John McClane is megirigyelhetné a Kansas City szerencséjét

A HÉT JÁTÉKA. A Buffalo alaposan elverte a San Franciscót a vasárnap éjjeli rangadón. A harmadik negyed közepén ritkán látható touchdownt szerzett Josh Allen. A 49ers célterületéhez közel Amari Cooperhez passzolt, de az elkapót több védő is lefogta, így esélytelen volt, hogy touchdownt szerezzen. Ám meglátta a lehetőséget a játékban, visszapasszolta a labdát az üresen érkező Allennek (hátrafelé bármennyiszer lehet passzolni egy játék alatt), aki ezután touchdownt szerzett. Mivel a játék Allen előrepasszával indult és az ő futásával zárult, az NFL szabályai szerint egyszerre jegyzett passzolt és elkapott TD-t is. Miközben Cooper hivatalosan nulla (!) elkapással és 7 elkapott yarddal zárta a mérkőzést, míg Allen a Super Bowl-éra első irányítójaként passzolt, elkapott és futott TD-t is szerzett egy mérkőzésen – erre 1943-ban Tony Canadeo volt még képes. A Bills egymás utáni meccseken győzte le az előző Super Bowl két szereplőjét, amire korábban csak háromszor volt példa (1982, Chargers; 1985, Lions és 2016, Falcons).

Oh look at me I’m Josh Allen. I have a rocket arm. I run over the best athletes in the world. I make insane plays every week. I’m marrying Hailee Steinfeld. I’m the king of my city.



pic.twitter.com/R13WS8bG1C — Barstool Sports (@barstoolsports) December 2, 2024

A HÉT VESZTESE. A februári Super Bowlban vereséget szenvedő San Francisco az alapszakasz utolsó negyedére fordulva csoportja utolsó helyén áll, rengeteg sérülés sújtja, és a Buffalo elleni vereség talán a playoffba jutásról szőtt álmok végét is jelentheti. Nem feltétlenül azért, mert a divíziót 7–5-ös mérleggel vezető Seattle utolérése 5–7-ről lehetetlen feladat lenne, hanem mert az idény első felét sérülés miatt kihagyó Christian McCaffrey újra megsérült, és az alapszakaszban már biztosan nem léphet pályára, ahogy a cserefutó Jordan Mason sem. Nélkülük pedig nagyon nehéz lesz hibátlanul lehozni az alapszakasz hátralévő öt meccsét.

A pályán kívül is rengeteg baj éri a San Franciscót, Charvarius Ward cornerback most játszott először azóta, hogy október végén szívelégtelenségben elhunyt egyéves kislánya, míg Trent Williams most jelentette be, hogy november végén halva született meg a kisfia.

A HÉT NYILATKOZATA. Jerry Jeudy az első négy idényét a Denver elkapójaként töltötte, majd a Broncos tavasszal eladta a játékjogát a Clevelandnek. A Browns a legutóbbi fordulóban Denverbe látogatott, ahol Jeudy megdöntötte Terrell Owens 16 éves rekordját. Owens a Dallas elkapójaként korábbi klubja, a San Francisco ellen 213 elkapott yardig jutott. Most Jeudy 235-nél állt meg, és egy 70 yardos TD-t is szerzett, miközben a közönség folyamatosan kifütyülte. „Hallottam, rengeteg volt a fütyülés és a pfujolás, de elkapásból is sok volt. Nagyon érzelmes meccs volt, az ember mindig le akarja győzni a korábbi csapatát. Az igazi persze az lett volna, ha mi nyerünk” – mondta Jeudy a 42–31-es vereség után.

Jerry Jeudy is a whole mood board lmao pic.twitter.com/dZFRGrh6JI — Jordan Zirm (@JordanZirm) December 3, 2024

A HÉT POZITÍV SOROZATA. A Cincinnatit legyőző Pittsburgh idei kilencedik sikerét aratta, azaz biztosan pozitív mérleggel zárja az alapszakaszt. Ez sorozatban a 21. ilyen idénye a Steelersnek, amivel beállította a Dallas 1965 és 1985 között felállított rekordját. Mike Tomlin a 18. idényét sem zárja negatív mérleggel, ami szintén rekord vezetőedzőként.

A HÉT NEGATÍV SOROZATA. A Bengals az idén harmadszor jutott legalább 38 pontig, és másodszor kapott ki e három alkalomból. Az NFL másik 31 csapata 21 legalább 38 pontos mérkőzése mindegyikét megnyerte. Joe Burrow egymás után a harmadik meccsén jutott el legalább 300 passzolt yardig és három passzolt TD-ig, és mindháromszor vesztesként hagyta el a pályát. Erre korábban csak Andrew Luck volt képest az Indianapolis QB-jaként.

A HÉT DURVASÁGA. Súlyos büntetést kaphat a ligától Azeez Al-Shaair, a Houston védője, aki valósággal kiütötte a Jacksonville elleni mérkőzésen Trevor Lawrence irányítót. Évek óta nagy hangsúlyt helyez a liga a fejre irányuló ütközések megelőzésére, ezért vasárnap különösen sokkoló volt Al-Shaair megmozdulása, amelyet hatalmas tömegverekedés és a játékos kiállítása követett. Lawrence agyrázkódás miatt nem térhetett vissza a pályára, a Houston 23–20-ra nyert, és nem az a kérdés, hogy eltiltják-e a Texans linebackerét, hanem az, hogy milyen hosszú eltiltást kap.

Watch Trevor Lawrence immediately after this horrific hit. His right arm suddenly flexes as his left arm simultaneously extends. This is known as the “fencing posture”—an involuntary reflex that occurs after impact in blunt head trauma. It signifies a traumatic brain injury with… pic.twitter.com/Saa8j8cffJ — Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) December 1, 2024

A HÉT VÉDŐJE. Az NFL-karrierje első négy és fél idényében a New York Jetset erősítő Leonard Williams a Seattle védőfalembereként alaposan megleckéztette korábbi csapatát. A 7–21-ről fordítva 26–21-es győzelmet arató Seahawks az ő 92 yardos interception-visszahordásával kezdte meg a felzárkózást. Még sohasem fordult elő, hogy egy legalább 135 kilogrammos védő 92 yardos visszahordást mutasson be. Williams a tekintetben is történelmet írt, hogy elsőként jegyzett ugyanazon a meccsen pick sixet, két sacket és egy blokkolt rúgást. A remeklése nélkül Aaron Rodgers 75 mérkőzéses nagy sorozata sem szakadt volna meg: a Jets irányítója karrierje során először kapott ki legalább 14 pontos előnyből hazai pályán.

We all laughed but we understand it now

pic.twitter.com/DH3Tw67m8n https://t.co/h5h969LtOR — ᴅᴏxx ⚡️ (@new_era72) December 1, 2024

A HÉT BÉNÁZÁSA. A Chicago hálaadásnapi meccslezárása is jó eséllyel indulna ebben a kategóriában. Matt Eberflus meg is kapta a magáét, kirúgták a Bearstől azután, hogy 35 másodperccel a detroiti meccs vége előtt hárompontos hátrányban nem kért időt, hanem hagyta, hogy lepörögjön az óra egy rossz passzjáték közben.

Since Oct. 27, the Bears have lost on:



• A Hail Mary to the Commanders.

• Their field goal gets blocked against the Packers

• An OT loss to the Vikings

• And then today: possibly the worst clock management in NFL history



My goodness. Rough monthpic.twitter.com/PQk27Fctr9 — John Breech (@johnbreech) November 28, 2024

A választásunk a Las Vegas végjátékára esett, a Raiders a Chiefs ellen 17–19-re állt, biztonságos mezőnygóltávolságon belül (már ha létezik ilyen azon a napon, amelyen Daniel Carlson három rúgást is elhibázott 50 yardnál messzebbről), a szimpla feladat az lett volna, hogy Aidan O’Connell a centertől hátrapasszolt labdát a földhöz vágja, megállítva az órát 12-14 másodperccel a vége előtt, hogy Daniel Carlson utána megpróbálja megnyerni a meccset. Ehelyett az volt a terv, hogy még egy gyors passzjátékot megpróbálnak az oldalvonalhoz közel álló elkapóval, aki a pályáról kilépve szintén megállítja az órát, de legalább Carson feladata könnyebbé válik. Csakhogy Jackson Powers-Johnson, a Vegas centere akkor passzolta hátra a labdát, amikor O’Connell nem számított rá, a labda a földre került, ott pedig a Chiefs játékosa, Nick Bolton szerezte meg, lezárva a meccset.

How is this not a false start if the tight end is waving his hands before the snap? The play should have been dead right there! #Raiders #ChiefsKingdom #NFL #ESPN pic.twitter.com/zexVisHM8A — DJ Marley~14 Year old DJ (@DjMarley954) November 29, 2024

A Chiefs a legutóbbi három győzelmét összesen hétpontos különbséggel aratta, előtte a Tampa Bayt hosszabbításban verte meg, s így őrzi az AFC rendkívül fontos első helyét. A Kansas City novemberi szerencséjét még John McClane is megirigyelhetné, kérdés, a karma valamikor visszavág-e Andy Reid csapatának, vagy ugyanúgy kitart a mázlija a végéig, mint a Die Hard főhősének.

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. A Kansas City Chiefs és a Buffalo Bills a 13. héten matematikailag is biztossá tette, hogy ott lesz a rájátszásban. Az Amerikai főcsoportban továbbra is a hét, pozitív mérlegű csapat áll playoffhelyen, míg az Nemzeti konferenciában a Déli csoportot vezető Atlanta 6–6-tal is továbbjutó helyen van, igaz, a Tampa Bay ugyanilyen mérleggel veszélyes rá.

AFC. Erőnyerő: Kansas City Chiefs (11–1)

Wild Card-párosítások: Buffalo Bills (10–2)–Denver Broncos (8–5), Pittsburgh Steelers (9–3)–Baltimore Ravens (8–5), Houston Texans (8–5)–Los Angeles Chargers (8–4)

NFC. Erőnyerő: Detroit Lions (11–1)

Wild Card-párosítások: Philadelphia Eagles (10–2)–Washington Commanders (8–5), Seattle Seahawks (7–5)–Green Bay Packers (9–3), Atlanta Falcons (6–6)–Minnesota Vikings (10–2)

A dőlt betűvel írt csapatok már bejutottak a rájátszásba.

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. Továbbra is a New York Giants áll az NFL.com hivatalos draftsorrendjének élén, de a csapatok hátralévő ellenfeleinek erőssége miatt azonos mérleg esetén a Jacksonville lenne a nyerő, ugyanis a Jaguars hátralévő ellenfelei közül a legerősebb a 6–7-es mérleggel álló Colts.

Draftsorrend, top 8: 1. New York Giants (2–10), 2. Las Vegas Raiders (2–10), 3. Jacksonville Jaguars (2–10), 4. New England Patriots (3–10), 5. Carolina Panthers (3–9), 6. Cleveland Browns (3–9), 7. New York Jets (3–9), 8. Tennessee Titans (3–9)

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

Csütörtök kora este

Detroit Lions–Chicago Bears 23–20

Csütörtök éjjel

Dallas Cowboys–New York Giants 27–20

Green Bay Packers–Miami Dolphins 30–17

Péntek

Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders 19–17

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–Los Angeles Chargers 13–17

Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers 38–44

Jacksonville Jaguars–Houston Texans 20–23

Minnesota Vikings–Arizona Cardinals 23–22

New England Patriots–Indianapolis Colts 24–25

New York Jets–Seattle Seahawks 21–26

Washington Commanders–Tennessee Titans 42–19

Vasárnap éjjel

Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers 23–26 – hosszabbítás után

New Orleans–Los Angeles Rams 14–21

Baltimore Ravens–Philadelphia Eagles 19–24

Buffalo Bills–San Francisco 49ers 35–10

Hétfő

Denver Broncos–Cleveland Browns 41–32

A 14. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Detroit Lions–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Miami Dolphins–New York Jets

19.00: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

19.00: New York Giants–New Orleans Saints

19.00: Philadelphia Eagles–Carolina Panthers

19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Las Vegas Raiders

19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars

22.05: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks

22.25: Los Angeles Rams–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.25: San Francisco 49ers–Chicago Bears

Hétfő

2.20: Kansas City Chiefs–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Dallas Cowboys–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Buffalo Bills 10 – 2 – 0 0.833 355–224 +131 2. Miami Dolphins 5 – 7 – 0 0.417 232–266 –34 3. New York Jets 3 – 9 – 0 0.250 225–268 –43 4. New England Patriots 3 – 10 – 0 0.231 221–307 –86 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 9 – 3 – 0 0.750 296–224 +72 2. Baltimore Ravens 8 – 5 – 0 0.615 383–318 +65 3. Cincinnati Bengals 4 – 8 – 0 0.333 335–340 –5 4. Cleveland Browns 3 – 9 – 0 0.250 218–308 –90 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Houston Texans 8 – 5 – 0 0.615 308–288 +20 2. Indianapolis Colts 6 – 7 – 0 0.462 267–298 –31 3. Tennessee Titans 3 – 9 – 0 0.250 221–332 –111 4. Jacksonville Jaguars 2 – 10 – 0 0.167 228–339 –111 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Kansas City Chiefs 11 – 1 – 0 0.917 289–235 +54 2. Los Angeles Chargers 8 – 4 – 0 0.667 260–188 +72 3. Denver Broncos 8 – 5 – 0 0.615 305–234 +71 4. Las Vegas Raiders 2 – 10 – 0 0.167 223–333 –110 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 10 – 2 – 0 0.833 320–218 +102 2. Washington Commanders 8 – 5 – 0 0.615 376–296 +80 3. Dallas Cowboys 5 – 7 – 0 0.417 248–339 –91 4. New York Giants 2 – 10 – 0 0.167 183–279 –96 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Detroit Lions 11 – 1 – 0 0.917 383–203 +180 2. Minnesota Vikings 10 – 2 – 0 0.833 297–219 +78 3. Green Bay Packers 9 – 3 – 0 0.750 318–240 +78 4. Chicago Bears 4 – 8 – 0 0.333 241–240 +1 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Atlanta Falcons 6 – 6 – 0 0.500 257–291 –34 2. Tampa Bay Buccaneers 6 – 6 – 0 0.500 335–296 +39 3. New Orleans Saints 4 – 8 – 0 0.333 276–281 –5 4. Carolina Panthers 3 – 9 – 0 0.250 217–366 –149 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Seattle Seahawks 7 – 5 – 0 0.583 272–265 +7 2. Arizona Cardinals 6 – 6 – 0 0.500 266–259 +7 3. Los Angeles Rams 6 – 6 – 0 0.500 254–290 –36 4. San Francisco 49ers 5 – 7 – 0 0.417 270–295 –25 AFC Gy-V-D % SZ–K PK 1. Kansas City Chiefs 11 – 1 – 0 0.917 289–235 +54 2. Buffalo Bills 10 – 2 – 0 0.833 355–224 +131 3. Pittsburgh Steelers 9 – 3 – 0 0.750 296–224 +72 4. Houston Texans 8 – 5 – 0 0.615 308–288 +20 5. Los Angeles Chargers 8 – 4 – 0 0.667 260–188 +72 6. Denver Broncos 8 – 5 – 0 0.615 305–234 +71 6. Baltimore Ravens 8 – 5 – 0 0.615 383–318 +65 8. Indianapolis Colts 6 – 7 – 0 0.462 267–298 –31 9. Miami Dolphins 5 – 7 – 0 0.417 232–266 –34 10. Cincinnati Bengals 4 – 8 – 0 0.333 335–340 –5 11. Tennessee Titans 3 – 9 – 0 0.250 221–332 –111 11. Cleveland Browns 3 – 9 – 0 0.250 218–308 –90 11. New York Jets 3 – 9 – 0 0.250 225–268 –43 14. New England Patriots 3 – 10 – 0 0.231 221–307 –86 15. Las Vegas Raiders 2 – 10 – 0 0.167 223–333 –110 15. Jacksonville Jaguars 2 – 10 – 0 0.167 228–339 –111 NFC Gy-V-D % SZ–K PK 1. Detroit Lions 11 – 1 – 0 0.917 383–203 +180 2. Philadelphia Eagles 10 – 2 – 0 0.833 320–218 +102 3. Seattle Seahawks 7 – 5 – 0 0.583 272–265 +7 4. Atlanta Falcons 6 – 6 – 0 0.500 257–291 –34 5. Minnesota Vikings 10 – 2 – 0 0.833 297–219 +78 6. Green Bay Packers 9 – 3 – 0 0.750 318–240 +78 7. Washington Commanders 8 – 5 – 0 0.615 376–296 +80 8. Los Angeles Rams 6 – 6 – 0 0.500 254–290 –36 8. Arizona Cardinals 6 – 6 – 0 0.500 266–259 +7 8. Tampa Bay Buccaneers 6 – 6 – 0 0.500 335–296 +39 11. San Francisco 49ers 5 – 7 – 0 0.417 270–295 –25 11. Dallas Cowboys 5 – 7 – 0 0.417 248–339 –91 13. New Orleans Saints 4 – 8 – 0 0.333 276–281 –5 13. Chicago Bears 4 – 8 – 0 0.333 241–240 +1 15. Carolina Panthers 3 – 9 – 0 0.250 217–366 –149 16. New York Giants 2 – 10 – 0 0.167 183–279 –96 TABELLÁK