NFL: hálaadásnapi dráma, a Lions szoros meccsen nyert a Bears ellen

Esélyeshez méltóan kezdte a hálaadásnapi mérkőzést a Detroit Lions, az első három támadósorozatát egyaránt pontokkal zárta – Jake Bates két mezőnygólt értékesített, a hárompontosok között pedig Sam LaPorta jegyzett három yardos touchdownelkapást, a második negyed végén 16–0-ra vezetett a hazai csapat.

A Chicago Bears az első félidőben csupán két első kísérletet tudott felmutatni, a nagyszünet után viszont felébredtek Caleb Wiliamsék. A harmadik negyed első támadósorozatát TD-vel zárták a vendégek, nyolc játék alatt 65 yardot haladtak, a drive végén Keenan Allen volt eredményes. Nem ijedtek meg a Lionsnál, Goffék újabb hosszú támadást vezettek, melynek végén ismét LaPorta ünnepelhetett a célterületen belül.

Nem adta fel a Bears, Allen második elkapott touchownjával megint szépíteni tudott Matt Eberflus csapata – igaz, a kétpontos kísérlet nem sikerült. Ezt követően egy-egy puntot láthattunk, majd Bates mezőnygólkísérletet rontott, így ismét jöhetett a Chicago. Williams többször is megvillant, a drive-ot pedig egy tökéletes passzal zárta le, D. J. More húzta be a labdát a gólvonalon.

Minden esélye megvolt a Detroitnak, hogy lezárja a meccset, ám még csak first downt sem tudott szerezni – a Bears a győzelemért támadhatott. Williamsék remekül haladtak, 46 másodperccel a rendes játékidő vége előtt már a hazaiak 25 yardosán voltak. Egy sikertelen passzkísérlet és egy büntetés után hátrálnia kellett a vendégeknek, ráadásul Williams egy sacket is benyelt a második kísérletnél. Az utolsó időkérés elhasználása helyett játékot indított a Chicago, az órán viszont csak hat másodperc maradt. A passz pontatlanra sikerült, az idő pedig lejárt, így a Detroit Lions ha nehezen is, de legyőzte csoportriválisát.

Dan Campbell együttese 11–1-es mérleggel vezeti az NFC-t, a Bears 4–8-cal az Északi csoport utolsó helyén áll.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

Detroit Lions–Chicago Bears 23–20

KÉSŐBB

22.30: Dallas Cowboys–New York Giants (Tv: Arena4)

Péntek, 2.20: Green Bay Packers–Miami Dolphins (Tv: Arena4)