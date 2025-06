Vízilabda: az első és a hatodik hely sem meglepő az UVSE-s fiúktól

Nagyszerű évadot zár az UVSE, amelynek korosztályos vízilabdázói a lányok között mindhárom országos bajnokságot megnyerték, a fiúk pedig két aranyérmet szereztek.

A lányoknál a gyermek- és a serdülőcsapat is a Dunaújváros ellen nyert a bajnoki döntőben, előbbi 13–12-re, utóbbi 16–13-ra, míg az ifi gárda az Egert múlta felül 16–8-ra.

A fiú gyermekegyüttes az elsőségért az OSC-t 13–12-re, a serdülőalakulat a KSI-t 10–7-re győzte le.

Az ifjúsági csapat a hatodik helyen zárt – a nyolc között a későbbi aranyérmes FTC bizonyult jobbnak nála.

A bajnok gyermekcsapat Forrás: MVLSZ

Ezúttal Vincze Balázst, az UVSE férfi szakágának szakmai igazgatóját, a felnőtt- és az ifjúsági csapat trénerét kértük értékelésre.

„Egy ilyen évet természetesen nagyon sikeresnek könyvelhetünk el, de azért az ifik hatodik helye után maradt bennem hiányérzet. Minden klubnál váltják egymást azok az időszakok, amelyekben erősebb és gyengébb évjáratok szerepelnek a bajnokságokban. Összességében elmondható, hogy

továbbra is jó nevelőmunka folyik az egyesületben, ahol a fiatalok sportteljesítménye mellett az iskolai eredményekre is odafigyelünk.

A férfi és a női vonalon is olyan szakemberek dolgoznak, akik a szívükön viselik az utánpótlás és az UVSE sorsát. A gyermekeket Németh Zsolt, a serdülőket Szentesi Ádám vezette bajnoki címig. Az ifiből kiöregedők között lesznek maradók és távozók is, a felnőttcsapatunk pedig a következő idényben is számít több fiatalra. Az ob I-ben az a koncepciónk, hogy nagyjából tíz olyan stabil játékosunk legyen, aki nemcsak sebességben, hanem fizikumban is felveszik a kesztyűt a legjobbakkal, és mellettük négy-hat korosztályos játékos folyamatos játéklehetőséghez jusson. Az ifi csapatunk hatodik helye azért sem meglepetés, mert nincs olyan játékosunk, akivel számolnának a 2006-os vagy 2007-es születésű válogatottban. De a fiatalabb korosztályokban látok olyan ígéreteket, akikben nagy potenciál rejlik. Bízom benne, hogy jó néhány pólóst adunk még a magyar válogatottnak. A klubok mindig nagy csatákat vívnak egymással a bajnokságokban, de a fő cél, hogy olyan embereket neveljünk, akik a vízilabdában és az életben egyaránt sikeresen megállják a helyüket.”

(Kiemelt képünkön: az UVSE serdülő bajnokcsapata Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)