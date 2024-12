NFL: tovább élnek a Denver reményei

Egyre jobb formába lendül a Denver, amely sorozatban a harmadik meccsét nyerte meg, így továbbra is életben tartotta a reményeit, hogy ott lehet a playoffban.

A coloradói együttes, amely 2015 óta nem jutott be a rájátszásba, az első félidőben három TD-t ért el, közte Nik Bonitto 71 yardos interception-visszahordását. A második félidő elején 11 másodpercen belül itt is, ott is született rendkívüli touchdown, a Broncosnál Marvin Mims 93, a Clevelandnél az összesen 235 yardig jutó Jerry Jeudy 70 yardos elkapással volt eredményes, utóbbi egyébként az előző idényben még a Denvert erősítette.

A Clevelandben Jameis Winston 497 passzolt yarddal zárt, és ezzel nemcsak saját csúcsát döntötte meg, hanem a Brownsét is, amelynél a rekordot Bernie Kosar 489-cel tartotta a New York Jets elleni 1986-os mérkőzés óta.

Denver Broncos–Cleveland Browns 41–32

