Férfi vízilabda: Zalánki görög bajnok lett az Olympiakosszal

Tulajdonképpen simán, 3–0-ra nyerte a Zalánki Gergőt is foglalkoztató Olympiakosz Pireusz a görög férfi első osztályú vízilabda-bajnokság három nyert meccsig játszott fináléját a Vuliagmeni ellen. A párharc egyik legjobbja a magyar válogatott játékos volt, aki a három mérkőzésen tizenegyszer vette be az ellenfél kapuját. Zalánki különösen a második, 13–12-re megnyert összecsapáson remekelt – hatszor vette be a rivális kapuját.

Angyal Dániel immár kétszeres francia bajnoknak mondhatja magát, ugyanis a CN Marseille a finálé mindkét meccsét megnyerte a Pays d'Aix Natation ellen. A szezon végén távozó magyar pólós összesen három találattal zárt.

Haverkampf Bence a közelmúltban olasz bajnoki címet ünnepelhetett, a Pro Recco a Brescia elleni párharcban védte meg címét. A magyar játékos a döntő mindhárom mérkőzésén egy-egy alkalommal volt eredményes.

Vigvári Vince és Burián Gergely spanyol bajnoki címet szerzett a Barceloneta csapatával, amely a Sabadellt győzte le két meccsen. Vigvári két, Burián három góllal vette ki részét a sikerből.

A Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjében a CN Marseille és a Barceloneta is ott lesz, a franciák ráadásul a címvédő Ferencvárossal találkoznak az elődöntőben.