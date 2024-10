Női vízilabda ob I: klasszisokkal érne révbe az FTC

Nincs új a nap alatt. Vagy mégis?

Egy éve ilyenkor azt tippeltük, hogy az UVSE és az FTC találkozik a női vízilabda ob I döntőjében – így is történt, színvonalas párharcot vívtak a fővárosi élcsapatok. Ezúttal sem várunk mást, elvégre a címvédővel mindig számolni kell, Benczur Márton együttesében évről évre új tehetségek bukkannak fel, a zöld-fehérek pedig jelentősen megerősödtek a nyáron. Olyannyira, hogy jó eséllyel pályáznak a trónfosztásra, vagyis a szakosztály első bajnoki címére: a rutinos válogatott játékosok mellé világklasszis légiósok érkeztek, az olasz Valeria Palmieri és a görög Eleftheria Plevritu is nagyot tolhat a csapat szekerén. Az új edző, Matajsz Márk súlyos örökséget vett át Gerendás Györgytől, de gyorsan megtalálta a hangot a csapattal, nem tudunk olyanról, aki ne élvezné vele a közös munkát.

A NEMZETI SPORT TIPPJEI Bajnok: FTC

2. hely: UVSE

3–4. hely: Dunaújváros, BVSC

5–6. hely: Eger, III. Kerület

7–8. hely: Szeged, Szentes

9–10. hely: Tatabánya, KSI

Az összhang már a Bajnokok Ligája hétvégi selejtezőtornáján érezhető volt, az FTC az olimpiai bajnokokkal felálló spanyol Sant Andreu skalpját is begyűjtötte, és hibátlan mérleggel jutott fel a főtáblára. A magyar női vízilabda erejét mutatja, hogy a BVSC és a Dunaújváros is kivívta ezt, az UVSE pedig alanyi jogon főtáblás az elitsorozatban – az említett négy csapat kimondva-kimondatlanul éremesélyes a bajnokságban. Az elmúlt évtizedet uraló címvédőhöz hasonlóan a kétezres évek óta a legjobbak közé tartozó DFVE is az állandóságot képviseli, szó sincs arról, hogy a játékosok egymásnak adnák a kilincset a Fabó Éva uszodában. A kispadon viszont történt változás, Makszim Kordonszkij személyében orosz edző vette át a kormányrudat, aki határozott elképzelésekkel érkezett Dunaújvárosba, szeretné, ha csapata kiszolgálná a közönséget – persze mégiscsak az lenne a legjobb, ha a látványos játék jó eredményekkel párosulna. A másik vidéki fellegvárban, Egerben sem mondanak le az elődöntőről, de már a jövő bajnokcsapatát építik, ezért tovább fiatalodott a keret, a tehetségek Sike József keze alatt rengeteget fejlődhetnek.

NS-SZAKÉRTŐ: PETROVICS MÁTYÁS „A cápa fogsorához tudnám hasonlítani a címvédő UVSE-t: ha kiesik egy fog, jön helyette egy másik, szóval biztos vagyok benne, hogy Rybanska Natasát is sikerül pótolni – mondta az FTC női vízilabda-utánpótlásának szakmai vezetője, az M4 Sport állandó szakértője. – A játékosmozgás alapján a Ferencváros erősödött a leginkább, minőségi a kerete, olyan légiósok érkeztek, akiktől sokat tanulhatnak a fiatalok. Az új edzőben, Matajsz Márkban és a játékosokban is megvan az ambíció, ami átszakíthatja a gátat, ha sziszte­matikus munkával párosul. Dunaújvárosban is edzőváltás történt, a keret viszont együtt maradt, míg az Eger esetében az a legfontosabb kérdés, hogy a sok fiatal tehetség mikorra ér össze csapatként. Azt nem tudnám megmondani, kinek a kárára, de arra számítok, hogy a jól igazoló BVSC bekerül a négy közé, a zuglóiak is erre készülnek. Nagyon jó bajnokságnak nézünk elébe, a legjobb öt csapat kiélezett mérkőzéseket játszhat egymással, és a nemzetközi szereplésből profitálva a III. Kerület is szerezhet meglepetést egy-egy meccsen, ha bírja a kettős terhelést. Hosszú távon azért kirajzolódik a különbség a csapatok között, szerintem a Tatabánya és a KSI csatázik majd a bennmaradásért.”

No de hogy jön ide a BVSC? Amíg az elmúlt években rendszerint négy esélyesről beszéltünk, az átigazolások láttán immár a zuglóiakat is a legjobbak közé sorolhatjuk. Stieber Mercedes munkája beérett, a csapat magja kialakult: Ármai Zita futószalagon termeli a gólokat, Kakas Krisztina halmozza a bravúrokat, a nyáron érkező Dömsödi Dalma pedig lendíthet a centerjátékon. A negyedik fővárosi együttes, a III. Kerület ismét üde színfoltja lehet a bajnokságnak, Szegeden, Szentesen és Tatabányán is érdemes lesz meccsre járni, az említett csapatok mindig jó meccseket játszanak egymással, a KSI pedig újoncként igyekszik megkapaszkodni az élvonalban.

Tíz csapat, tizennyolc forduló, kiélezett küzdelem a négy közé jutásért, a nemzetközi szereplést érő helyekért és a bennmaradásért. Az összképet tekintve tényleg nincs új a nap alatt.

VÍZILABDA

NŐI OB I

1. FORDULÓ

12.00: UVSE Helia-D–KSI SE

18.30: III. kerületi TVE–Digi Eger

19.30: Valdor Szentes–Dunaújvárosi FVE

19.45: FTC-Telekom–Tatabánya Womens Water Polo

20.00: BVSC-Manna ABC–Szegedi VE