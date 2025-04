Cam Ward a draftelső, a Giants megtalálta az új Eli Manninget?

A 2025-ös NFL-draft első hét kiválasztottja gyakorlatilag a szakemberek által felvázolt legnépszerűbb forgatókönyv szerinti sorrendben kelt el. Biztosra lehetett venni, hogy a Titans Warddal képzeli el a jövőt, és ki is választotta a sokoldalú irányítót.

Az első időszak egyetlen váratlan húzása az volt, hogy a Jacksonville helyet cserélt a Clevelanddel, az 5. választás mellett az idei második és negyedik, valamint a 2026-os első körösét adta oda a Brown 2. választási jogáért (és az idei negyedik és hatodik körös cetliért). Így az elmúlt évek talán legérdekesebb újonca, az elkapóként és cornerbackként is bevethető Travis Hunter a floridai csapatnál kezdi meg NFL-karrierjét – ahogy a draft előtt mondta, ragaszkodik ahhoz, hogy a profi ligában is számítsanak rá a támadók és a védők sorában is.

Az idei draft volt az első az NFL és az AFL 1967-es egyesülése óta, amelyben a draft kezdetekor minden csapat megtartotta a saját választási jogát, azaz egyetlen csere sem történt. A status quo a második pickig tartott.

Abban semmi meglepő sem volt, hogy a New York Giants Abdul Carter passzsiettetőt, míg a New England Patriots Will Campbell külső támadófalembert vitte el – utóbbi még így is annyira meghatódott, hogy a színpadon elsírta magát, és alig tudott nyilatkozni. Mason Graham ötödik helye is borítékolható volt, csak éppen nem a Jacksonville, hanem a Cleveland vitte el, a védőfalember egyik példaképével, Myles Garrett-tel játszhat egy egységben.

Ashton Jeanty és Armand Membou esetében is papírformának vehető, hogy Las Vegasban, illetve a New York Jetsnél kötött ki. A Carolinára több poszton is ráfér az erősítés, és bár a gyenge védelme miatt elsősorban a védőegységbe várhattunk embert az első körben, abban is van logika, hogy az előző idény végén egyre biztatóbban játszó Bryce Young mellé húztak ki egy olyan elkapót Tetairoa McMillan személyében, akivel tovább fejlődhet.

Az első kör nagy kérdése az volt, hol kel el Shedeur Sanders, Deion Sanders NFL-legenda fia, Travis Hunter egyetemi játszótársa, a 2025-ös korcsoport második legjobbnak tartott irányítója. Két csapattal boronálták össze, de sem a kilencedikként választó New Orleans Saints, sem a 21. helyen sorra kerülő Pittsburgh Steelers nem vitte el (és a Cleveland sem jött fel érte az első kör végén, bár azt sokan úgy álmodták meg, hogy a Browns Hunter után húzza ki őt is, hogy újra egy csapatban játszhassanak). Sanders el sem utazott Green Baybe, otthonról követte az eseményeket, és nyilván csalódottan vette tudomásul, hogy legalább péntekig várnia kell, mire kimondják a nevét.

A Saints a támadófalát erősítette meg Kelvin Banksszel, míg a Steelers a védőfal tengelyébe vitte el Derrick Harmont.

Ám nem Ward volt az egyetlen irányító, aki elkelt az első körben, a Giants az idei második és harmadik, valamint a jövő évi harmadik körös választási jogát a Houstonnak adta, hogy a 25. helyen kihúzhassa Jaxson Dartot, aki ugyanúgy a Mississippi Egyetemről érkezik, ahogy a csapatot két Super Bowlhoz segítő Eli Manning is 2004-ben. A Giants a draft után leszögezte, hogy idén biztosan Russell Wilson lesz a kezdőirányítója, Dart Jameis Winstonnal küzdhet meg azért, hogy első számú csere legyen az első évében. De New Yorkban úgy tekintenek rá, mint a jövő sikereinek kovácsára.

A Houston mellett a Los Angeles Rams maradt első körös újonc nélkül, a kaliforniai csapat az idei 26. és 101. köréért cserébe megkapta az Atlantától annak idei 46. és 242. pickjét, valamit a 2026-os első körös jogát. A Falcons a 26. cetlivel elvitte James Pearce Jr. passzsiettetőt, s mivel a 15. helyen Jalon Walker személyében szintén ezen a poszton bevethető játékost választott ki, egy nap alatt szerzett embert a védőfal mindkét szélére.

Passzsiettetővel erősített a San Francisco (Mykel Williams) és a Cincinnati (Shemar Stewart) is, míg a támadófal stabilizálása volt a cél Dallasban (Tyler Booker), Seattle-ben (Grey Zabel), Minnosotában (Donovan Jackson), Washingtonban (Josh Conerly Jr.) és Kansas Cityben (Josh Simmons) is. A Chiefs még egy hellyel hátrébb is húzhatott, miután (nem udvariasságból, az Eagles az 5. körét adta érte) maga elé engedte a Super Bowl-győztes Philadelphiát, amely egy újabb kiválónak ígérkező védőt, Jihaad Campbellt választotta ki.

A Baltimore is tovább erősítette eddig sem gyenge védelmét a safety Malaki Starksszal, a Detroit Tyleik Williamset húzta a védőfala közepébe, és jó környezetbe kerül Denverben Jahdae Barron, illetve Buffalóban Maxwell Hairston is.

A draftnak otthont adó Green Bay megtalálta a tavaly nagyon hiányzó első számú elkapóját Matthew Golden személyében. Az irányítójának kedveskedett új célponttal a Tampa Bay (Emeka Egbuka) is, és ide vehetjük a tight endet húzó Chicagót (Colston Loveland) és Indianapolist (Tyler Warren). A Chargers futót választott, Omarion Hampton feladata lesz, hogy levegyen némi terhet Justin Herbert válláról.

A draft magyar idő szerint szombat hajnalban a 2. és a 3. körrel folytatódik, majd szombat este a maradék négy körrel fejeződik be.

Az NFL-draft első körének választottjai

1. Tennessee Titans: Cam Ward (irányító, Miami Egyetem)

2. Jacksonville Jaguars (eredetileg Cleveland): Travis Hunter (elkapó/cornerback, Colorado)

3. New York Giants: Abdul Carter (passzsiettető, Penn State)

4. New England Patriots: Will Campbell (külső támadófalember, LSU)

5. Cleveland Browns (Jacksonville): Mason Graham (belső védőfalember, Michigan)

6. Las Vegas Raiders: Ashton Jeanty (futó, Boise State)

7. New York Jets: Armand Membou (külső támadófalember, Missouri)

8. Carolina Panthers: Tetairoa McMillan (elkapó, Arizona)

9. New Orleans Saints: Kelvin Banks Jr. (külső támadófalember, Texas)

10. Chicago Bears: Colston Loveland (tight end, Michigan)

11. San Francisco 49ers: Mykel Williams (passzsiettető, Georgia)

12. Dallas Cowboys: Tyler Booker (belső támadófalember, Alabama)

13. Miami Dolphins: Kenneth Grant (belső védőfalember, Michigan)

14. Indianapolis Colts: Tyler Warren (tight end, Penn State)

15. Atlanta Falcons: Jalon Walker (linebacker/passzsiettető, Georgia)

16. Arizona Cardinals: Walter Nolen (belső védőfalember, Mississippi)

17. Cincinnati Bengals: Shemar Stewart (passzisettető, Texas A&M)

18. Seattle Seahawks: Grey Zabel (támadófalember, North Dakota State)

19. Tampa Bay Buccaneers: Emeka Egbuka (elkapó, Ohio State)

20. Denver Broncos: Jahdae Barron (cornerback, Texas)

21. Pittsburgh Steelers: Derrick Harmon (belső védőfalember, Oregon)

22. Los Angeles Chargers: Omarion Hampton (futó, North Carolina)

23. Green Bay Packers: Matthew Golden (elkapó, Texas)

24. Minnesota Vikings: Donovan Jackson (belső támadófalember, Ohio State)

25. New York Giants (Houston Texans): Jaxson Dart (irányító, Mississippi)

26. Atlanta Falcons (Los Angeles Rams): James Pearce Jr. (passzsiettető, Tennessee)

27. Baltimore Ravens: Malaki Starks (safety, Georgia)

28. Detroit Lions: Tyleik Williams (belső védőfalember, Ohio State)

29. Washington Commanders: Josh Conerly Jr. (külső támadófalember, Oregon)

30. Buffalo Bills: Maxwell Hairston (cornerback, Kentucky)

31. Philadelphia Eagles (Kansas City): Jihaad Campbell (linebacker, Alabama)

32. Kansas City Chiefs (Philadelphia Eagles): Josh Simmons (külső támadófalember, Ohio State)