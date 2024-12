Továbbra is rettenetesek a New York-i csapatok az NFL-ben

A HÉT MÉRKŐZÉSE. A Los Angeles Rams az idény legpontgazdagabb mérkőzésén győzte le a Buffalo Billst 44–42-re. Az összecsapáson 12 touchdown született, ebből hatot Josh Allen jegyzett: hármat passzolva, hármat futva ért el. Előtte csak egy játékos volt képes erre az NFL történetében, Otto Graham, a Cleveland Browns irányítója az 1954-es bajnoki idény döntőjében 3-3 passzolt és futott TD-vel vezette 56–10-es győzelemre a csapatát a Detroit Lions ellen. Allen mutatója még a győzelemre sem volt elég Los Angelesben. Az 1966 óta íródó Super Bowl-érában eddig 245-ször fordult elő, hogy egy csapat hat TD-t szerez és egyszer sem adja el a labdát, s eddig mindig nyert is az a csapat. A Bills veresége után ez a mérleg 245–1-re alakult.

In loss to Rams, Bills QB Josh Allen became only second player in NFL history with three pass TDs, three rush TDs in single game (Browns' Otto Graham, 1954 NFL title game)https://t.co/Gg7ID08bS0 pic.twitter.com/143BBDGRGE — Around The NFL (@AroundTheNFL) December 9, 2024

A HÉT FESZÜLTSÉGE. A Philadelphia nagy nehezen legyőzte a Carolinát, és továbbra is az NFC második legerősebb csapata, de a meccs másnapján egy rádióműsorban Brandon Graham védő nyilatkozatában belső feszültségre világított rá. Szerinte Jalen Hurts irányító és A. J. Brown elkapó között megromlott a viszony. Brown a meccs után az Eagles passzjátékát kritizálta, és hétfőn erről kérdezték Grahamet. „Nem tudom, mi ez közöttük, de Jalen hiába próbálkozik, A. J. reakciói lehetnének barátságosabbak is. Nagy barátok voltak, de ez megváltozott, az életben történik ilyen. Viszont az már minket is érint, ha ez a feszültség a pályán is jelentkezik, és a csapat megszenvedi” – mondta Graham. Pár órával később az ESPN-nek nyilatkozva már próbálta oltani a tüzet. „Hibáztam, azt hittem, gond van ott, ahol nincs. Nem használhatom a médiát arra, amit az öltözőn belül kell megoldanunk, csak annyira akarok nyerni, hogy néha meggondolatlanul dumálok” – mondta másodjára Graham.

A HÉT VISSZATÉRÉSE. Kirk Cousins hat idényt töltött a Minnesotánál, mielőtt Atlantába szerződött. A Falcons most a Vikings vendége volt, és a korábbi kedvencet finoman szólva nem fogadta kitörő örömmel a közönség.

The Minnesota crowd booed Kirk Cousins as the Falcons took the field at the start of their touchdown drive pic.twitter.com/PzyVGwTt5k — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) December 8, 2024

A Vikings szurkolói aztán a meccsen megkapták, amit akartak, Cousins utódja, Sam Darnold remekül játszott, öt touchdownnal segítette 42–21-es diadalra a hazai csapatot. Cousinsnak nem volt touchdownja, de kétszer eladta a labdát – a legutóbbi négy meccsen nulla TD és 8 interception a mérlege. A találkozó végére legalább megsajnálta a közönség, és amikor az öltözőbe ment, már éltették.

WHOLESOME: #Vikings fans gave Kirk Cousins a loud ovation as he walked off the field after the game for his 6 great years in Minnesota.



👏



Most fans booed Kirk before the game but cheered for him after.

pic.twitter.com/aOtLWoroBk — MLFootball (@_MLFootball) December 8, 2024

A HÉT HIBÁJA. A hétfő esti rangadón a Dallas az utolsó percekig tartotta a lépést a Cincinnativel, és óriási esélye volt a győzelemre, amikor két perccel a vége előtt 20–20-as állásnál Nick Vigil blokkolta Ryan Rekhov puntját. A Cowboys többi játékosának csak az lett volna a dolga, hogy elkerüli az ide-oda pattogó labdát, és akkor a támadósornak a Bengals térfeléről indulva elég lett volna mezőnygólig jutnia. Csakhogy a dallasi Amani Oruwariye valamiért meg akarta fogni a labdát, de az lepattant róla. A szabályok szerint ilyenkor már azé a labda, aki megszerzi, mindegy, hogy a Bengals eléri-e a first down vonalát – Maema Njongmeta vetődött rá, a Bengals köszönte szépen a lehetőséget, egy perccel később Ja’Marr Chase Joe Burrow passzából megszerezte a győztes touchdownt. A Bengals 27–20-ra nyert, az idényben korábban öt olyan meccset veszített el, amelyen legalább 27 pontig jutott.

A HÉT FURCSA KÖZVETÍTÉSE. Az ESPN a Disneyvel összefogva különleges módon mutatta be a mérkőzés fő jeleneteit: a Simpson család rajzfilmsorozat figuráival, animáción játszotta le a jeleneteket. Néhány főszereplő a meccs főhőseinek bőrébe bújt, így lett Joe Burrowból Bart, Ja’Marr Chase-ből Lisa, illetve Cooper Rushból Homer. Íme, a győztes TD: Bart passzol Lisának (bár itt Homer éppen DaRon Blandet alakítja).

LISA BURNED HOMER FOR THE 40-YARD TD! 🔥



Simpsons Funday Football on Disney+ and ESPN+ | https://t.co/OPmIo91QCw pic.twitter.com/9Tjh91K3Up — SportsCenter (@SportsCenter) December 10, 2024

A HÉT CSOPORTJA. A Nemzeti főcsoport hét rájátszásba jutó csapatából minden bizonnyal három az északi négyesből kerül majd ki, a Detroit és a Minnesota páholyban érezheti magát négy héttel az alapszakasz vége előtt, és a Lionstól elszenvedett veresége ellenére a Green Bay is remekül áll. Hogy az NFC-t uraló divízió csapatai közül bármelyik eljut-e a Super Bowlig, az más kérdés, de a liga körforgása alapján itt az ideje. A másik három NFC-csoport a legutóbbi négy nagydöntőre küldött csapatot (2021 februárjában a Tampa Bay, 2022-ben a Rams, 2023-ban a Philadelphia, idén a San Francisco volt ott), Észak viszont a 2010–2011-es idény, a Green Bay legutóbbi diadala óta nem látott csapatot a Super Bowlban. Ennél hosszabb távolléte csak az AFC Délnek van, az Indianapolis egy évvel korábban, 2010 februárjában képviselte csoportját a fináléban.

A HÉT ÜZENETE. A Giants–Saints meccs előtt a New York-i stadion felett egy repülőgép húzott maga mögött egy transzparenst, a Gianst tulajdonosának, John Marának címzett üzenettel: „Mister Mara, kérjük, tegyen rendet ebben az égő szemetesládában”! A csapat 14–11-re kikapott a New Orleanstól, s a liga legrosszabb mérlegével áll. A játékosokat a meccs után a transzparensre írt üzenetről kérdezték, a legváratlanabb reakciója az újonc Malik Nabersnek volt: „Nem én fizettem a repülőért!”

A plane flying over MetLife Stadium towing a banner that reads: “MR. MARA ENOUGH — PLZ FIX THIS DUMPSTER FIRE.” Last time things reached this level was 1978, which prompted an organizational overhaul pic.twitter.com/ym5OWA4Tws — Dan Duggan (@DDuggan21) December 8, 2024

Az 1978-as idényben hasonló üzenet szállt el a Giants-meccs alatt az égen: „15 év tetves futball, elég ebből!” Akkor célba ért a transzparens könyörgése, a klubnál olyan átalakulási folyamat indult 1979-ben, amelynek gyümölcse az 1986-os és 1990-es bajnoki cím lett.

"15 Years of Lousy Football... We've Had Enough"



December 10, 1978 pic.twitter.com/vgvn1CV1Wt — Kevin Gallagher (@KevG163) December 8, 2024

A HÉT VESZTESE. New York másik csapatánál sem jobb a helyzet, sőt! A Miamitól hosszabbításban elszenvedett vereségével biztossá vált, hogy a szezon előtt titkos favoritnak tartott New York Jets ezúttal sem lesz ott a rájátszásban. Ez sorozatban a 14. ilyen idény, legutóbb 2010-ben láthattuk a playoffban a zöld-fehér New York-iakat, akik akkor főcsoportdöntőig meneteltek. Ennél hosszabb ilyen szériája az ESPN szerint egyetlen más csapatnak sincs az amerikai profi ligákban, azaz az NBA-ben, az NHL-ben, az MLB-ben, az MLS-ben vagy a WNBA-ben. A Buffalo Sabres hokicsapata 13 idényes sorozatnál tart, tavasszal utolérheti a Jetset, amelynek a korábbi rekordja az 1970 és 1980 közötti 11 éves böjt volt.

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. A Detroit Lions és a Philadelphia Eagles csatlakozott a Kansas Cityhez és a Buffalóhoz, így már négy csapat tette matematikailag is biztossá, hogy ott lesz a rájátszásban. A Nemzeti főcsoportban egy változás történt, a Déli csoportban a Tampa Bay átvette a vezetést az Atlantától. Amíg az NFC-ben csak a Giants esett ki biztosan a playoffért való versenyfutásból, az AFC-ben már hat ilyen csapat is van, és a körön kívül állók közül már csak a Colts, a Dolphins és a Bengals reménykedhet.

AFC. Erőnyerő: Kansas City Chiefs (12–1)

Wild Card-párosítások: Buffalo Bills (10–3)–Denver Broncos (8–5), Pittsburgh Steelers (10–3)–Los Angeles Chargers (8–5)

Houston Texans (8–5)–Baltimore Ravens (8–5)

NFC. Erőnyerő: Detroit Lions (12–1)

Wild Card-párosítások: Philadelphia Eagles (11–2)–Washington Commanders (8–5), Seattle Seahawks (8–5)–Green Bay Packers (9–4), Tampa Bay Buccaneers (7–6)–Minnesota Vikings (11–2)

A dőlt betűvel írt csapatok már bejutottak a rájátszásba.

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. A Jacksonville a Tennessee elleni győzelmével kiesett az első draftjogért folyó harcból, amelynek két főszereplője most a Giants és a Raiders. Amelyikük győzelem nélkül végigjátssza az utolsó négy fordulót, biztos lehet az első cetliben, ha mindketten így járnak, az ellenfelek idény végi összmérlege dönt, ami még bármelyik csapat javára billentheti a mérleg nyelvét, hiszen jelenleg is minimális a különbség.

Draftsorrend, top 8: 1. New York Giants (2–11), 2. Las Vegas Raiders (2–11), 3. New England Patriots (3–10), 4. Carolina Panthers (3–10), 5. Cleveland Browns (3–10), 6. New York Jets (3–10), 7. Tennessee Titans (3–10), 8. Jacksonville Jaguars (3–10)

NFL, ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

Csütörtök

Detroit Lions–Green Bay Packers 34–31

Vasárnap kora este

Miami Dolphins–New York Jets 32–26 – hosszabbítás után

Minnesota Vikings–Atlanta Falcons 42–21

New York Giants–New Orleans Saints 11–14

Philadelphia Eagles–Carolina Panthers 22–16

Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns 27–14

Tampa Bay Buccaneers–Las Vegas Raiders 28–13

Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 6–10

Vasárnap éjjel

Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 18–30

Los Angeles Rams–Buffalo Bills 44–42

San Francisco 49ers–Chicago Bears 38–13

Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers 19–17

Hétfő

Dallas Cowboys–Cincinnati Bengals 20–27

A 15. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: San Francisco 49ers–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Carolina Panthers–Dallas Cowboys

19.00: Cleveland Browns–Kansas City Chiefs

19.00: Houston Texans–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

19.00: Jacksonville Jaguars–New York Jets

19.00: New Orleans Saints–Washington Commanders

19.00: New York Giants–Baltimore Ravens

19.00: Tennessee Titans–Cincinnati Bengals

22.25: Arizona Cardinals–New England Patriots

22.25: Denver Broncos–Indianapolis Colts

22.25: Detroit Lions–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.25: Los Angeles Chargers–Tampa Bay Buccaneers

22.25: Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers

Hétfő

2.20: Seattle Seahawks–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Kedd

2.00: Minnesota Vikings–Chicago Bears (Tv: Match4)

2.30: Las Vegas Raiders–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)