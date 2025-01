John Elway óta senki sem volt képes arra, amire Jalen Hurts készül

A HÉT SOROZATA. A Kansas City Chiefs zsinórban a 12. olyan meccsét nyerte meg, amelyen legfeljebb hét pont volt a különbség a két csapat között. Voltak szerencsés sikerek is ebben, főleg az alapszakaszban, de nem lehet azt mondani, hogy egy csapat csak a mázlinak köszönhetően jut el a Super Bowlig. Patrick Mahomes a legfontosabb pillanatokban is megőrzi a hidegvérét, amikor a meccs forog kockán, a legjobb megoldást választja, legyen szó passzokról vagy futásról. A Bills ellen két futott touchdownt is szerzett.

A HÉT VISSZATÉRŐJE. Jalen Hurts, a Philadelphia irányítója 23 év után az első QB az NFL-ben, aki élete első Super Bowljának elvesztése után vissza tudott térni a nagydöntőbe kezdőként. Ez legutóbb Jim Kellynek sikerült, ő a Buffalo Billsszel 1991 és 1994 januárja között sorozatban négy Super Bowlban kezdett, és mind a négyet el is vesztette. Kelly óta 19 irányító bukott el első fináléjában, és egyikük sem kezdhetett újra a nagy meccsen (Drew Bledsoe visszatért, de a kispadról nézte Tom Brady bajnoki sikerét 2001-ben). A 19-ből heten, Steve McNair, Jake Delhomme, Donovan McNabb, Colin Kaepernick, Jared Goff, Jimmy Garoppolo és Joe Burrow a főcsoportdöntőig visszajutott legalább, és utóbbi háromnak talán még a Super Bowlról sem kell lemondania, hiszen aktív játékosok. Ugyanez vonatkozik a San Franciscó-i Brock Purdyre is. Hurts John Elway óta az első irányító lehet, aki az első Super Bowljának elvesztése után megnyeri a Vince Lombardi-trófeát – igaz, Elway három SB-vereség után nyert.

A HÉT TRIPLÁZÓJA. Maradjunk még Jim Kellynél! Ha a Kansas Citynek nem is sikerül zsinórban harmadszor bajnoki címet szereznie, Patrick Mahomes biztosan megkapja az esélyt arra, hogy beállítsa vagy megdöntse a Bills ikonjának rekordját, azaz hogy sorozatban négy Super Bowlban kezdjen. Erre senki más sem volt képes, zsinórban három szereplés is csak Bob Grease-nek (Miami, 1972–1974) és Tom Bradynek (New England, 2017–2019) jött össze rajta kívül Mahomes előtt. Kellyvel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a négyből egy döntőt nem tudott végigjátszani, a harmadikon 1993-ban a Washington ellen a második negyedben megsérült, és a manapság edzőként ismert Frank Reich fejezte be a végül 52–17-re elbukott összecsapást.

A HÉT JÁTÉKA. A Washington hosszú, izgalmas támadás végén szerzett mezőnygóllal nyitott Philadelphiában, majd megkapta a labdát az Eagles, és Saquon Barkley első futásával 65 yardos touchdownt szerzett, amivel megadta a mérkőzés alaphangját. A sztárfutó további két TD-vel segítette 55–23-as sikerhez a Philadelphiát, amellyel élete első Super Bowljára készülhet.

A HÉT ELÉGTÉTELE. Nem egyszer írtunk már arról, mekkora húzés volt a Philadelphia részéről Saquon Barkley szerződtetése. A New York Giants elengedte a futóját, Howie Roseman pedig lecsapott rá. Az Eagles ügyvezetőjének több hasonló húzása is volt, az idény előtt érkezett New Orleansból Zach Baun linebacker, akit szintén All Pro-játékosnak választottak. Mekhi Becton támadófalembert a New York Jets engedte el, a Philadelphiában megújult. C. J. Gardner-Johnson safety pedig a nagy rivális Detroitot hagyta el egy év után, hogy visszatérjen az Eagleshez és a csapattal együtt a nagydöntőbe.

A HÉT JÁTÉKSOROZATA. A Philadelphia–Washington NFC-döntő záró negyedének elején 34–23-as hazai vezetésnél az Eagles a Washington egyyardosáról próbálkozhatott újabb touchdown megszerzésével. Ilyenkor kerül sor a Philly által kifejlesztett, úgynevezett tush pushra, azaz amint megkapja a labdát a centertől az irányító (vagy valamelyik nagydarab támadó), azzal a lendülettel előrenyomul, miközben elöl a támadófal elnyomja a védősort, és a labdás játékost még néhány csapattárs hátulról támogatja. Akkora erővel nyomul előre a támadó csapat azért az egy yardért, hogy nincs ellenszer. A Washington éppen ezért megpróbálta megelőzni a tush pusht, és Frankie Luvu nem kis kockázatot vállalva előre átugrotta a támadófalat. Csakhogy mindezt úgy tette, hogy a labda még nem mozdult meg, ami szabálytalan.

Luvu ezt egymás után kétszer is megtette, majd Jonathan Allen is bemozdult. Egymás után háromszor felezték meg a bírók az egy yardot, azaz a labda már szinte a gólvonalra került a játék indításakor, ezért Shawn Hochuli játékvezető bemondta, hogy a következő washingtoni büntetés a Philadelphia touchdownját fogja eredményezni. „Nem teheti meg a védekező csapat, hogy sorozatos szabálytalanságokkal akadályozza meg a touchdown megszerzését. Ha túl messzire mennek, touchdownt kell ítélni akkor is, ha a támadó csapat nem jut be magától a célterületre” – magyarázta a meccs után Hochuli.

A HÉT RÚGÓJA. Harrison Butker ezen a szinten könnyű, 35 yardos mezőnygóllal nyerte meg az AFC főcsoportdöntőjét a Chiefsnek a Bills ellen, s emellett három jutalompontot is értékesített. Butker a legutóbbi két bajnoki menetelést is beszámítva sorozatban 15 mezőnygólt értékesített, s ha két hét múlva a Super Bowlon is szükség lesz rá, joggal bízhatnak benne, hogy pontos lesz New Orleansban.

A HÉT TANULSÁGA. Az NFL idei rájátszásában utolsóként a Buffalo is elbukott ama csapatok közül, amelyek évek óta hiába próbálják átlépni saját árnyékukat. A Bills az elmúlt öt playoffban negyedszer találkozott a Kansas Cityvel, és az előző három alkalomhoz hasonlóan vereséget szenvedett. A Buffalo előtt kudarcot vallott az NFC-ben alapszakaszgyőztes Detroit, amely továbbra is vár első Super Bowl-szereplésére, s ugyanez igaz az AFC-ből a Houstonra is. Ide sorolhatjuk a Baltimore-t, amely az MVP-címeket halmozó Lamar Jacksonnal képtelen a döntőig jutni, a reményt keltő alapszakasz után összeomló Minnesotát vagy a 2016 óta sorozatban hat playoffmeccsen alulmaradó Pittsburghöt.

A HÉT NYILATKOZATA. Josh Allen az alapszakaszban ötször találkozott Patrick Mahomesszal, és az első, 2020-as vereség után sorozatban négyszer legyőzte. A playoffban azonban 4–0 az állás Mahomes javára, a Bills a Chiefs miatt képtelen a Super Bowlba jutni. „Ahhoz, hogy bajnok legyél, le kell győznöd a bajnokokat. Vagy képes vagy rá, vagy nem. Mi most nem tudtuk megoldani – mondta lehangoltan Allen. – Sok csapat idénye ért véget a Chiefs miatt. A Kansas City remek csapat, jól összerakták a meccsre a stratégiájukat, és olyan játékokat is végrehajtottak, amelyekre mi nem voltunk képesek.”

A HÉT ÚJRAKEZDŐI. Hét csapat kezdi új vezetőedzővel a 2025-ös idényt, ebből hat már meg is találta az emberét, egyedül a New Orleans nem jelentette be, kivel folytatja. Chicagóban Ben Johnson, a Detroit támadókoordinátora, a New York Jetsnél Aaron Glenn, a Lions védőedzője, Jacksonville-ben Liam Coen, a Tampa Bay támadóegységének vezetője, Dallasban Brian Schottenheimer, a Cowboys támadókoordinátora kapta meg a bizalmat. Las Vegasban visszatér egy év pihenő után a Seattle-vel Super Bowlt nyerő Pete Carroll, aki 73 évesen minden idők legidősebb NFL-edzője lesz, míg New Englandben a Tennessee-ből való távozása óta Clevelandben tanácsadóként dolgozó Mike Vrabel irányít majd.

NFL, RÁJÁTSZÁS

KONFERENCIADÖNTŐK

AFC

Kansas City Chiefs–Buffalo Bills 32–29

NFC

Philadelphia Eagles–Washington Commanders 55–23

KÖVETKEZIK

SUPER BOWL, NEW ORLEANS

Február 10., hétfő

0.30: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

KORÁBBAN

A FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK EREDMÉNYEI

AFC

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 27–25

Kansas City Chiefs–Houston Texans 23–14

NFC

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 28–22

Detroit Lions–Washington Commanders 31–45

A WILD CARD KÖR EREDMÉNYEI

AFC

Buffalo Bills–Denver Broncos 31–7

Houston Texans–Los Angeles Chargers 32–12

Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers 28–14

NFC

Philadelphia Eagles–Green Bay Packers 22–10

Tampa Bay Buccaneers–Washington Commanders 20–23

Los Angeles Rams–Minnesota Vikings 27–9