NHL: Ovecskinék nyolc gólt ütöttek, folytatta sorozatát a Panthers és a Jets

A játéknap legnagyobb különbségű győzelmét a Washington aratta, amely a kétgólos orosz Alekszandr Ovecskin vezérletével 8–1-re győzött a St. Louis Blues vendégeként. A 39 éves Ovecskin ezzel már 863 gólnál tart a ligában pályafutása során, így jelenleg 32 gól a lemaradása az örök góllövőlistát vezető Wayne Gretzkytől.



A Philadelphia elleni szétlövéses sikerrel hét meccsesre nyújtotta győzelmi sorozatát a Keleti főcsoportot vezető Florida Panthers, míg a Nyugati főcsoportban vezető Winnipeg Jets sorozatban hat győzelemnél tart a Dallas elleni 4–1 után. Tízgólos mérkőzésen nyert a Colorado a Carolina és a kanadai rangadón a Vancouver az Edmonton ellen.

NHL

ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Calgary Flames 3–2 – szétlövéssel

Winnipeg Jets–Dallas Stars 4–1

Florida Panthers– Philadelphia Flyers 4–3 – szétlövéssel

Boston Bruins–Ottawa Senators 2–3

Detroit Red Wings–New York Rangers 0–4

St. Louis Blues–Washington Capitals 1–8

Toronto Maple Leafs–Montreal Canadiens 4–1

New York Islanders–New Jersey Devils 3–4

Nashville Predators–Utah 4–0

Colorado Avalanche–Carolina Hurricanes 6–4

Los Angeles Kings–Columbus Blue Jackets 5–2

Vancouver Canucks–Edmonton Oilers 7–3