGYEDDÖNTŐK, ÖTÖDIK MÉRKŐZÉSEK

KELETI FŐCSOPORT

Indiana Pacers (4.)–Milwaukee Bucks (5.) 119–118 – hosszabbítás után

New York Knicks (3.)–Detroit Pistons (6.) 103–106

Boston Celtics (2.)–Orlando Magic (7.) 120–89

NYUGATI FŐCSOPORT

Denver Nuggets (4.)–Los Angeles Clippers (5.) 131–115

A RÁJÁTSZÁS ELSŐ KÖRE

AZ ÖSSZESÍTETT ÁLLÁSOK

Keleti főcsoport

Cleveland Cavaliers (1.)–Miami Heat (8.) 4–0 – a Cleveland továbbjutott

Indiana Pacers (4.)–Milwaukee Bucks (5.) 4–1 – az Indiana továbbjutott

New York Knicks (3.)–Detroit Pistons (6.) 3–2

Boston Celtics (2.)–Orlando Magic (7.) 4–1 – a Boston továbbjutott

Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder (1.)–Memphis Grizzlies (8.) 4–0 – az Oklahoma továbbjutott

Houston Rockets (2.)–Golden State Warriors (7.) 1–3

Los Angeles Lakers (3.)–Minnesota Timberwolves (6.) 1–3

Denver Nuggets (4.)–Los Angeles Clippers (5.) 3–2

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.