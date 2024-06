NBA: a Boston vezetőedzője Guardiolától kér tanácsot Luka Doncic ellen

Joe Mazzulla, az NBA-döntőt játszó Boston Celtics edzője szerdán Pep Guardiolát, a Manchester City vezetőedzőjét fogadta. Mazzulla közismerten futballrajongó, februárban ő látogatta meg Guardiolát Angliában a manchesteriek akadémiáján. Nem sokkal később elmondta, hogy tanulmányozza az angol klubot és Guardiolát is, akit akkor minden sportágat figyelembe véve a legjobb edzőnek nevezett. „A kosárlabda és a labdarúgás abban hasonlít egymásra, hogy az átmenet nagyon gyorsan történik. Lehet, épp támadsz, két másodperccel később azonban már védekezned kell. A játék folyamatosan változik. Számomra, függetlenül a sportágtól, ezeket az egy egy elleni szituációkat vizsgálva az alapok ugyanazok” – mondta Mazzulla.

Az ESPN számol be róla, hogy egy nappal az NBA-döntő rajtja előtt Guardiola Bostonba utazott, hogy viszonozza Mazzula látogatását. Mazzulla 35 évesen jutott edzőként NBA-döntőbe, amire 1969 óta nem volt példa, akkor Bill Russell jutott ennyi idősen döntőig csapatával. Hasonló utat járt be Guardiola is, aki 2009-ben 37 évesen nyert Bajnokok Ligáját a Barcelona élén, ezzel ő lett a legfiatalabb vezetőedző, aki felért a csúcsra a BL-ben.

Mazzulla a döntő kapcsán így nyilatkozott: „Ez a sorozat arról fog szólni, hogy megállítsuk Luka Doncicot és Kyrie Irvinget. Ez azonban nem lehetséges. Magas szinten kell védekezni és csökkenteni a lehetőségeket, de lesznek szoros meccsek.”

Guardiola és Mazzulla a döntő első két mérkőzésének helyszínéül szolgáló TD Garden pályáján beszélgetett egymással, majd mezcserére is sor került. Az NBA-döntő első mérkőzését magyar idő szerint péntek hajnalban rendezik.

NBA, RÁJÁTSZÁS

A DÖNTŐ MENETRENDJE

1. mérkőzés

Június 7., 2.30: Boston Celtics–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

2. mérkőzés

Június 10., 2.00: Boston Celtics–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

3. mérkőzés

Június 13., 2.30: Dallas Mavericks–Boston Celtics (Tv: Sport1)

4. mérkőzés

Június 15., 2.30: Dallas Mavericks–Boston Celtics (Tv: Sport1)

5. mérkőzés (ha szükséges)

Június 18., 2.30: Boston Celtics–Dallas Mavericks

6. mérkőzés (ha szükséges)

Június 21., 2.30: Dallas Mavericks–Boston Celtics

7. mérkőzés (ha szükséges)

Június 24., 2.00: Boston Celtics–Dallas Mavericks